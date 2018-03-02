Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи

Донецкую область на нем представляла делегация в составе директора областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Кияшко, областной специалист по медицине неотложных состояний Андрей Кононов, главный врач станции скорой медицинской помощи Краматорска Владимир Смищенко, заместитель главного врача станции скорой помощи Славянска Элеонора Стерлядкина и бригада экстренной медицинской помощи Станции скорой помощи Славянска, занявшая первое место на областных соревнованиях, - врач Наталия Суховей, фельдшер Елена Кузенко и водитель Александр Швед. Наши земляки завоевали 7 место в командном зачете и удостоились победы в номинации «Дуплекс ІІ».

Всего в соревнованиях принимали участие 32 бригады со всех регионов Украины, а также медики из Польши, Литвы и Израиля.

Как рассказали участники соревнований, все 8 конкурсов оказались очень интересными, нелегкими и максимально приближенными к действительности. Они проходили как днем, так и ночью, поскольку в реальности «скорая» приезжает на помощь в любое время суток. Например, по легенде конкурса «Дуплекс ІІ», в котором наша команда заняла первое место, бригада приехала на вызов к ребенку 6 месяцев, опрокинувшему на себя кипяток и получившему ожоги 20% поверхности тела. При этом, прибывшие на место медики столкнулись с дополнительными трудностями. Как выяснилось, отец малыша, находившийся в неадекватном состоянии, открыл огонь из огнестрельного оружия. Медики, работающие в прифронтовой зоне, не растерялись. Бригада своевременно вызвала полицию, защитила ребенка, выполнила все неотложные лечебные действия и помогла раненой матери младенца.

В целом, в командном зачете среди украинских бригад первое место досталось Хмельницкой области, второе - Черновецкой, а третье - Волынской. На последнем месте оказалась бригада из Полтавской области.

Главный врач славянской станции скорой медицинской помощи Валерий Зуйко рассказал, что участие в соревнованиях, кроме победы в одной из номинаций, принесло медикам новый опыт, в том числе - по работе с самым современным оборудованием.

- Кроме соревнований, в Кременце состоялась научно-практическая конференция, где была возможность пообщаться с коллегами, почерпнуть знания у парамедиков из Израиля, посмотреть, как решаются вопросы в других странах и областях Украины. Это очень ценные знания и возможность совершенствовать свой профессионализм, - считает Валерий Зуйко.

Медики надеются, что областной этап соревнований, открывший им дорогу на всеукраинский чемпионат, станет на Донетчине ежегодным.