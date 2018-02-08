|8 февраля 2018
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За девять месяцев прошлого года в адрес исполнительных органов Славянского горсовета поступило почти 5 тысяч обращений граждан – на 19% меньше, чем в аналогичном периоде 2016-го.
Об этом на заседании исполкома 7 февраля сообщила начальник профильного сектора Марина Куля (на фото).
Авторами большей части обращений стали граждане, относящиеся к социально незащищенным слоям населения – многодетные семьи, пенсионеры и другие.
Больше всего заявителей волнуют проблемы социальной защиты и соцобеспечения, например, предоставления субсидий и материальной помощи. Этим вопросам посвящены более 2000 обращений, или 43% от общего количества. На втором месте по частоте упоминания - вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, их зарегистрировано 1600, или 32%.
Треть обращений, по словам начальника сектора, удалось решить положительно. По остальным были даны разъяснения.
Также Марина Куля сообщила, что в связи с реконструкцией первого этажа исполкома под будущий Центр админуслуг сектор по работе с обращениями граждан временно дислоцируется в кабинетах №109 и №216. Телефон для справок: 3-57-38.
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Комментарии к статье «Вопросы соцзащиты по-прежнему на первом месте»
За девять месяцев прошлого года в адрес исполнительных органов Славянского горсовета поступило почти 5 тысяч обращений граждан – на 19% меньше, чем в аналогичном периоде 2016-го.