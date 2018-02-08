Для предложенной Кабмином модели реформы в Славянске не хватает семейных врачей

|8 февраля 2018
|Просмотров: 103
|
Стартовавшая в Украине реформа системы здравоохранения предусматривает радикальное изменение модели финансирования медицинских услуг. Пока что речь идет о первичном уровне медицины, то есть поликлиниках и семейных врачах. О том, как это должно выглядеть в идеале и о реальном положении вещей в Славянске, рассказала начальник городского отдела здравоохранения Елена Джим.
Как уже писала "ТВ плюс", главный девиз начавшейся кампании гласит: "деньги должны идти за пациентом". То есть оплачиваться из госбюджета будут только реально оказываемые медучреждениями объемы гарантированных государством услуг. Для их подсчета вводится отдельный электронный реестр, где должны отражаться все оказанные услуги, а также сведения о пациентах (цифровой аналог бумажного каталога медицинских карточек). Часть информации, разумеется, будет закрытой - в соответствии с законом о персональных данных.
По словам Елены Джим, последний компонент нового реестра в Славянске уже практически сформирован. Ведь электронную базу пациентов горздрав начал создавать еще в 2012 году, в русле реформ, заявлявшихся прежним правительством. Теперь останется только перенести эти сведения в новый реестр. Другое дело, что программного обеспечения для него еще нет. Как не создана пока и Национальная служба здравоохранения Украины - орган, который должен напрямую заключать договоры с медучреждениями, а точнее, с некоммерческими неприбыльными предприятиями, каковыми станут отечественные больницы. Процесс переоформления уставных документов в Славянске, по уверению начальника горздрава, уже начался. Национальную службу реформаторы обещают создать к середине лета.
Самый животрепещущий для пациентов вопрос первичного этапа реформы - заключение декларации с семейным врачом. Еще перед началом реформирования Минздрав разработал инструкцию, где написано, что пациент может заключить договор с любым устраивающим его доктором. При выборе рекомендуется основываться на собственном опыте или спрашивать совет у знакомых и родственников. Кроме того, можно обратиться за информацией прямо в больницу. Как сообщила Елена Джим, вскоре в городских медучреждениях появятся стенды, рассказывающие о семейных врачах: стаж и опыт работы, уровень квалификации, прочее. По планам министерства, приписная кампания должна начаться 1 апреля текущего года.
По предложенной Кабмином схеме один врач может обслуживать до 2 тысяч "задекларированных" пациентов. За каждого из них государство будет перечислять учреждению 370 грн в год. Деньги за не востребованные пациентом услуги будут перераспределяться на других граждан, обслуживающихся у этого врача.
Не вдаваясь в финансовый анализ нововведения, обратим внимание на иной аспект - кадровый. По информации городского отдела здравоохранения, сегодня семейными врачами Славянск обеспечен на 60 %. При этом 80 % сотрудников - пенсионного возраста. Средняя нагрузка на одного врача - 3-3,5 тысячи пациентов. Учитывая, что притока новых специалистов в систему горздрава нет, слабым звеном реформы может оказаться именно этот фактор.
Ближайшие месяцы, безусловно, принесут еще много обновлений по затронутой теме. Журналисты "ТВ плюс" продолжают следить за развитием событий.
8 февраля 2018
• Предпосылок для отмены карантина пока нет
• Форум местного развития поддержал передачу лагеря и пополнил свои ряды
• Знакомства на сайте VipLviv.com
• Ушел из жизни историк и краевед Анатолий Шамрай
• Почему на Вольной не меняют светофоры
• Для предложенной Кабмином модели реформы в Славянске не хватает семейных врачей
• За 7 лет город получил от приватизации всего 7 миллионов
• Заповедь рыболова-любителя: «В зимней рыбалке главное - вовремя остановиться весной»
• В Славянске вновь будет дорожать проезд
• Каток в Дружковке: весело, но непритязательно
7 февраля 2018
• Украина уступила Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу
• Финал Всемирной боксерской суперсерии: Александр Усик против Мурата Гассиева
• Второй титул Марты Костюк и финал для Катерины Козловой
• В Пхенчхане поднят флаг Украины
• Фомин и Танковский вернулись в «Шахтер»
• «Сапфир» вернулся на вершину
• Денис Кутелия завоевал две медали на чемпионате Украины по самбо
6 февраля 2018
• У трех троллейбусов сгорели двигатели
• Конфликт «Печатного двора» с водоканалом стал достоянием общественности
• Участников АТО наградили знаками отличия
• Жители Славянска смогут реализовывать свои проекты за деньги городского бюджета
• Покупка Дворца культуры может обойтись Славянску уже дороже
2 февраля 2018
• В роддоме стартовал ремонт. Пока в подвале
• Как в Славянском районе отстреливают хищников
• Модная одежда с принтами Palace для повседневной носки
• Каждый третий подросток, проходящий приписку в военкомате, имеет проблемы со здоровьем
• Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца
— 8 февраля 2018 —
Карантин в школах Славянска продлится до пятницы, 9 февраля, включительно. Выйдут ли дети на занятия в понедельник, 12 числа, решит комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом рассказала заместитель начальника гороо Марина Хохлова.
— 8 февраля 2018 —
В Славянске 6 февраля состоялся форму местного развития. Кроме городских властей и общественников, на нем присутствовали представители ПРООН. Мероприятие началось с минуты молчания в память славянского краеведа Анатолия Шамрая. Потом перешли к насущным вопросам. Их в повестке дня значилось три.
— 8 февраля 2018 —
Каждый взрослый человек знает, насколько бывает сложно познакомиться с представителем противоположного пола для романтического отпуска или серьезных намерений
— 8 февраля 2018 —
Отечественное краеведение понесло тяжелую утрату. 3 февраля, на 64-м году жизни, после тяжелой болезни скончался старший научный сотрудник Славянского краеведческого музея Анатолий Шамрай. Город простился с ним 5 февраля.
Приветствую, гость! Вход
8 февраля 2018
• Предпосылок для отмены карантина пока нет
• Форум местного развития поддержал передачу лагеря и пополнил свои ряды
• Знакомства на сайте VipLviv.com
• Ушел из жизни историк и краевед Анатолий Шамрай
• Почему на Вольной не меняют светофоры
• Для предложенной Кабмином модели реформы в Славянске не хватает семейных врачей
• За 7 лет город получил от приватизации всего 7 миллионов
• Заповедь рыболова-любителя: «В зимней рыбалке главное - вовремя остановиться весной»
• В Славянске вновь будет дорожать проезд
• Каток в Дружковке: весело, но непритязательно
7 февраля 2018
• Украина уступила Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу
• Финал Всемирной боксерской суперсерии: Александр Усик против Мурата Гассиева
• Второй титул Марты Костюк и финал для Катерины Козловой
• В Пхенчхане поднят флаг Украины
• Фомин и Танковский вернулись в «Шахтер»
• «Сапфир» вернулся на вершину
• Денис Кутелия завоевал две медали на чемпионате Украины по самбо
6 февраля 2018
• У трех троллейбусов сгорели двигатели
• Конфликт «Печатного двора» с водоканалом стал достоянием общественности
• Участников АТО наградили знаками отличия
• Жители Славянска смогут реализовывать свои проекты за деньги городского бюджета
• Покупка Дворца культуры может обойтись Славянску уже дороже
2 февраля 2018
• В роддоме стартовал ремонт. Пока в подвале
• Как в Славянском районе отстреливают хищников
• Модная одежда с принтами Palace для повседневной носки
• Каждый третий подросток, проходящий приписку в военкомате, имеет проблемы со здоровьем
• Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Для предложенной Кабмином модели реформы в Славянске не хватает семейных врачей»
Стартовавшая в Украине реформа системы здравоохранения предусматривает радикальное изменение модели финансирования медицинских услуг. Пока что речь идет о первичном уровне медицины, то есть поликлиниках и семейных врачах. О том, как это должно выглядеть в идеале и о реальном положении вещей в Славянске, рассказала начальник городского отдела здравоохранения Елена Джим.