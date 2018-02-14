Школьники продолжают болеть

— 8 февраля 2018 —

В вторник, 6 февраля, началась регистрация на участие во внешнем независимом оценивании знаний. Она продлится до

19 марта. Изменения в регистрационные данные можно будет внести до 2 апреля. Об этом рассказали в Донецком региональном центре оценивания качества образования.

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