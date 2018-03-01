110 квадратов и 3,5 тысячи на отопление: как живет градоначальник Славянска

«Вижу, что вокруг меня много домыслов. Но я хочу быть максимально открытым. Это хорошо, когда люди имеют возможность пристально рассмотреть жизнь мэра - тогда слухов будет меньше». Такими словами городской голова Славянска Вадим Лях объяснил свое желание пригласить в гости журналистов. Когда-то таким же образом поступала Неля Штепа. Возможно, это тоже сыграло какую-то роль.

Однако в этот раз не было собачек, нарядов, бассейна, сауны, второго этажа. Да и сам дом находится не за городом, а в центре мкр-на Артема на ул. Снежной. Напротив ворот - стена троллейбусного парка. Градоначальник признался, что иногда на ней появляются нелицеприятные надписи. Краска, чтобы убрать их, - всегда под рукой.

Дом выглядит по-европейски уютным и достаточно ухоженным. Нет показной роскоши, но чувствуется стабильный достаток. «110 «квадратов» на одного даже много», - признается разведенный мэр и объясняет, что раньше они здесь прекрасно помещались втроем.

Участок, на котором расположена «холостяцкая берлога» мэра, насчитывает 7 соток. На них - летняя беседка, мангал и тандыр. Его, говорит Вадим Лях, он использует как духовку под открытым небом. Низкий забор не позволяет полностью отгородиться от соседей. По словам мэра, это сделано специально.

- У меня отличные соседи. В основном - священники разных конфессий. Так что место такое... намоленное. Считаю, что хорошие отношения с соседями - залог безопасности. Ведь собаки у меня нет. Еще не вывели породу, которая могла бы неделю обходиться без пищи.

У градоначальника имеется еще один земельный участок - в мкр-не Солнечный. Однако там еще даже не снесены деревья для начала строительства, разрешение на это нужно получать на сессии.

- Сначала этот дом был небольшой. Но раз в 10 лет в него вносились какие-то изменения. Последнее из них - новая крыша. Ее перекрыли родственники, которые приехали из Закарпатья. В прошлом году взял «теплый кредит» и сделал жилье энергоэффективным. Это, и правда, очень удобно. Но лишь в том случае, если отдать кредит сразу, а не растягивать на два-три года, - говорит мэр.

После преобразований отопление дома в зимние месяцы тянет на 3-3,5 тыс. грн. Еще 100 грн - вода, и до 300 грн - электроэнергия. Мэр признается, что коммуналку платит нерегулярно, но надолго все же не затягивает.

В доме имеется кухня с обеденной зоной, спальня, рабочий кабинет, гостиная и комната с тренажером и гладильной доской. Мебель, признается мэр, - отечественных производителей, а диван с креслами даже перетянут. Довольно много картин - пейзажи карпатских полонин и натюрморты. Все они - подарки: родственников-художников или живописцев-друзей.

Беседа в гостиной велась на бытовую тематику. Проблемы города в этот раз пресса практически не затрагивала.

О детстве

- Я рос в семье военного, очень редко удавалось прожить на одном месте больше 5 лет. Первым воспоминанием стала Монголия. Часть стояла в пустыне Гоби. Мы там жили в прямом смысле слова в бараках. Летом +40оС, зимой - 40оС и пылевые бури. Самым комфортным в бытовом плане было проживание в Германии. Там офицерам выделили квартиры в доме, по типу наших чешских многоэтажек. Наконец, у нас была настоящая мебель, красивая посуда. Летом нас отправляли к бабушкам и дедушкам. Одни жили в 50 км от Мукачево, а вторые - под Енакиево. Так что я рос и на западе, и на востоке Украины.

Конечно, я люблю комфорт. Но с детства воспитан так: есть хорошие условия - отлично. Нет - будем спать на диване, укрывшись пледом. К этому же приучаю и свою дочь.

О распорядке дня

- Встаю сейчас в 5:30 утра. Завтракаю, делаю зарядку. В спортзал хожу редко. Мне легче бегать по утрам. Потому что в конце дня на спорт уже не остается сил. Могу фильм посмотреть или почитать. Отучаю себя залезать утром в соцсети. Это мнимая реальность, а нужно жить настоящей жизнью. Новости или политические ток-шоу не смотрю уже несколько лет. Главную новость - о том, что наступил мир - славянцы и так узнают одними из первых.

Вечером хочется побыть одному. Обычно в это время читаю. Сейчас, например, Эдварда Глейзера «Триумф города». Отличная книга - тот редкий случай, что дошел до половины, но уже понимаю, что буду перечитывать. В 22:00, как правило, уже сплю. Наверное, поэтому и встаю в 5 утра. На неделе редко удается куда-то сходить развлечься. А в выходные люблю ездить в гости или с друзьями за город. Но ночевать, например, из Святогорска все равно приезжаю домой.

Об одежде

- Предпочитаю стиль casual. Хотя и костюмы тоже ношу - положение обязывает. Чаще всего покупаю Arber, это украинский бренд. За одеждой на шоппинг еду в Краматорск. Обычно на костюм трачу не более 2,5 тыс гривен. Одежный шкаф демонстрировать не буду. Все, что у меня есть в наличии, я ношу на работу.

О еде

- Люблю готовить. Завтрак и ужин готовлю самостоятельно. А обедаю в рабочие дни обычно в кафе. Сегодня на завтрак ел постный борщ с рыбой и фасолью, я его вчера вечером сварил. Хотя пост я не выдерживаю. Люблю жареное. И вообще, в еде себя не ограничиваю. Захотелось в 11 вечера есть - пошел и поел. Нравится готовить на тандыре. А обычные шашлыки жарить мне уже не интересно, это слишком просто. И в мультиварке я не люблю готовить. Ну что это - засыпал, нажал кнопку, и все. А сам процесс?!

Крепкие напитки пью редко. Предпочитаю пиво и вино. Но для друзей алкоголь всегда в доме держу, чтобы не бегать в магазин, если что.

Об отдыхе

- Для меня лучший отдых - в палатке возле реки. Чтобы были друзья, рыбалка, мангал. Поэтому обычно свой отпуск делю на две части. Одна - с палатками, чаще всего на Осколе. Вторая - познавательное путешествие с дочкой. Ей 12 лет, и мы открываем для нее Европу. В прошлом году за день отшагали по Риму 22 км. На это я денег не жалею - детям нужно развиваться. Тем более, что если распланировать такой отпуск заранее, за 4-5 месяцев, то он выйдет по цене отдыха в Святогорье или Бердянске. На длинные выходные 8 марта хочу с дочерью съездить в Мукачево к бабушке с дедушкой, а оттуда, воспользовавшись безвизом, прокатиться в Венгрию. Ведь от границы там всего 50 км. Но я приучаю дочку и к другому отдыху. Летом сплавлялись с ней на байдарке по Донцу. Нужно показать своему ребенку, что ночевка в лесу в палатке - это тоже счастье.

О бытовых умениях

- Если сломается кран - зову сантехника. Но картину могу сам повесить и скворечник смастерить тоже могу. Одежду сам глажу. Порядок сам в доме поддерживаю. Хотя раз в месяц приходит женщина и делает генеральную уборку.

О доступности для горожан

- Вроде, свой телефон всем подряд не даю, но его многие знают. Если воды нет или еще какая-то коммунальная авария, люди звонят мне. Иногда я сам не знаю, что случилось. Тогда перезваниваю в водоканал, а потом докладываю жителям. В общем, как диспетчер.

О личной жизни

- Сейчас я живу один. Дочку беру 1-2 раза в неделю. Мы с ней идем в кино, на концерт или просто разговариваем. Я уже в таком возрасте, что не ставлю себе цель: вот, допустим, в следующем году должен быть не сам. Брак, это такое дело - должно само прийти.

О Славянске

- Славянск - удивительный город. Тем, кто сюда приезжает надолго, он первые полгода нравится. Потом отталкивает. А потом вдруг прикипаешь к нему, и понимаешь, что уехать отсюда не можешь. Для меня Славянск - город с нереализованным потенциалом. Он очень похож на Мукачево. Такой же приграничный, только с восточной стороны, с таким же менталитетом у людей. Только Мукачево - город, у которого получилось, который расцвел. А Славянску вечно что-то мешало. Хочу, чтобы теперь и у нас получилось.

О счастье

- Нельзя создать счастье в отдельно взятом дворе. Для меня, по крайней мере, - нельзя. Буду очень счастлив, когда закончится война и наступит мир. Наверное, точно так же, как и все люди.