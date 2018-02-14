|14 февраля 2018
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В субботу, 17 февраля, в Славянске состоится общегородское празднование Масленицы. Гулянья традиционно пройдут возле Центра культуры и окружающей среды (ДК железнодорожников). Начало в 11:00.
Об этом на аппаратном совещании 13 февраля сообщила начальник отдела культуры Марина Олейник.
В воскресенье, 18 февраля, празднование продолжится на центральной площади города. Оно пройдет с 12:00 до 15:00.
В рамках мероприятия будет проводиться «Аллея мастеров», где художники и народные умельцы продемонстрируют горожанам свои шедевры. Принять участие в «Аллее» приглашают всех желающих. Предварительно следует обратиться лично в отдел культуры (4 этаж исполкома, кабинет 408) либо по телефону 2-56-32.
Добавим, что Масленицу будут отмечать и в микрорайонах города. К примеру, в микрорайоне Лиманы гулянья также начнутся 17 февраля. Всех жалеющих принять участие в праздновании приглашают на улицу Подгорную, 56. Начало в 12:00.
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• Тарифы от жэков вырастут уже в марте
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• Насколько увеличили пособия для переселенцев
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• Будни поселка Сергеевка: в магазине – пиво без разрешения, в частном доме – производство самогона
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Комментарии к статье «Как в Славянске отметят Масленицу»
В субботу, 17 февраля, в Славянске состоится общегородское празднование Масленицы. Гулянья традиционно пройдут возле Центра культуры и окружающей среды (ДК железнодорожников). Начало в 11:00.