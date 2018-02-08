Знакомства на сайте VipLviv.com

Как правило, человек за окном в ежедневную карусель, состоящую из учёбы или работы, транспорта и дома. Даже регулярные походы в спортивный клуб, в театр или на каток не позволяют завести знакомство.

Интернет прочно вошел в жизнь каждого современного человека. Здесь можно заказывать нужные товары, получать информацию, проводить оплаты, словом, жить во всём мире, не выходя из собственного дома. Такие же огромные возможности предоставляет Всемирная паутина тем, кто ищет друга, подругу или спутницу жизни. На сайте VipLviv.com размещено более 900 тысяч анкет из Украины и других стран. Пользователь сразу может выбграть, с кем он хочет познакомиться, с мужчиной или с женщиной. Чтобы попасть на сайт, нужно зарегистрироваться. Это обязательный элемент, ведь в ином случае написать и получить ответ благодаря возможностям ресурса не представляется возможным.

Для регистрации потребуется адрес и реальное ваше имя. Фамилию можно не вводить. Выберите пол. Конечно, это будет понятно по фотографии, но, чтобы ваша анкета верно сортировалась в выборке, поставьте галочку на нужном вместе. Укажите свою реальную дату рождения, ведь вам будет приятно, если ваши новые друзья по переписке и сам ресурс пришлют вам поздравления в этот знаменательный для вас день. Нажмите кнопку «Регистрация» и выполните все действия, которые подскажут сервис.

Зайти на сайт также можно при помощи профиля в Одноклассниках, ВКонтакте или Facebook. Важно, что ресурс не публикует в ваших социальных сетях информацию, и не указывает прямые ссылки на ваш профиль в своих внутренних страница на сайте. Платить за регистрацию ничего не нужно. Почитайте комментарии, которые расположены на главной странице. Люди делятся, насколько быстро им удалось познакомиться, дают рекомендации тем, кто регистрируется и рассказывают о предосторожности. Об этом хочется поговорить отдельно. Поскольку ресурс открытый, каждый человек имеет возможность написать всё, что он хочет и думает.

Будьте готовы, что в массе нормальных, тёплых и открытых писем вам могут встретится несколько неадекватных или неприличных предложений. К сожалению, несмотря на все усилия сотрудников проекта, крайне редко, но встречаются неадекватные личности. Сообщите в техническую поддержку, приложив скрины переписки, и пользователю будет закрыт доступ. Очень важно, что ресурс активно использует возможности геолокации. В первую очередь Вам будут предложены анкеты тех пользователей, которые не находятся недалеко от вашего региона.