Конкурс «Любіть Україну» поменял прописку

|1 марта 2018
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В центральной библиотеке Славянска 23 февраля состоялся открытый конкурс чтецов, поэтов и художников «Любіть Україну». Мероприятие прошло в рамках празднования 120-й годовщины со дня рождения Владимира Сосюры. Почетным членом жюри конкурса был правнук знаменитого поэта-лирика Алексей Сосюра.
Как рассказал ведущий мероприятия, директор Донецкого областного учебно-методического центра культуры Артем Ловягин, до начала военных действий конкурс «Любіть Україну» ежегодно проходил в Дебальцево, на родине поэта. Последний раз он состоялся там весной 2013 года. На 2014-й было запланировано открытие памятника знаменитому земляку, однако оккупация нарушила мирные планы.
Начальник славянского отдела культуры Марина Олейник в своем выступлении поблагодарила организаторов за то, что остановили свой выбор на Славянске.
«Мы все победители, потому что конкурс продолжает жить на славянской земле», - сказала она.
Отметим, что культурное событие оказалось достаточно масштабным. В нем приняли участие 122 человека со всей Донецкой области. 31 участник соревновался в номинации «чтецы», 38 - в номинации «поэты», также за победу боролись 53 художника.
В номинации «Художники» жюри выделило три категории. В каждой из них победу одержали краматорчане. В категории «профессионалы» первое место досталось Сергею Гавришко. В младшей возрастной категории победила София Новацкая, в старшей возрастной категории - Мария Родичева. Даже гран-при получил краматорчанин Артур Новиков.
В номинации «Поэты» участников также разделили на две возрастные категории. В младшей победу завоевала жительница Ясиноватского района Виктория Чепурная. В старшей - Любовь Назаренко из Славянского района.
Среди чтецов в младшей возрастной категории лучшей стала жительница Угледара Татьяна Гончарова. В старшей возрастной категории победа досталась Наталье Черниковой из Великоновоселковского района. Гран-при увез в Константиновку Роман Блотницкий.
На конкурсе «Любіть Україну» все участники были отмечены грамотами и получили незабываемые впечатления. Почетный член жюри Алексей Сосюра (на фото), подводя итоги, выразил надежду, что конкурс памяти его прадеда обязательно вернется в Дебальцево, и все присутствующие смогут побывать на открытии монумента поэту. Пока же, в память о славянском мероприятии обладатель гран-при конкурса Артур Новиков подарил потомку великого земляка свою картину, на которой изображен Владимир Сосюра среди пшеничного поля.
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• В Славянске состоялся чемпионат города по дзюдо
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• За счет программы «куркуль» рассчитывают ежегодно создавать 20 новых рабочих мест
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• «Лесная сказка» останется в городе, но закроется на ремонт
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• Элина Свитолина защитила титул в Дубае
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• «Шахтер» одержал волевую победу над «Ромой»
• В 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с «Лацио»
• Олимпиада-2018: Фристайлист Александр Абраменко покорил небо в Пхенчхане
• 97-й титул и рекордное достижение в карьере Роже Федерера
• «Прометей» находится в шаге от чемпионства
• Юношеская команда ООШ №4 представит Славянск на областном этапе волейбольной лиги
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Комментарии к статье «Конкурс «Любіть Україну» поменял прописку»
В центральной библиотеке Славянска 23 февраля состоялся открытый конкурс чтецов, поэтов и художников «Любіть Україну». Мероприятие прошло в рамках празднования 120-й годовщины со дня рождения Владимира Сосюры. Почетным членом жюри конкурса был правнук знаменитого поэта-лирика Алексей Сосюра.