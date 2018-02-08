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Фотофакт

Постновогодний ресурс

Предпосылок для отмены карантина пока нет

Светлана Вьюниченко
8 февраля 2018 Просмотров: 100 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Карантин в школах Славянска продлится до пятницы, 9 февраля, включительно. Выйдут ли дети на занятия в понедельник, 12 числа, решит комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом рассказала заместитель начальника гороо Марина Хохлова.

- Заседание комиссии состоится 9 февраля, - объясняет начальник городского отдела здравоохранения Елена Джим. - Решение, которое на ней будет принято, зависит эпидемиологической ситуации.

На сегодняшний день, говорит начальник горздрава, роста заболеваемости ОРВИ среди школьников не наблюдается. По сравнению с прошлой неделей, количество обращений к медикам снизилось. Это произошло потому, что в связи с отменой занятий дети не контактируют друг с другом в закрытых помещениях. Однако эпидпорог среди детей школьного возраста значительно превышен. 

- Мы мониторим ситуацию каждый день. Если к пятнице наметится улучшение, карантин отменят. В противном случае, лучше будет продлить его еще на несколько дней, - считает Елена Джим.

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Комментарии к статье «Предпосылок для отмены карантина пока нет»

Карантин в школах Славянска продлится до пятницы, 9 февраля, включительно. Выйдут ли дети на занятия в понедельник, 12 числа, решит комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом рассказала заместитель начальника гороо Марина Хохлова.

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