Скрипка на мосту: как в Святогорске появились уличные музыканты

В нашем обществе принято ошибочно считать, что уличная культура - это сфера молодежи. На самом деле, среди нас живут люди, которые занимаются ею десятилетиями. Яркий пример этого - жительница Святогорска Татьяна Михай.

Цыганские корни

Татьяна родилась под Самарой, на хуторе, где проживали депортированные Екатериной украинцы. Бабушка по материнской линии, вспоминает Татьяна, очень любила петь украинские песни и играла практически на всех инструментах. Это умение, впрочем, оказалось наследственным. Отец Татьяны был эстрадным артистом и работал в цыганском театре при заводском клубе. Его голос так поразил маму нашей героини, что она сказала: «Хочу детей от этого человека». Детей получилось трое: старший Сергей, средняя Татьяна и младшая Ирина. Все стали музыкантами.

Во многом это заслуга мамы, считает Татьяна Михай. В доме всегда было много самых разных инструментов, а занятия музыкой всячески поощрялись - мать считала, что эта сфера сплотит детей, и оказалась права. Спустя десятилетия брат и сестры продолжают понимать друг друга с полуслова и поддерживать родственные связи даже на большом расстоянии. Все трое получили музыкальное образование, хотя обучались по разным классам – фортепиано, скрипка, мандолина.

Переезд на Донбасс

Решив переехать в Донецкую область, семья Михай выбрала для жительства Мариуполь (тогда он назывался Жданов), однако административная путаница привела к тому, что они попали в Ждановку (позже Енакиево). Работы цыганскому певцу здесь не нашлось, и это стало почвой для семейного конфликта. Забрав детей и пианино, мама переехала в Краматорск, где для семьи нашлась комната в заводском общежитии. Здесь состоялся сценический дебют Татьяны: каждый вечер в 19:00 на кухне собирались жильцы, чтобы приготовить ужин. Пятилетнюю Таню ставили на табурет, и она пела песни, услышанные по радио. Взрослые сначала просто хвалили, а потом написали коллективное письмо в музыкальную школу им. Лысенко при Киевской консерватории с просьбой принять талантливую девочку. Перед началом учебного года одна из соседок повезла ее на экзамены. Дарование преподаватели оценили, и в школу Татьяну зачислили уже после первого тура. Но главным событием той поездки стало для нее знакомство со скрипкой. Она случайно увидела инструмент через приоткрытую дверь аудитории и замерла, пораженная его красотой. А когда услышала как он звучит, поняла - будет играть на скрипке.

В столице Таня на собственном опыте усвоила жесткий жизненный урок - на одном таланте выдающимся музыкантом не станешь. Привыкнув к снисходительности преподавателей, девочка не занималась и постепенно скатилась в отстающие, что привело к нервному срыву и уходу из школы.

Позже она сделала еще одну попытку и поступила в такое же заведение Харькова, однако и здесь не задержалась. В конечном итоге Татьяна закончила общеобразовательную школу в Краматорске и поехала поступать в Санкт-Петербург на модельера-дизайнера. С музыкой, как она тогда думала, было покончено. Но это оказалось не так.

Философия андеграунда

Не пройдя в институт по конкурсу, девушка осталась в городе на Неве проживать отложенные для поступления деньги. Это был 1996 год, когда в Питере было много неформальных объединений. С удовольствием Татьяна ходила на концерты, квартирники, в места «тусовок», где неожиданно для себя поняла, что музыка может быть не только профессией, но и образом жизни. Впитанная ею философия культурного андеграунда отразилась на всей дальнейшей судьбе. В Краматорск девушка вернулась, как она сама выражается, с измененным сознанием. Здесь она вышла замуж и родила сына, но супруг ее увлечения не разделял, и брак оказался недолгим. Чтобы заработать на жизнь, Таня научилась укладывать плитку и брала заказы на строительные работы. Некоторые объекты были в Святогорске, здесь она позже поселилась вместе с сыном.

Идея купить в Святогорске дом принадлежала ее сестре Ирине и ее мужу, которые работали в Киеве музыкантами и загорелись идеей экологического поселения. Позже намерения переигрались, и хозяйкой дома стала Татьяна. Вспоминая тот период, она признается, что была абсолютно неприспособлена к жизни в частном доме, и все навыки пришлось осваивать методом проб и ошибок. Зато в ее доме всегда было много творческих людей – музыкантов, художников, поэтов и другой веселой публики, что скрашивало скудность материальных условий.

Музыкальный период

Первый раз в роли уличного музыканта Татьяна попробовала себя, когда к ней приехали погостить киевские родственники, уже имевшие опыт таких выступлений. Дуэт вышел поиграть на улицу, а Тане вручили бонги и попросили «подстучать». Сначала девушка стеснялась, а потом вошла во вкус. На следующие выступления она уже брала с собой скрипку - оказалось, что у нее хорошо получается подбирать мелодии на слух. После отъезда музыкантов Татьяна подготовила со знакомым гитаристом свою программу, с которой они начали ездить на заработки за пределы Святогорска: в Крым, Москву, Киев, Львов, Гамбург, Лейпциг, Париж, Барселону и другие туристические центры.

В Святогорске прорыв творческой карьеры произошел после того, как музыкантов пригласили отыграть юбилей у проживающего здесь генерала. Выступление артистов так понравилось юбиляру, что он стал часто приглашать их к себе домой и разрекламировал в своем кругу общения. Заказы от состоятельных клиентов посыпались рекой, и появились свободные деньги для некоммерческих проектов. Один из них – группа «Таки Джа», в составе которой были этнические афроамериканцы. Как следует из названия, играли музыканты солнечный регги, однако, в силу разных причин, проект просуществовал недолго.

Собственная «фишка»

Несколько лет назад Татьяна Михай вторично вышла замуж. Ее супруг, тоже музыкант, но деньги зарабатывает предпринимательством. В Польше у него была своя музыкальная фирма, которую он сейчас пытается перевезти в Святогорск, чтобы использовать оборудование не только для бизнес-целей, но и организовывать здесь благотворительные творческие фестивали.

Татьяна продолжает заниматься уличной музыкой, ее услуги востребованы не только в месте проживания, заказы часто поступают из других городов Украины. Своей местной «фишкой» она считает скрипку на мосту через Северский Донец. По словам Татьяны, эту локацию она открыла и «раскачала» сама: сначала просто играла, потом стала записывать и продавать собственные диски. Оценивая свою карьеру, скрипачка говорит, что именно здесь она чувствует настоящее вдохновение. Более того, желая закрепить традицию, она уже готовит себе смену – молодых музыкантов, которые будут играть на мосту. И хотя, кроме музыки, Татьяна увлекается многими другими вещами, например, рукоделием, скрипка остается для нее самой большой духовной ценностью.

Такая привязанность к музыке – семейная, считает Татьяна Михай. Ведь не случайно все ее родственники стали профессиональными музыкантами: брат играет на фортепиано на круизных лайнерах, сестра работает в столичных клубах. Сын Илья, сначала учившийся музыке неохотно, повзрослев, экстерном закончил музыкальную школу по классу «труба» и уехал работать в Китай.

В музыкальной карьере Татьяны Михай, по ее признанию, было множество занимательных историй и увлекательных знакомств. Были и сложные моменты, но она твердо убеждена в том, что тем, кто искренне «болеет» музыкой, помогает Бог.