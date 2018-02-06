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Фотофакт

50 оттенков снежного

Участников АТО наградили знаками отличия

Антон Скворцов
6 февраля 2018 Просмотров: 203 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Награды вручал военный комиссар Борис Балан.

Аппаратное совещание 6 февраля началось с вручения участникам АТО знаков отличия президента Украины, которые пришли в адрес Славянского объединенного военного комиссариата.

Их получили капитаны Андрей Воробьев и Владимир Руденко, старшие лейтенанты Александр Снигур, Анатолий Капшук и Михаил Куренной, сержант Анатолий Тишаков, младший сержант Михаил Золотой, старший сержант Владислав Дружин и матрос Ростислав Рудницкий. 

«Я очень благодарен этим людям, которые в тяжелый час встали на защиту нашей Родины», - обратился к присутствующим Борис Балан и пожелал участникам АТО счастья, здоровья и всего наилучшего.

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Комментарии к статье «Участников АТО наградили знаками отличия»

Аппаратное совещание 6 февраля началось с вручения участникам АТО знаков отличия президента Украины, которые пришли в адрес Славянского объединенного военного комиссариата.

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