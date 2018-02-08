Для предложенной Кабмином модели реформы в Славянске не хватает семейных врачей

Стартовавшая в Украине реформа системы здравоохранения предусматривает радикальное изменение модели финансирования медицинских услуг. Пока что речь идет о первичном уровне медицины, то есть поликлиниках и семейных врачах. О том, как это должно выглядеть в идеале и о реальном положении вещей в Славянске, рассказала начальник городского отдела здравоохранения Елена Джим.

Цифровая составляющая

Как уже писала "ТВ плюс", главный девиз начавшейся кампании гласит: "деньги должны идти за пациентом". То есть оплачиваться из госбюджета будут только реально оказываемые медучреждениями объемы гарантированных государством услуг. Для их подсчета вводится отдельный электронный реестр, где должны отражаться все оказанные услуги, а также сведения о пациентах (цифровой аналог бумажного каталога медицинских карточек). Часть информации, разумеется, будет закрытой - в соответствии с законом о персональных данных.

По словам Елены Джим, последний компонент нового реестра в Славянске уже практически сформирован. Ведь электронную базу пациентов горздрав начал создавать еще в 2012 году, в русле реформ, заявлявшихся прежним правительством. Теперь останется только перенести эти сведения в новый реестр. Другое дело, что программного обеспечения для него еще нет. Как не создана пока и Национальная служба здравоохранения Украины - орган, который должен напрямую заключать договоры с медучреждениями, а точнее, с некоммерческими неприбыльными предприятиями, каковыми станут отечественные больницы. Процесс переоформления уставных документов в Славянске, по уверению начальника горздрава, уже начался. Национальную службу реформаторы обещают создать к середине лета.

Приписная кампания

Самый животрепещущий для пациентов вопрос первичного этапа реформы - заключение декларации с семейным врачом. Еще перед началом реформирования Минздрав разработал инструкцию, где написано, что пациент может заключить договор с любым устраивающим его доктором. При выборе рекомендуется основываться на собственном опыте или спрашивать совет у знакомых и родственников. Кроме того, можно обратиться за информацией прямо в больницу. Как сообщила Елена Джим, вскоре в городских медучреждениях появятся стенды, рассказывающие о семейных врачах: стаж и опыт работы, уровень квалификации, прочее. По планам министерства, приписная кампания должна начаться 1 апреля текущего года.

Кадровый фактор

По предложенной Кабмином схеме один врач может обслуживать до 2 тысяч "задекларированных" пациентов. За каждого из них государство будет перечислять учреждению 370 грн в год. Деньги за не востребованные пациентом услуги будут перераспределяться на других граждан, обслуживающихся у этого врача.

Не вдаваясь в финансовый анализ нововведения, обратим внимание на иной аспект - кадровый. По информации городского отдела здравоохранения, сегодня семейными врачами Славянск обеспечен на 60 %. При этом 80 % сотрудников - пенсионного возраста. Средняя нагрузка на одного врача - 3-3,5 тысячи пациентов. Учитывая, что притока новых специалистов в систему горздрава нет, слабым звеном реформы может оказаться именно этот фактор.

Ближайшие месяцы, безусловно, принесут еще много обновлений по затронутой теме. Журналисты "ТВ плюс" продолжают следить за развитием событий.