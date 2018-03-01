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Фотофакт

Дороги нашего города

Определены победители ежегодного конкурса имени Михаила Петренко

Павел Коротенко
1 марта 2018 Просмотров: 88 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Подведение итогов творческого конкурса им. Михаила Петренко «Ось, ось Слов`янськ. Ми – духовні нащадки Петренка» состоялось в центральной городской библиотеке 21 февраля, в рамках празднования Международного дня родного языка.

Прологом к оглашению результатов стал фрагмент, посвященный украинскому языку: его уникальным особенностям и значению для дальнейшего развития  государства и национальной самоидентификации украинцев во всем мире. С этой темы организаторы мероприятия плавно перешли к сегодняшним носителям языковой культуры и людям, использующим украинский язык в творческой работе. Именно к этой категории относятся все участники ежегодного литературно-художественного конкурса имени поэта-романтика Михаила Петренко. 

В этом году победителей определяли в трех номинациях, разделенных по возрастному цензу. Среди детей первое место досталось ученице 6-го класса Лиманской ООШ №3 Полине Тендитной. Второе разделили 8-классница славянской ООШ № 20 Ксения Магула и ученица 6 класса ООШ №5 Славянска Анастасия Сережкина. Третью позицию «детской» номинации заняла Светлана Волченко из 20-й школы. Среди молодежи два первых места жюри присудило студенткам ДГПУ Алине Шейкаш и Елизавете Рухленко. Третье место судьи отдали сразу двум номинанткам – студентке ДГПУ Юлии Потаповой и Валерии Жулий, которая учится в Славянском колледже НАУ.  

Разделенным оказалось решение конкурсного комитета и в оценке работ взрослых авторов. Если первое место безоговорочно отдали учительнице Славянской ООШ №19 Валентине Нескородовой, то следующие позиции списка победителей оказались достаточно многолюдными. Второе место разделили Любовь Меженина из литобъединения «Світанок» и пенсионерка из села Александровка Любовь Назаренко. А на третьей позиции получилось три победителя – краматорский журналист Роман Балабойко, учительница из пгт. Александровка Валентина Кадубовская и пенсионер из Славянска Борис Песин. Кроме того, почетными грамотами Донецкого областного союза краеведов организаторы наградили и других участников конкурса, не вошедших в «топ», но внесших вклад в популяризацию творчества и личности Михаила Петренко.

Традиционно в ходе подведения итогов конкурса звучали не только произведения поэта-романтика, но также стихи и песни, посвященные его памяти и навеянные его творчеством. В числе последних – стихотворение «Петренко – лирик! Петренко – символ». Его написал Александр Романько, ушедший из жизни в конце прошлого года. Воспоминаниям о нем был посвящен отдельный фрагмент мероприятия, тем более, что часть победителей конкурса входили в организованный Александром патриотический проект «Поэтический десант». Помимо устных воспоминаний об умершем земляке, аудитории представили аудио- и видеозаписи, на которых Александр Романько читает свои стихи. В одном из отрывков он называет славянцев творческими потомками Михаила Петренко, обязанными чтить его память и приумножать культурное наследие украинского народа. 

Завершающим аккордом  творческого форума стало исполнение песни «Сокол», написанной местными авторами Аллой и Виктором Антоненко в честь знаменитого поэта-романтика. Теперь она звучит, увы, уже и в память о его потомках.

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Комментарии к статье «Определены победители ежегодного конкурса имени Михаила Петренко»

Подведение итогов творческого конкурса им. Михаила Петренко «Ось, ось Слов`янськ. Ми – духовні нащадки Петренка» состоялось в центральной городской библиотеке 21 февраля, в рамках празднования Международного дня родного языка.

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