Славянцев учили составлять заявки на бюджет участия

|14 февраля 2018
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В центральной библиотеке Славянска 12 февраля состоялась презентация бюджета участия.
На ней присутствовали представители общественных организаций, волонтеры, депутаты местного совета, руководители комитетов микрорайонов и отделов исполкома. В качестве спикеров были приглашены заместитель губернатора Евгений Вилинский, городской голова Славянска Вадим Лях, координатор общественного бюджета в Белгород-Днестровском Одесской области Юлия Федорова и эксперт Е-управления Интернационального республиканского института (IRI) Евгения Поремчук.
Председатель координационного совета по вопросам реализации целевой программы «Бюджет участия г. Славянска» Ольга Алтунина рассказала, что проект рассчитан на 4 года – с 2018-го по 2022-й. В текущем году финансирование составит 500 тыс. гривен. В ходе презентации собравшихся учили составлять заявки на участие в проекте и рассказывали о подводных камнях, которые поджидают общественников на этом тернистом пути.
По словам мэра Вадима Ляха, сравнительно небольшая сумма на реализацию бюджета участия была отведена намерено. Это позволит городским властям избежать соблазна – решить при помощи данных средств насущные коммунальные проблемы. Градоначальник пообещал, что админресурс при голосовании за проекты применяться не будет.
- Мы проанализируем все поданные заявки, даже те, которые не станут победителями. Это даст возможность увидеть, в каком направлении двигается громада. Так сказать, сверить часы народа и власти, – сказал Вадим Лях.
Об этой опасности – ликвидировать за средства бюджета развития коммунальные проблемы – говорили практически все спикеры. Заместитель председателя ДонОВГА Евгений Вилинский рассказал, что выступал противником данной программы. Но если уж ее начали, нужно делать так, чтобы общество не осталось разочарованным.
- К сожалению, практика показывает, что зачастую при реализации бюджета участия задействуется админресурс. В том же Киеве классные руководители поименно проверяли, проголосовали ли родители за установку окна в школе. Есть и более близкие к нам примеры. В итоге хорошая идея оказывается дискредитированной, - поделился своими мыслями замгубернатора. – Так что, если не сможете сделать прозрачно, лучше и не начинать.
По мнению Евгения Вилинского, при отборе проектов должна учитываться их масштабность и актуальность. Например, ремонт санузла в школе – дело хорошее, но все жители города пользоваться им не смогут. Точно также и установка детской или спортивной площадки в отдельно взятом дворе. Такой проект будет полезен лишь малой части горожан. Поэтому намного больше шансов пройти конкурсный отбор будет у заявок, задумывающих обустройство сквера, парка или другого места общего пользования.
Юлия Федорова, уже реализовавшая бюджет участия в Белгород-Днестровском, рассказала, что на их 50-тысячный город была подана 31 заявка. Два проекта комиссия отклонила, поскольку они не относились к полномочиям городского совета. 13 были признаны победителями. Размер бюджета в Белгород-Днестровском составлял 1,5 млн грн. Поэтому три победителя получили по 300 тыс. гривен, а 10 – по 60 тыс. Практически все проекты касались благоустройства.
- Нам пришлось отсеивать тех, кто проголосовал дважды или не являлся жителем города. Это был трудоемкий процесс, зато в программу поверили, – говорит координатор «Бюджета участия г. Белгород-Днестровский».
Евгения Поремчук предостерегла от еще одной ошибки. Если жители будут неактивными и подадут мало заявок, у властей увеличатся шансы «латать коммунальные дыры за счет бюджета развития».
- Однажды в Хмельницкой области было подано всего 4 проекта и за них проголосовали 4 человека. Конечно, сказалось отсутствие информационной кампании. В итоге идея провалилась, - говорит эксперт Е-управления Интернационального республиканского института (IRI).
Как будет построено голосование в Славянске, покажет время. Предварительно, по словам Ольги Алтуниной, у каждого жителя города, начиная с 16 лет, будет один голос. Отдать он сможет его в электронном виде при наличии электронной подписи. Еще один вариант – заполнить заявку в центре предоставления админуслуг.
Судя по накалу и активности дискуссии, пассивность общественников Славянску не грозит. Поэтому, как резюмировал Евгений Вилинский, у города будет возможность посмотреть, работает ли система. Ведь лучше начать с малого, чем не начинать вообще.
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• Славянцев учили составлять заявки на бюджет участия
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• В Славянске пройдет турнир по плаванию
• Насколько увеличили пособия для переселенцев
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• В Славянске и Славянском районе - самые добросовестные плательщики коммунальных услуг
• Вопросы соцзащиты по-прежнему на первом месте
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• Из «ямы» - на блокпост боевиков, в финале – явка с повинной
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• На пожаре погибла пожилая женщина
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В центральной библиотеке Славянска 12 февраля состоялась презентация бюджета участия.