|6 февраля 2018
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Аппаратное совещание 6 февраля началось с вручения участникам АТО знаков отличия президента Украины, которые пришли в адрес Славянского объединенного военного комиссариата.
Их получили капитаны Андрей Воробьев и Владимир Руденко, старшие лейтенанты Александр Снигур, Анатолий Капшук и Михаил Куренной, сержант Анатолий Тишаков, младший сержант Михаил Золотой, старший сержант Владислав Дружин и матрос Ростислав Рудницкий.
«Я очень благодарен этим людям, которые в тяжелый час встали на защиту нашей Родины», - обратился к присутствующим Борис Балан и пожелал участникам АТО счастья, здоровья и всего наилучшего.
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• Участников АТО наградили знаками отличия
• Жители Славянска смогут реализовывать свои проекты за деньги городского бюджета
• Покупка Дворца культуры может обойтись Славянску уже дороже
2 февраля 2018
• В роддоме стартовал ремонт. Пока в подвале
• Как в Славянском районе отстреливают хищников
• Модная одежда с принтами Palace для повседневной носки
• Каждый третий подросток, проходящий приписку в военкомате, имеет проблемы со здоровьем
• Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца
• Задержан россиянин, участвовавший в оккупации Славянска
• В налоговой инспекции выявили признаки коррупции
• Псевдоторговки молоком обворовали пенсионеров на 24 тысячи гривен
• Почему патрульные не могут приструнить стритрейсеров
• Приватизация по правилам и курорт по частям
1 февраля 2018
• Послуга «Укрпошта SmartBox» стала доступною для клієнтів всієї України
• Продавать-не продавать: что решили с коммунальной недвижимостью
• Любовь Ушкало: «По расчистке от снега Славянск сработал не хуже других городов»
• В многоквартирном фонде подъезды расчищали и дворники, и жильцы
• Из-за снега КАТП не успевало вывозить мусор
• Служба «103»: было сложно, но справились
• Славянцы приняли участие в проекте «Путь на Бродвей»
• Славянску предлагают позаботиться о культурном наследии
• Мужская коллекция от бренда Oggi: стильное решение на любой случай жизни
31 января 2018
• «Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»
• За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов
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Аппаратное совещание 6 февраля началось с вручения участникам АТО знаков отличия президента Украины, которые пришли в адрес Славянского объединенного военного комиссариата.