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Школьники продолжают болеть

Антон Скворцов
14 февраля 2018 Просмотров: 148 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

По данным Славянского лабораторного центра, за прошлую неделю в городе зарегистрированы 749 случаев острых респираторно-вирусных инфекций.

Показатель заболеваемости в целом составил 590,8 на 100 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 37,5%. Между тем, уровень заболеваемости среди школьников по-прежнему превышает критическую отметку – он больше эпидемической границы на 40,7%.

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Комментарии к статье «Школьники продолжают болеть»

По данным Славянского лабораторного центра, за прошлую неделю в городе зарегистрированы 749 случаев острых респираторно-вирусных инфекций.

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