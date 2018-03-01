В «Теплице» успешные предприниматели учили славянцев, как создавать свой бизнес

|1 марта 2018
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В платформе инициатив «Теплица» 24-25 февраля прошел форум, посвященный развитию частного предпринимательства. Участие в нем приняли приглашенные спикеры и более 60 заинтересовавшихся событием славянцев.
Тематический диапазон форума достаточно точно раскрывает его название – «Идея. Возможности. Воплощение». На протяжении двух дней можно было узнать не только об успешных бизнес-проектах, но и получить информацию о последовательности действий, необходимых для основания собственного предпринимательства, о подводных камнях такой затеи и о возможности привлечения к развитию бизнеса грантовой поддержки.
Как рассказала координатор «Теплицы» Анна Авдиянц, спикеров для мероприятия подбирали в соцсетях, отслеживая странички с новыми укрианскими брендами. Не пытаясь объять необъятное, внимание уделяли трем выбранным направлениям – туризм, легкая промышленность и сфера общественного питания. Отобрав кандидатов, разослали им приглашения. Приехать смогли не все, однако и прибывшего количества с лихвой хватило, чтобы сделать программу форума насыщенной и разнообразной. Тем более, что определенный ее сегмент заполнили жители Славянска, также обладающими знаниями в данной теме.
В целом за два дня форума перед аудиторией выступили около десяти спикеров, представивших свои бренды и рассказавшие историю их создания. Среди них – этнодизайнер из Ивано-Франковска Любовь Черникова «Chtrnikova»; основатель социального кафе «Good Bread from Good People», в котором работают люди с ментальной инвалидностью Владислав Малащенко (г. Киев); Яна Синицина с проектом «Развитие зеленого туризма. Кривая Лука – туристическое село»; переселенка Анна Петриченко, открывшая в Бахмуте пошивочное ателье «Anna Petrik»; Игорь Чередниченко и Ольга Кольцова – основатели предприятия по изготовлению сумок, кошельков, обуви и бренда «Two Bulls&A Carriage»; руководитель киевского велоклуба «Веловуйки» Константин Карачов, который организовывает туристические велотуры по Украине и Европе. Также на форуме был представлен основанный в Краматорске бренд альпийских сыров «Скажи Chees».
Полезным дополнением к озвученным бизнес-историям стала лекция Екатерины Кольцовой о продвижении своей продукции в социальных сетях, рассказ регионального координатора «Киевского диалога» Ольги Алтуниной о процедуре регистрации частного предпринимательства и выступление представителей гуманитарной организации «People in need», описавших программы, в рамках которых можно заручиться финансовой поддержкой.
Помимо знакомства славянцев с успешными предпринимателями, форум преследовал и другую, не менее важную цель – создать площадку для неформального общения, приобретения новых полезных знакомств и, возможно, реализации совместных проектов. Специально для этого между выступлениями спикеров организовывались кофе-паузы и другие программные «ниши». Для придания событию праздничной и расслабляющей атмосферы, на вечер первого дня организаторы пригласили из Киева группу «Black Maloke», исполняющую музыку в стиле инди-рок.
По словам Анны Авдиянц, неформальный сегмент тоже сработал неплохо, и участники форума разработали несколько сценариев возможного бизнес-сотрудничества между разными предпринимателями и кандидатами на этот статус. Очень много позитивных отзывов оставили участники мероприятия в социальных сетях, делая при этом упор на отличную организацию события и его очевидную пользу. Многие посты заканчивались пожеланием «Хотим еще!» Как заверяют координаторы «Теплицы», просьбу горожан они обязательно выполнят, и работа над этим уже ведется. Остается добавить, что поведенный в Славянске форум состоялся в рамках программы «Укрепление гражданского доверия», при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
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• В «Теплице» успешные предприниматели учили славянцев, как создавать свой бизнес
• Конкурс «Любіть Україну» поменял прописку
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• Турнир по футзалу памяти Юрия Скиданова
• В Славянске состоялся чемпионат города по дзюдо
• Сессия Славянского районного совета утвердила делегатов в совет госпитального округа
• За счет программы «куркуль» рассчитывают ежегодно создавать 20 новых рабочих мест
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• На ремонт дорог подрядчикам будут давать три месяца
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• Женщин приглашают на концерты
• Заболеваемость ОРВИ опять выросла
• Почему на выходных мкр-н Артема получал воду с перебоями
• Спортсменов поздравили со стипендиями
• В Славянске почтили память Романа Напрягло
• Тарифы на проезд в Славянске планируют поднять с апреля
• «Лесная сказка» останется в городе, но закроется на ремонт
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• Элина Свитолина защитила титул в Дубае
23 февраля 2018
• «Шахтер» одержал волевую победу над «Ромой»
• В 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с «Лацио»
• Олимпиада-2018: Фристайлист Александр Абраменко покорил небо в Пхенчхане
• 97-й титул и рекордное достижение в карьере Роже Федерера
• «Прометей» находится в шаге от чемпионства
• Юношеская команда ООШ №4 представит Славянск на областном этапе волейбольной лиги
• Два «серебра» и «бронза» на турнире по вольной борьбе в Полтаве
• Квартиру отдали новым жильцам без ведома предыдущих
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В платформе инициатив «Теплица» 24-25 февраля прошел форум, посвященный развитию частного предпринимательства. Участие в нем приняли приглашенные спикеры и более 60 заинтересовавшихся событием славянцев.