Эпидемия нарастает

По данным медиков, уровень заболеваемости детей школьного возраста ОРВИ превышает эпидемический порог на 50%. При этом симптоматика, наблюдаемая у большинства, госпитализации не требует.

«Значительного увеличения пациентов с тяжелыми и средне-тяжелыми формами ОРВИ в инфекционных отделениях не наблюдается. Обходимся амбулаторным лечением», - отметила начальник горздрава.

В то же время, по данным госсанэпидемслужбы, уровень заболеваемости населения города в целом эпидемического порога не превышает.