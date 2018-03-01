Конкурс «Любіть Україну» поменял прописку

В центральной библиотеке Славянска 23 февраля состоялся открытый конкурс чтецов, поэтов и художников «Любіть Україну». Мероприятие прошло в рамках празднования 120-й годовщины со дня рождения Владимира Сосюры. Почетным членом жюри конкурса был правнук знаменитого поэта-лирика Алексей Сосюра.

Как рассказал ведущий мероприятия, директор Донецкого областного учебно-методического центра культуры Артем Ловягин, до начала военных действий конкурс «Любіть Україну» ежегодно проходил в Дебальцево, на родине поэта. Последний раз он состоялся там весной 2013 года. На 2014-й было запланировано открытие памятника знаменитому земляку, однако оккупация нарушила мирные планы.

Начальник славянского отдела культуры Марина Олейник в своем выступлении поблагодарила организаторов за то, что остановили свой выбор на Славянске.

«Мы все победители, потому что конкурс продолжает жить на славянской земле», - сказала она.

Отметим, что культурное событие оказалось достаточно масштабным. В нем приняли участие 122 человека со всей Донецкой области. 31 участник соревновался в номинации «чтецы», 38 - в номинации «поэты», также за победу боролись 53 художника.

В номинации «Художники» жюри выделило три категории. В каждой из них победу одержали краматорчане. В категории «профессионалы» первое место досталось Сергею Гавришко. В младшей возрастной категории победила София Новацкая, в старшей возрастной категории - Мария Родичева. Даже гран-при получил краматорчанин Артур Новиков.

В номинации «Поэты» участников также разделили на две возрастные категории. В младшей победу завоевала жительница Ясиноватского района Виктория Чепурная. В старшей - Любовь Назаренко из Славянского района.

Среди чтецов в младшей возрастной категории лучшей стала жительница Угледара Татьяна Гончарова. В старшей возрастной категории победа досталась Наталье Черниковой из Великоновоселковского района. Гран-при увез в Константиновку Роман Блотницкий.

На конкурсе «Любіть Україну» все участники были отмечены грамотами и получили незабываемые впечатления. Почетный член жюри Алексей Сосюра (на фото), подводя итоги, выразил надежду, что конкурс памяти его прадеда обязательно вернется в Дебальцево, и все присутствующие смогут побывать на открытии монумента поэту. Пока же, в память о славянском мероприятии обладатель гран-при конкурса Артур Новиков подарил потомку великого земляка свою картину, на которой изображен Владимир Сосюра среди пшеничного поля.