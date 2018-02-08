Ушел из жизни историк и краевед Анатолий Шамрай

Провести Анатолия Шамрая в последний путь собралось несколько десятков людей - друзей, коллег, единомышленников. Панихида состоялась в краеведческом музее. Вспоминая заслуги умершего, все, в первую очередь, говорили о его беззаветной преданности исследовательской работе и неконфликтном характере, умении быть тактичным в общении с любым собеседником и энтузиазме, который неизменно передавался окружению. Анатолий Шамрай был не "кабинетным", а "полевым" исследователем. Практически все свободное время он посвящал краеведческим экспедициям и разведкам. Он был главным организатором археологических раскопок на месте бывшей Торской крепости. Но этот важный для славянцев эпизод, был всего лишь небольшим фрагментом его работы. По словам коллег, материал, собранный Анатолием Шамраем за несколько десятилетий, стал основой археологической секции не только славянского музея, но и других историко-культурных учреждений области.

Не менее ценны для истории Славянщины и Украины рукописные труды Анатолия Шамрая. Его научные статьи публиковались во многих специализированных изданиях. Говорить о любимом предмете краевед мог часами, оставаясь при этом ненавязчивым. Это качество подчеркнули почти все выступавшие на панихиде люди. Подчеркивали, что для местного краеведения потеря такого специалиста - невосполнимая утрата, и что лучшей памятью об Анатолии Шамрае станет продолжение его работы. Одно из конкретных предложений - составить и издать полный сборник его научных трудов. Это станет бесценным пособием для исследователей истории родного края.

Похоронили Анатолия Шамрая на кладбище мкр-на Черевковка.