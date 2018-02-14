Как в Славянске отметят Масленицу

В субботу, 17 февраля, в Славянске состоится общегородское празднование Масленицы. Гулянья традиционно пройдут возле Центра культуры и окружающей среды (ДК железнодорожников). Начало в 11:00.

Об этом на аппаратном совещании 13 февраля сообщила начальник отдела культуры Марина Олейник.

В воскресенье, 18 февраля, празднование продолжится на центральной площади города. Оно пройдет с 12:00 до 15:00.

В рамках мероприятия будет проводиться «Аллея мастеров», где художники и народные умельцы продемонстрируют горожанам свои шедевры. Принять участие в «Аллее» приглашают всех желающих. Предварительно следует обратиться лично в отдел культуры (4 этаж исполкома, кабинет 408) либо по телефону 2-56-32.

Добавим, что Масленицу будут отмечать и в микрорайонах города. К примеру, в микрорайоне Лиманы гулянья также начнутся 17 февраля. Всех жалеющих принять участие в праздновании приглашают на улицу Подгорную, 56. Начало в 12:00.