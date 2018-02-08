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Заповедь рыболова-любителя: «В зимней рыбалке главное - вовремя остановиться весной»

Павел Коротенко
8 февраля 2018 Просмотров: 100 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Наивысшее удовольствие для рыболова, считает Александр Славянец, - не в количестве выловленной рыбы, а в умении сделать незадавшуюся рыбалку успешной. Хотя и качественный улов, чего скрывать, греет душу.

В нынешнем сезоне местным любителям зимней рыбной ловли пришлось очень долго ждать благоприятных погодных условий. Прочный лед установился на водоемах района только в середине января. О том, как люди становятся рыбаками и о нюансах этого увлечения, нам рассказал житель города Александр Славянец.

Эволюция технологий

Александр начал ловить рыбу примерно с 6 лет, а зимней рыбалкой увлекся ближе к совершеннолетию. Он объясняет, что зимняя рыбалка отличается от летней в двух основных позициях - экипировке и методе ловли. Первая категория, говорит рыбак, за последние четверть века кардинально эволюционировала. 

Если раньше типичной обувью для зимнего лова были валенки и галоши, то сейчас индустрия предлагает широчайший выбор теплых, легких и удобных моделей. Такая же метаморфоза произошла и в одежде - появилось термобелье, теплоизолирующие ткани. Впрочем, если ставить над лункой палатку, говорит житель Славянска, то даже при 20-градусном морозе сильно утепляться не приходится. 

Изменились и орудия лова, вернее, не сами снасти, а материалы, из которых они изготовлены. На смену кабаньей щетине, из которой когда-то мастерили кивки для удилищ, пришел вольфрам. А наличие рыбы теперь можно проверять при помощи электронного эхолота. Более того, шагая в ногу с прогрессом, рыбаки используют самые современные технологии – например, засекают GPS-координаты обнаруженного места обитания рыбы, чтобы вернуться сюда снова (конфиденциальная информация), или выкладывают в интернет фото еще трепещущего улова (публичный анонс). А ведь еще недавно похвастать удачей можно было только по возвращении домой или хотя бы на берег. 

Интуиция и опыт

Независимо от технологических обновлений, преимущество зимней рыбалки перед летней остается неизменным - ловить рыбу можно в любой точке водоема, учитывая, само собой, прочность льда. «Летом можно плавать на лодке», - скажет не знакомый с нюансами читатель. Но лодка, как пояснил Александр Славянец, отбрасывает тень, которая пугает рыбу, а лед, напротив, маскирует рыбака. Поэтому зимняя рыбалка, по его утверждению, всегда бывает более богатой на улов. Если, конечно, владеешь необходимыми навыками. 

Главное, считает рассказчик, - умение перестроиться, если разработанный перед выездом сценарий ловли не сработал, и рыбы в намеченном месте не оказалось. Здесь помогает только опыт и знание особенностей водоема. Александру, по его словам, удовольствие доставляет не столько количество выловленной рыбы, сколько тот факт, что он нашел нужный алгоритм, и рыбалка все же стала успешной. Хотя качественный улов - не без того - самолюбие тоже тешит.

Как стать рыбаком и не отморозить ощущения

Проще всего увлечься зимней рыбалкой можно через первый удачный опыт, уверяет наш земляк. Поэтому начинающим рыболовам он советует заручиться поддержкой более опытного товарища, который поможет на всех этапах - от выбора экипировки и снастей, до их практического применения и наглядного мастер-класса. 

"Рыбалка, в первую очередь, должна быть комфортной, - делится одной из аксиом рыболова-любителя Александр Славянец. - Тогда и настрой соответствующий, и дело ладится".

Сам он чаще всего ездит ловить рыбу на Оскольское водохранилище, куда на выходные съезжаются любители зимней рыбалки со всей округи. В этом году, истосковавшись по любимому занятию, начал ездить, как только там установился лед. Сколько раз получится порыбачить этой зимой, планировать не берется, ведь это зависит от загруженности на работе и погоды. Здесь будет уместно озвучить еще одну заповедь рыболова-любителя: главное в зимней рыбалке - это вовремя остановиться весной. На бытовом языке это означает сакраментальное: ходить по пористому льду опасно.

Анализируя свое увлечение, наш земляк говорит, что рыбалка для него - не просто хобби, а часть жизни. Причем, не только индивидуальной, но и социальной. С философским юмором вспоминает Александр рыболовный сезон 2004-го, когда для метки своих лунок приверженцы разных политических сил использовали партийную символику. 

"Одна половина Оскола тогда была бело-голубая, вторая - оранжевая, - рассказывает Славянец. - Чем не срез общества?"

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Комментарии к статье «Заповедь рыболова-любителя: «В зимней рыбалке главное - вовремя остановиться весной»»

В нынешнем сезоне местным любителям зимней рыбной ловли пришлось очень долго ждать благоприятных погодных условий. Прочный лед установился на водоемах района только в середине января. О том, как люди становятся рыбаками и о нюансах этого увлечения, нам рассказал житель города Александр Славянец.

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