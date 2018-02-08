Каток в Дружковке: весело, но непритязательно

Среди традиционных зимних развлечений, находящихся в пределах доступности для жителей Славянска, числится ледовой каток, расположенный в Дружковке. Стоит отметить, что кататься там можно круглый год. Но все же, лед и коньки больше ассоциируются с холодным временем года.

Добраться до ледовой арены, не имея личного транспорта, можно, но достаточно сложно. Особенно, если планируется поездка с детьми, которых активный отдых и несколько пересадок порядочно вымотают. Следует учесть, что непосредственно к ледовой арене общественный транспорт с вокзала не ходит. Поэтому, какую-то часть пути придется пройти пешком.

Готовясь к развлечению, нужно узнать расписание катаний. Дело в том, что дружковский каток в первую очередь обслуживает спортсменов. Рядовых посетителей пускают на лед, когда он не занят тренировками. Зато стоимость мероприятия довольно демократичная и не превышает 50 грн для взрослого. Правда, многие согласились бы платить больше за счет улучшения качества обслуживания. Но за этим - точно не в Дружковку.

Тем, кто уже побывал на катках в Киеве или Харькове, следует несколько умерить ожидания. Местный сервис пока оставляет желать лучшего. В выходные дни желающих покататься достаточно много, и очереди придется ждать на улице. Разумеется, лавочки не предусмотрены. Особых вариантов для проведения досуга также не предполагается. В итоге, если коньков вам не хватило, будет два выбора: ехать домой либо ждать еще час. Этот час дети проводят, уткнувшись в гаджеты. Взрослые держат очередь и ежатся от холода.

Получив заветный билет на катание, не спешите расслабляться. Впереди предстоит еще одна очередь - чтобы взять коньки. Их запас невелик, поэтому нужный размер достается не всем. Сотрудники предлагают брать, что имеется, «а то и этого не будет». Коньки, которые вручают посетителям, только что сняли с ног другие люди, откатавшиеся свой сеанс. Если они будут просто влажными, это еще, можно сказать, повезло. Иногда обувь оказывается откровенно мокрой от чужого пота. Носки при этом не выдаются, и если не захватить их из дома, остается лишь надеяться на эпидемиологическое благополучие окружающих.

Раздевалка также не предусмотрена, и если компания катается в полном составе, одежда и сумки дожидаются их на лавочках. Стоит ли говорить, что ответственности за них администрация не несет. Каток, как и следовало ожидать, не отапливается. Это стоит учитывать, когда разгоряченные покорители льда вернутся после сеанса. Ведь им предстоит добираться в Славянск общественным транспортом.

Особых приспособлений для начинающих на катке нет. Удалось заметить один черный ящик из-под бутылок. Но, в целом, все как-то приспосабливаются.

Из хороших новостей: на втором этаже имеется кафе, где посетителям предложат напитки и сладости. А еще - лед отличный. И дети, хоть раз в жизни стоявшие на роликах, легко освоят ледовые коньки.