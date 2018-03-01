Определены победители ежегодного конкурса имени Михаила Петренко

|1 марта 2018
|Просмотров: 88
|
Подведение итогов творческого конкурса им. Михаила Петренко «Ось, ось Слов`янськ. Ми – духовні нащадки Петренка» состоялось в центральной городской библиотеке 21 февраля, в рамках празднования Международного дня родного языка.
Прологом к оглашению результатов стал фрагмент, посвященный украинскому языку: его уникальным особенностям и значению для дальнейшего развития государства и национальной самоидентификации украинцев во всем мире. С этой темы организаторы мероприятия плавно перешли к сегодняшним носителям языковой культуры и людям, использующим украинский язык в творческой работе. Именно к этой категории относятся все участники ежегодного литературно-художественного конкурса имени поэта-романтика Михаила Петренко.
В этом году победителей определяли в трех номинациях, разделенных по возрастному цензу. Среди детей первое место досталось ученице 6-го класса Лиманской ООШ №3 Полине Тендитной. Второе разделили 8-классница славянской ООШ № 20 Ксения Магула и ученица 6 класса ООШ №5 Славянска Анастасия Сережкина. Третью позицию «детской» номинации заняла Светлана Волченко из 20-й школы. Среди молодежи два первых места жюри присудило студенткам ДГПУ Алине Шейкаш и Елизавете Рухленко. Третье место судьи отдали сразу двум номинанткам – студентке ДГПУ Юлии Потаповой и Валерии Жулий, которая учится в Славянском колледже НАУ.
Разделенным оказалось решение конкурсного комитета и в оценке работ взрослых авторов. Если первое место безоговорочно отдали учительнице Славянской ООШ №19 Валентине Нескородовой, то следующие позиции списка победителей оказались достаточно многолюдными. Второе место разделили Любовь Меженина из литобъединения «Світанок» и пенсионерка из села Александровка Любовь Назаренко. А на третьей позиции получилось три победителя – краматорский журналист Роман Балабойко, учительница из пгт. Александровка Валентина Кадубовская и пенсионер из Славянска Борис Песин. Кроме того, почетными грамотами Донецкого областного союза краеведов организаторы наградили и других участников конкурса, не вошедших в «топ», но внесших вклад в популяризацию творчества и личности Михаила Петренко.
Традиционно в ходе подведения итогов конкурса звучали не только произведения поэта-романтика, но также стихи и песни, посвященные его памяти и навеянные его творчеством. В числе последних – стихотворение «Петренко – лирик! Петренко – символ». Его написал Александр Романько, ушедший из жизни в конце прошлого года. Воспоминаниям о нем был посвящен отдельный фрагмент мероприятия, тем более, что часть победителей конкурса входили в организованный Александром патриотический проект «Поэтический десант». Помимо устных воспоминаний об умершем земляке, аудитории представили аудио- и видеозаписи, на которых Александр Романько читает свои стихи. В одном из отрывков он называет славянцев творческими потомками Михаила Петренко, обязанными чтить его память и приумножать культурное наследие украинского народа.
Завершающим аккордом творческого форума стало исполнение песни «Сокол», написанной местными авторами Аллой и Виктором Антоненко в честь знаменитого поэта-романтика. Теперь она звучит, увы, уже и в память о его потомках.
1 марта 2018
• Длинные руки на короткой ноге
• 110 квадратов и 3,5 тысячи на отопление: как живет градоначальник Славянска
• Определены победители ежегодного конкурса имени Михаила Петренко
• В «Теплице» успешные предприниматели учили славянцев, как создавать свой бизнес
• Конкурс «Любіть Україну» поменял прописку
28 февраля 2018
• В Пхенчхане завершились Олимпийские игры
• Турнир по футзалу памяти Юрия Скиданова
• В Славянске состоялся чемпионат города по дзюдо
• Сессия Славянского районного совета утвердила делегатов в совет госпитального округа
• За счет программы «куркуль» рассчитывают ежегодно создавать 20 новых рабочих мест
27 февраля 2018
• На ремонт дорог подрядчикам будут давать три месяца
• Субсидии без ID-карт не пересчитают
• Женщин приглашают на концерты
• Заболеваемость ОРВИ опять выросла
• Почему на выходных мкр-н Артема получал воду с перебоями
• Спортсменов поздравили со стипендиями
• В Славянске почтили память Романа Напрягло
• Тарифы на проезд в Славянске планируют поднять с апреля
• «Лесная сказка» останется в городе, но закроется на ремонт
25 февраля 2018
• Элина Свитолина защитила титул в Дубае
23 февраля 2018
• «Шахтер» одержал волевую победу над «Ромой»
• В 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с «Лацио»
• Олимпиада-2018: Фристайлист Александр Абраменко покорил небо в Пхенчхане
• 97-й титул и рекордное достижение в карьере Роже Федерера
• «Прометей» находится в шаге от чемпионства
• Юношеская команда ООШ №4 представит Славянск на областном этапе волейбольной лиги
• Два «серебра» и «бронза» на турнире по вольной борьбе в Полтаве
• Квартиру отдали новым жильцам без ведома предыдущих
— 1 марта 2018 —
«Вижу, что вокруг меня много домыслов. Но я хочу быть максимально открытым. Это хорошо, когда люди имеют возможность пристально рассмотреть жизнь мэра - тогда слухов будет меньше». Такими словами городской голова Славянска Вадим Лях объяснил свое желание пригласить в гости журналистов. Когда-то таким же образом поступала Неля Штепа. Возможно, это тоже сыграло какую-то роль.
— 1 марта 2018 —
В платформе инициатив «Теплица» 24-25 февраля прошел форум, посвященный развитию частного предпринимательства. Участие в нем приняли приглашенные спикеры и более 60 заинтересовавшихся событием славянцев.
— 1 марта 2018 —
В центральной библиотеке Славянска 23 февраля состоялся открытый конкурс чтецов, поэтов и художников «Любіть Україну». Мероприятие прошло в рамках празднования 120-й годовщины со дня рождения Владимира Сосюры. Почетным членом жюри конкурса был правнук знаменитого поэта-лирика Алексей Сосюра.
— 27 февраля 2018 —
В преддверии 8 Марта в Славянске состоятся тематические мероприятия.
Приветствую, гость! Вход
1 марта 2018
• Длинные руки на короткой ноге
• 110 квадратов и 3,5 тысячи на отопление: как живет градоначальник Славянска
• Определены победители ежегодного конкурса имени Михаила Петренко
• В «Теплице» успешные предприниматели учили славянцев, как создавать свой бизнес
• Конкурс «Любіть Україну» поменял прописку
28 февраля 2018
• В Пхенчхане завершились Олимпийские игры
• Турнир по футзалу памяти Юрия Скиданова
• В Славянске состоялся чемпионат города по дзюдо
• Сессия Славянского районного совета утвердила делегатов в совет госпитального округа
• За счет программы «куркуль» рассчитывают ежегодно создавать 20 новых рабочих мест
27 февраля 2018
• На ремонт дорог подрядчикам будут давать три месяца
• Субсидии без ID-карт не пересчитают
• Женщин приглашают на концерты
• Заболеваемость ОРВИ опять выросла
• Почему на выходных мкр-н Артема получал воду с перебоями
• Спортсменов поздравили со стипендиями
• В Славянске почтили память Романа Напрягло
• Тарифы на проезд в Славянске планируют поднять с апреля
• «Лесная сказка» останется в городе, но закроется на ремонт
25 февраля 2018
• Элина Свитолина защитила титул в Дубае
23 февраля 2018
• «Шахтер» одержал волевую победу над «Ромой»
• В 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с «Лацио»
• Олимпиада-2018: Фристайлист Александр Абраменко покорил небо в Пхенчхане
• 97-й титул и рекордное достижение в карьере Роже Федерера
• «Прометей» находится в шаге от чемпионства
• Юношеская команда ООШ №4 представит Славянск на областном этапе волейбольной лиги
• Два «серебра» и «бронза» на турнире по вольной борьбе в Полтаве
• Квартиру отдали новым жильцам без ведома предыдущих
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Определены победители ежегодного конкурса имени Михаила Петренко»
Подведение итогов творческого конкурса им. Михаила Петренко «Ось, ось Слов`янськ. Ми – духовні нащадки Петренка» состоялось в центральной городской библиотеке 21 февраля, в рамках празднования Международного дня родного языка.