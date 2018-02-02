 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

50 оттенков снежного

Как в Славянском районе отстреливают хищников

Павел Коротенко
2 февраля 2018 Просмотров: 49 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С середины декабря 2017 года члены общественной организации «Славянское охотничье-рыболовное общество «Тор» начали отстрел хищников, поголовье которых на территории района увеличилось в связи с запретом охоты в зоне АТО. 

Разрешение на отстрел

Как рассказал директор общества Игорь Савон, началу отстрела предшествовала довольно долгая разрешительная процедура. Сначала соответствующее распоряжение подписал глава ДонОВГА Павел Жебривский, и лишь потом областное управление охотничьего и лесного хозяйства выдало на каждый «обход» (в полевой местности, по нормативам, это 10 тыс. га) разрешение для 20 охотников на регулирование поголовья диких плотоядных хищников: волков, лисиц, бродячих собак и кошек, серых ворон. Учитывая, что охотничьи угодья «Тора» составляют около 50 тыс. га, разрешение было дано на 100 охотников. К отстрелу хищников члены организации приступили 16 декабря.

Напомним, что тема неконтролируемого размножения диких животных особенно остро звучала осенью прошлого года. Тогда их поголовье катастрофически превысило нормы, что создало угрозу возникновения эпизоотических осложнений. К примеру, плотность заселения земель Славянского района лисицей - главным разносчиком бешенства - превысила на тот момент допустимый показатель в 5-6 раз. По словам Игоря Савона, выполненная охотниками работа значительно снизила эту опасность. Только с начала текущего года в ходе планового регулирования хищников члены общества ликвидировали 32 лисицы. 

Природа и бюрократия

После обильного выпадения снега отстрел животных приостановился, так как большая часть охотничьих угодий стала недоступной даже для автомобилей-внедорожников. Повлияло на обстановку и то, что при такой погоде лисы предпочитают сидеть в норах, и обнаружить их в сугробах очень сложно. Как только снежный покров немного «подсядет», охота продолжится. 

Рассказывая о сложностях, с которыми приходится сталкиваться в процессе регулирования численности хищников, Игорь Савон указал на то, что, в соответствии с законодательством, отстрел не может производиться на территории населенных пунктов или вблизи жилых строений. Однако бродячие животные преимущественно концентрируются именно вблизи человеческого жилья. По словам директор «Тора», на последней сессии Славянского районного совета он озвучивал эту проблему и призывал руководителей местных органов самоуправления позаботиться об эпизоотической безопасности людей. Активизации в этом направлении пока, увы, не наблюдается.

Рассказал Игорь Савон и о ситуации с африканской чумой свиней. Очаг этого заболевания недавно зафиксировали в Константиновке. По информации директора общества «Тор», на областном уровне по данной теме уже состоялось заседание чрезвычайной комиссии, на районном – еще нет. Как только это произойдет и будет разработан план мероприятий, охотники подключатся к его выполнению.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

2 февраля 2018

В роддоме стартовал ремонт. Пока в подвале

Как в Славянском районе отстреливают хищников

Каждый третий подросток, проходящий приписку в военкомате, имеет проблемы со здоровьем

Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца

Задержан россиянин, участвовавший в оккупации Славянска

В налоговой инспекции выявили признаки коррупции

Псевдоторговки молоком обворовали пенсионеров на 24 тысячи гривен

Почему патрульные не могут приструнить стритрейсеров

Приватизация по правилам и курорт по частям

1 февраля 2018

Послуга «Укрпошта SmartBox» стала доступною для клієнтів всієї України

Продавать-не продавать: что решили с коммунальной недвижимостью

Любовь Ушкало: «По расчистке от снега Славянск сработал не хуже других городов»

В многоквартирном фонде подъезды расчищали и дворники, и жильцы

Из-за снега КАТП не успевало вывозить мусор

Служба «103»: было сложно, но справились

БУВР: наводнение отменяется

Славянцы приняли участие в проекте «Путь на Бродвей»

Славянску предлагают позаботиться о культурном наследии

Мужская коллекция от бренда Oggi: стильное решение на любой случай жизни

Их черные метки

31 января 2018

«Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»

За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов

50 оттенков снежного

Передача «Лесной сказки» - схема или спасительный круг

Историческая инсталляция и факельное шествие: в Славянске вспоминали героев Крут

С 1 февраля все школы Славянска закрыты на карантин

В Славянске с 25 января подорожала вода

30 января 2018

Школьные музеи получили статус областных

Грозит ли нам дифтерия

Роста травматизма не наблюдается

Зачем многоэтажкам отключают газ

Также в разделе

Каждый третий подросток, проходящий приписку в военкомате, имеет проблемы со здоровьем

— 2 февраля 2018 —

В настоящее время Славянский военный комиссариат проводит приписку юношей 2001 г. р., которым в течение нынешнего года исполнится 17 лет. На воинский учет подростки должны быть поставлены с января по март. Об этом рассказал военный комиссар, подполковник Борис Балан (на фото).

Читать далее ⇒

Послуга «Укрпошта SmartBox» стала доступною для клієнтів всієї України

— 1 февраля 2018 —

«Укрпошта SmartBox» – аналог популярного в багатьох країнах поштового сервісу FlatRate («Єдиний Тариф»). Він дає можливість оплатити, упакувати і оформити відправлення, не виходячи з дому чи офісу. Адже саме на максимальне спрощення процесів, економію часу та коштів орієнтовані сьогодні нові тренди в логістиці. Відтепер час перебування наших клієнтів у відділенні Укрпошти для оформлення SmartBox-відправлень може займати всього хвилину або декілька: саме стільки часу необхідно оператору для того, щоб просканувати посилки.

Читать далее ⇒

Славянцы приняли участие в проекте «Путь на Бродвей»

— 1 февраля 2018 —

В конце прошлого года в Харьковском национальном театре оперы и балета состоялось шоу «Путь на Бродвей». Оно стало результатом работы проекта американской культурной дипломатии. Для участия в проекте театральный коллектив из Вашингтона «Company E» провел кастинги в трех городах Украины - Краматорске, Днепре и Харькове. В краматорском мастер-классе и отборе приняли участие и танцоры из Славянска. Один из них - 16-летний Михаил Химион оказался среди 69 артистов шоу.

Читать далее ⇒

Славянску предлагают позаботиться о культурном наследии

— 1 февраля 2018 —

В городском краеведческом музее, в рамках проекта «Желтая линия», 30 января открылась выставка «Монументально-декоративное искусство второй половины ХХ века в Славянске».

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Как в Славянском районе отстреливают хищников»

С середины декабря 2017 года члены общественной организации «Славянское охотничье-рыболовное общество «Тор» начали отстрел хищников, поголовье которых на территории района увеличилось в связи с запретом охоты в зоне АТО. 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В роддоме стартовал ремонт. Пока в подвале

Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца

Почему патрульные не могут приструнить стритрейсеров

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Задержан россиянин, участвовавший в оккупации Славянска

В налоговой инспекции выявили признаки коррупции

Псевдоторговки молоком обворовали пенсионеров на 24 тысячи гривен

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

«Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»

За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов

В Славянске с 25 января подорожала вода

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Их черные метки

И смерти не боясь...

Марш до ветру

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Тренировочные будни «горняков» и «динамовцев»

Первые поражения «Сапфира» и ФК «Славянск»

Элина Свитолина покинула корты Мельбурна

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

2 февраля 2018

В роддоме стартовал ремонт. Пока в подвале

Как в Славянском районе отстреливают хищников

Каждый третий подросток, проходящий приписку в военкомате, имеет проблемы со здоровьем

Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца

Задержан россиянин, участвовавший в оккупации Славянска

В налоговой инспекции выявили признаки коррупции

Псевдоторговки молоком обворовали пенсионеров на 24 тысячи гривен

Почему патрульные не могут приструнить стритрейсеров

Приватизация по правилам и курорт по частям

1 февраля 2018

Послуга «Укрпошта SmartBox» стала доступною для клієнтів всієї України

Продавать-не продавать: что решили с коммунальной недвижимостью

Любовь Ушкало: «По расчистке от снега Славянск сработал не хуже других городов»

В многоквартирном фонде подъезды расчищали и дворники, и жильцы

Из-за снега КАТП не успевало вывозить мусор

Служба «103»: было сложно, но справились

БУВР: наводнение отменяется

Славянцы приняли участие в проекте «Путь на Бродвей»

Славянску предлагают позаботиться о культурном наследии

Мужская коллекция от бренда Oggi: стильное решение на любой случай жизни

Их черные метки

31 января 2018

«Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»

За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов

50 оттенков снежного

Передача «Лесной сказки» - схема или спасительный круг

Историческая инсталляция и факельное шествие: в Славянске вспоминали героев Крут

С 1 февраля все школы Славянска закрыты на карантин

В Славянске с 25 января подорожала вода

30 января 2018

Школьные музеи получили статус областных

Грозит ли нам дифтерия

Роста травматизма не наблюдается

Зачем многоэтажкам отключают газ

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top