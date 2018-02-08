Заповедь рыболова-любителя: «В зимней рыбалке главное - вовремя остановиться весной»

|8 февраля 2018
|Просмотров: 100
|
В нынешнем сезоне местным любителям зимней рыбной ловли пришлось очень долго ждать благоприятных погодных условий. Прочный лед установился на водоемах района только в середине января. О том, как люди становятся рыбаками и о нюансах этого увлечения, нам рассказал житель города Александр Славянец.
Александр начал ловить рыбу примерно с 6 лет, а зимней рыбалкой увлекся ближе к совершеннолетию. Он объясняет, что зимняя рыбалка отличается от летней в двух основных позициях - экипировке и методе ловли. Первая категория, говорит рыбак, за последние четверть века кардинально эволюционировала.
Если раньше типичной обувью для зимнего лова были валенки и галоши, то сейчас индустрия предлагает широчайший выбор теплых, легких и удобных моделей. Такая же метаморфоза произошла и в одежде - появилось термобелье, теплоизолирующие ткани. Впрочем, если ставить над лункой палатку, говорит житель Славянска, то даже при 20-градусном морозе сильно утепляться не приходится.
Изменились и орудия лова, вернее, не сами снасти, а материалы, из которых они изготовлены. На смену кабаньей щетине, из которой когда-то мастерили кивки для удилищ, пришел вольфрам. А наличие рыбы теперь можно проверять при помощи электронного эхолота. Более того, шагая в ногу с прогрессом, рыбаки используют самые современные технологии – например, засекают GPS-координаты обнаруженного места обитания рыбы, чтобы вернуться сюда снова (конфиденциальная информация), или выкладывают в интернет фото еще трепещущего улова (публичный анонс). А ведь еще недавно похвастать удачей можно было только по возвращении домой или хотя бы на берег.
Независимо от технологических обновлений, преимущество зимней рыбалки перед летней остается неизменным - ловить рыбу можно в любой точке водоема, учитывая, само собой, прочность льда. «Летом можно плавать на лодке», - скажет не знакомый с нюансами читатель. Но лодка, как пояснил Александр Славянец, отбрасывает тень, которая пугает рыбу, а лед, напротив, маскирует рыбака. Поэтому зимняя рыбалка, по его утверждению, всегда бывает более богатой на улов. Если, конечно, владеешь необходимыми навыками.
Главное, считает рассказчик, - умение перестроиться, если разработанный перед выездом сценарий ловли не сработал, и рыбы в намеченном месте не оказалось. Здесь помогает только опыт и знание особенностей водоема. Александру, по его словам, удовольствие доставляет не столько количество выловленной рыбы, сколько тот факт, что он нашел нужный алгоритм, и рыбалка все же стала успешной. Хотя качественный улов - не без того - самолюбие тоже тешит.
Проще всего увлечься зимней рыбалкой можно через первый удачный опыт, уверяет наш земляк. Поэтому начинающим рыболовам он советует заручиться поддержкой более опытного товарища, который поможет на всех этапах - от выбора экипировки и снастей, до их практического применения и наглядного мастер-класса.
"Рыбалка, в первую очередь, должна быть комфортной, - делится одной из аксиом рыболова-любителя Александр Славянец. - Тогда и настрой соответствующий, и дело ладится".
Сам он чаще всего ездит ловить рыбу на Оскольское водохранилище, куда на выходные съезжаются любители зимней рыбалки со всей округи. В этом году, истосковавшись по любимому занятию, начал ездить, как только там установился лед. Сколько раз получится порыбачить этой зимой, планировать не берется, ведь это зависит от загруженности на работе и погоды. Здесь будет уместно озвучить еще одну заповедь рыболова-любителя: главное в зимней рыбалке - это вовремя остановиться весной. На бытовом языке это означает сакраментальное: ходить по пористому льду опасно.
Анализируя свое увлечение, наш земляк говорит, что рыбалка для него - не просто хобби, а часть жизни. Причем, не только индивидуальной, но и социальной. С философским юмором вспоминает Александр рыболовный сезон 2004-го, когда для метки своих лунок приверженцы разных политических сил использовали партийную символику.
"Одна половина Оскола тогда была бело-голубая, вторая - оранжевая, - рассказывает Славянец. - Чем не срез общества?"
8 февраля 2018
• Предпосылок для отмены карантина пока нет
• Форум местного развития поддержал передачу лагеря и пополнил свои ряды
• Знакомства на сайте VipLviv.com
• Ушел из жизни историк и краевед Анатолий Шамрай
• Почему на Вольной не меняют светофоры
• Для предложенной Кабмином модели реформы в Славянске не хватает семейных врачей
• За 7 лет город получил от приватизации всего 7 миллионов
• Заповедь рыболова-любителя: «В зимней рыбалке главное - вовремя остановиться весной»
• В Славянске вновь будет дорожать проезд
• Каток в Дружковке: весело, но непритязательно
7 февраля 2018
• Украина уступила Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу
• Финал Всемирной боксерской суперсерии: Александр Усик против Мурата Гассиева
• Второй титул Марты Костюк и финал для Катерины Козловой
• В Пхенчхане поднят флаг Украины
• Фомин и Танковский вернулись в «Шахтер»
• «Сапфир» вернулся на вершину
• Денис Кутелия завоевал две медали на чемпионате Украины по самбо
6 февраля 2018
• У трех троллейбусов сгорели двигатели
• Конфликт «Печатного двора» с водоканалом стал достоянием общественности
• Участников АТО наградили знаками отличия
• Жители Славянска смогут реализовывать свои проекты за деньги городского бюджета
• Покупка Дворца культуры может обойтись Славянску уже дороже
2 февраля 2018
• В роддоме стартовал ремонт. Пока в подвале
• Как в Славянском районе отстреливают хищников
• Модная одежда с принтами Palace для повседневной носки
• Каждый третий подросток, проходящий приписку в военкомате, имеет проблемы со здоровьем
• Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца
— 8 февраля 2018 —
Карантин в школах Славянска продлится до пятницы, 9 февраля, включительно. Выйдут ли дети на занятия в понедельник, 12 числа, решит комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом рассказала заместитель начальника гороо Марина Хохлова.
— 8 февраля 2018 —
В Славянске 6 февраля состоялся форму местного развития. Кроме городских властей и общественников, на нем присутствовали представители ПРООН. Мероприятие началось с минуты молчания в память славянского краеведа Анатолия Шамрая. Потом перешли к насущным вопросам. Их в повестке дня значилось три.
— 8 февраля 2018 —
Каждый взрослый человек знает, насколько бывает сложно познакомиться с представителем противоположного пола для романтического отпуска или серьезных намерений
— 8 февраля 2018 —
Отечественное краеведение понесло тяжелую утрату. 3 февраля, на 64-м году жизни, после тяжелой болезни скончался старший научный сотрудник Славянского краеведческого музея Анатолий Шамрай. Город простился с ним 5 февраля.
Приветствую, гость! Вход
8 февраля 2018
• Предпосылок для отмены карантина пока нет
• Форум местного развития поддержал передачу лагеря и пополнил свои ряды
• Знакомства на сайте VipLviv.com
• Ушел из жизни историк и краевед Анатолий Шамрай
• Почему на Вольной не меняют светофоры
• Для предложенной Кабмином модели реформы в Славянске не хватает семейных врачей
• За 7 лет город получил от приватизации всего 7 миллионов
• Заповедь рыболова-любителя: «В зимней рыбалке главное - вовремя остановиться весной»
• В Славянске вновь будет дорожать проезд
• Каток в Дружковке: весело, но непритязательно
7 февраля 2018
• Украина уступила Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу
• Финал Всемирной боксерской суперсерии: Александр Усик против Мурата Гассиева
• Второй титул Марты Костюк и финал для Катерины Козловой
• В Пхенчхане поднят флаг Украины
• Фомин и Танковский вернулись в «Шахтер»
• «Сапфир» вернулся на вершину
• Денис Кутелия завоевал две медали на чемпионате Украины по самбо
6 февраля 2018
• У трех троллейбусов сгорели двигатели
• Конфликт «Печатного двора» с водоканалом стал достоянием общественности
• Участников АТО наградили знаками отличия
• Жители Славянска смогут реализовывать свои проекты за деньги городского бюджета
• Покупка Дворца культуры может обойтись Славянску уже дороже
2 февраля 2018
• В роддоме стартовал ремонт. Пока в подвале
• Как в Славянском районе отстреливают хищников
• Модная одежда с принтами Palace для повседневной носки
• Каждый третий подросток, проходящий приписку в военкомате, имеет проблемы со здоровьем
• Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Заповедь рыболова-любителя: «В зимней рыбалке главное - вовремя остановиться весной»»
В нынешнем сезоне местным любителям зимней рыбной ловли пришлось очень долго ждать благоприятных погодных условий. Прочный лед установился на водоемах района только в середине января. О том, как люди становятся рыбаками и о нюансах этого увлечения, нам рассказал житель города Александр Славянец.