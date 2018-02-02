Как в Славянском районе отстреливают хищников

С середины декабря 2017 года члены общественной организации «Славянское охотничье-рыболовное общество «Тор» начали отстрел хищников, поголовье которых на территории района увеличилось в связи с запретом охоты в зоне АТО.

Разрешение на отстрел

Как рассказал директор общества Игорь Савон, началу отстрела предшествовала довольно долгая разрешительная процедура. Сначала соответствующее распоряжение подписал глава ДонОВГА Павел Жебривский, и лишь потом областное управление охотничьего и лесного хозяйства выдало на каждый «обход» (в полевой местности, по нормативам, это 10 тыс. га) разрешение для 20 охотников на регулирование поголовья диких плотоядных хищников: волков, лисиц, бродячих собак и кошек, серых ворон. Учитывая, что охотничьи угодья «Тора» составляют около 50 тыс. га, разрешение было дано на 100 охотников. К отстрелу хищников члены организации приступили 16 декабря.

Напомним, что тема неконтролируемого размножения диких животных особенно остро звучала осенью прошлого года. Тогда их поголовье катастрофически превысило нормы, что создало угрозу возникновения эпизоотических осложнений. К примеру, плотность заселения земель Славянского района лисицей - главным разносчиком бешенства - превысила на тот момент допустимый показатель в 5-6 раз. По словам Игоря Савона, выполненная охотниками работа значительно снизила эту опасность. Только с начала текущего года в ходе планового регулирования хищников члены общества ликвидировали 32 лисицы.

Природа и бюрократия

После обильного выпадения снега отстрел животных приостановился, так как большая часть охотничьих угодий стала недоступной даже для автомобилей-внедорожников. Повлияло на обстановку и то, что при такой погоде лисы предпочитают сидеть в норах, и обнаружить их в сугробах очень сложно. Как только снежный покров немного «подсядет», охота продолжится.

Рассказывая о сложностях, с которыми приходится сталкиваться в процессе регулирования численности хищников, Игорь Савон указал на то, что, в соответствии с законодательством, отстрел не может производиться на территории населенных пунктов или вблизи жилых строений. Однако бродячие животные преимущественно концентрируются именно вблизи человеческого жилья. По словам директор «Тора», на последней сессии Славянского районного совета он озвучивал эту проблему и призывал руководителей местных органов самоуправления позаботиться об эпизоотической безопасности людей. Активизации в этом направлении пока, увы, не наблюдается.

Рассказал Игорь Савон и о ситуации с африканской чумой свиней. Очаг этого заболевания недавно зафиксировали в Константиновке. По информации директора общества «Тор», на областном уровне по данной теме уже состоялось заседание чрезвычайной комиссии, на районном – еще нет. Как только это произойдет и будет разработан план мероприятий, охотники подключатся к его выполнению.