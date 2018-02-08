Стартовала регистрация на участие в ВНО

В вторник, 6 февраля, началась регистрация на участие во внешнем независимом оценивании знаний. Она продлится до 19 марта. Изменения в регистрационные данные можно будет внести до 2 апреля. Об этом рассказали в Донецком региональном центре оценивания качества образования.

Напомним, что основная сессия ВНО стартует 22 мая с тестов по математике. 24 мая состоится тестирование по обязательному для всех выпускников школ, профессиональных лицеев и студентов колледжей украинскому языку и литературе. Остальные тесты участники будут проходить до 13 июня. Официальные результаты ВНО школьники и студенты узнают 21 июня на своих страницах.

- В этот же день учебным заведениям будут отправлены ведомости с результатами государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников и студентов, - объяснили в региональном центре.

В текущем учебном году каждый участник ВНО может сдать тесты не более чем по 4 учебным предметам. Но лишь три из них будут зачтены в качестве ГИА. В этот список включены тесты по украинскому языку и литературе, математике или истории Украины и одному предмету по выбору ученика. В региональном центре отмечают, что в ГИА войдет только часть тестирования по украинскому языку (литература будет засчитана как ВНО). Балл государственной итоговой аттестации по истории Украины можно будет получить лишь за часть тестов, охватывающих период ХХ-начала ХХІ веков.

Еще одно уточнение центра касается тестирования по английскому языку. Ранее сообщалось, что выпускники общеобразовательных учебных заведений, которые хотят засчитать результат этого ВНО как оценку за государственную итоговую аттестацию и изучали английский язык на профильном уровне, должны сдавать соответствующий предметный тест уровня В2. Теперь, по имеющейся информации, участники тестирования будут сдавать английский на профильном и академическом уровне.

Неясности остаются и в вопросе тестирования студентов колледжей. Данные учебные заведения получили письма от профильного министерства с указанием отчислять студентов, не набравших пороговый уровень по ВНО по украинскому языку. Однако в региональных центрах считают, что такие второкурсники смогут продолжить учебу и сдать ВНО в следующем году, после окончания третьего курса.

Отметим также, что дополнительная сессия ВНО будет проведена со 2 по 11 июля по отдельному графику. В ней могут принять участие лица, которые в год поведения ВНО обучаются за границей; по религиозным убеждениям не могут принять участие в основной сессии в указанные дни; в дни проведения ВНО будут принимать участие в международных или всеукраинских официальных мероприятиях. Еще одним мотивом может стать выбор двух предметов, тестирование по которым проходит в один день. На участие в дополнительной сессии могут претендовать лица, нуждающиеся в создании особых условий, если эти условия могут быть созданы лишь на дополнительной сессии. При этом регистрация на дополнительную сессию ВНО проходит в те же числа, что и на основную.