|8 февраля 2018
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Карантин в школах Славянска продлится до пятницы, 9 февраля, включительно. Выйдут ли дети на занятия в понедельник, 12 числа, решит комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом рассказала заместитель начальника гороо Марина Хохлова.
- Заседание комиссии состоится 9 февраля, - объясняет начальник городского отдела здравоохранения Елена Джим. - Решение, которое на ней будет принято, зависит эпидемиологической ситуации.
На сегодняшний день, говорит начальник горздрава, роста заболеваемости ОРВИ среди школьников не наблюдается. По сравнению с прошлой неделей, количество обращений к медикам снизилось. Это произошло потому, что в связи с отменой занятий дети не контактируют друг с другом в закрытых помещениях. Однако эпидпорог среди детей школьного возраста значительно превышен.
- Мы мониторим ситуацию каждый день. Если к пятнице наметится улучшение, карантин отменят. В противном случае, лучше будет продлить его еще на несколько дней, - считает Елена Джим.
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Комментарии к статье «Предпосылок для отмены карантина пока нет»
Карантин в школах Славянска продлится до пятницы, 9 февраля, включительно. Выйдут ли дети на занятия в понедельник, 12 числа, решит комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом рассказала заместитель начальника гороо Марина Хохлова.