В «Теплице» успешные предприниматели учили славянцев, как создавать свой бизнес

От «А» до «Я»

Тематический диапазон форума достаточно точно раскрывает его название – «Идея. Возможности. Воплощение». На протяжении двух дней можно было узнать не только об успешных бизнес-проектах, но и получить информацию о последовательности действий, необходимых для основания собственного предпринимательства, о подводных камнях такой затеи и о возможности привлечения к развитию бизнеса грантовой поддержки.

Как рассказала координатор «Теплицы» Анна Авдиянц, спикеров для мероприятия подбирали в соцсетях, отслеживая странички с новыми укрианскими брендами. Не пытаясь объять необъятное, внимание уделяли трем выбранным направлениям – туризм, легкая промышленность и сфера общественного питания. Отобрав кандидатов, разослали им приглашения. Приехать смогли не все, однако и прибывшего количества с лихвой хватило, чтобы сделать программу форума насыщенной и разнообразной. Тем более, что определенный ее сегмент заполнили жители Славянска, также обладающими знаниями в данной теме.

Украинские бренды

В целом за два дня форума перед аудиторией выступили около десяти спикеров, представивших свои бренды и рассказавшие историю их создания. Среди них – этнодизайнер из Ивано-Франковска Любовь Черникова «Chtrnikova»; основатель социального кафе «Good Bread from Good People», в котором работают люди с ментальной инвалидностью Владислав Малащенко (г. Киев); Яна Синицина с проектом «Развитие зеленого туризма. Кривая Лука – туристическое село»; переселенка Анна Петриченко, открывшая в Бахмуте пошивочное ателье «Anna Petrik»; Игорь Чередниченко и Ольга Кольцова – основатели предприятия по изготовлению сумок, кошельков, обуви и бренда «Two Bulls&A Carriage»; руководитель киевского велоклуба «Веловуйки» Константин Карачов, который организовывает туристические велотуры по Украине и Европе. Также на форуме был представлен основанный в Краматорске бренд альпийских сыров «Скажи Chees».

Полезным дополнением к озвученным бизнес-историям стала лекция Екатерины Кольцовой о продвижении своей продукции в социальных сетях, рассказ регионального координатора «Киевского диалога» Ольги Алтуниной о процедуре регистрации частного предпринимательства и выступление представителей гуманитарной организации «People in need», описавших программы, в рамках которых можно заручиться финансовой поддержкой.

Информационная диффузия

Помимо знакомства славянцев с успешными предпринимателями, форум преследовал и другую, не менее важную цель – создать площадку для неформального общения, приобретения новых полезных знакомств и, возможно, реализации совместных проектов. Специально для этого между выступлениями спикеров организовывались кофе-паузы и другие программные «ниши». Для придания событию праздничной и расслабляющей атмосферы, на вечер первого дня организаторы пригласили из Киева группу «Black Maloke», исполняющую музыку в стиле инди-рок.

По словам Анны Авдиянц, неформальный сегмент тоже сработал неплохо, и участники форума разработали несколько сценариев возможного бизнес-сотрудничества между разными предпринимателями и кандидатами на этот статус. Очень много позитивных отзывов оставили участники мероприятия в социальных сетях, делая при этом упор на отличную организацию события и его очевидную пользу. Многие посты заканчивались пожеланием «Хотим еще!» Как заверяют координаторы «Теплицы», просьбу горожан они обязательно выполнят, и работа над этим уже ведется. Остается добавить, что поведенный в Славянске форум состоялся в рамках программы «Укрепление гражданского доверия», при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).