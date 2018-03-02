Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи

|2 марта 2018
|Просмотров: 86
|
В городе Кременец Тернопольской области с 22 по 24 февраля проходил ІІІ Всеукраинский зимний чемпионат бригад экстренной медицинской помощи «Кременецкие медицинские ралли-2018».
Донецкую область на нем представляла делегация в составе директора областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Кияшко, областной специалист по медицине неотложных состояний Андрей Кононов, главный врач станции скорой медицинской помощи Краматорска Владимир Смищенко, заместитель главного врача станции скорой помощи Славянска Элеонора Стерлядкина и бригада экстренной медицинской помощи Станции скорой помощи Славянска, занявшая первое место на областных соревнованиях, - врач Наталия Суховей, фельдшер Елена Кузенко и водитель Александр Швед. Наши земляки завоевали 7 место в командном зачете и удостоились победы в номинации «Дуплекс ІІ».
Всего в соревнованиях принимали участие 32 бригады со всех регионов Украины, а также медики из Польши, Литвы и Израиля.
Как рассказали участники соревнований, все 8 конкурсов оказались очень интересными, нелегкими и максимально приближенными к действительности. Они проходили как днем, так и ночью, поскольку в реальности «скорая» приезжает на помощь в любое время суток. Например, по легенде конкурса «Дуплекс ІІ», в котором наша команда заняла первое место, бригада приехала на вызов к ребенку 6 месяцев, опрокинувшему на себя кипяток и получившему ожоги 20% поверхности тела. При этом, прибывшие на место медики столкнулись с дополнительными трудностями. Как выяснилось, отец малыша, находившийся в неадекватном состоянии, открыл огонь из огнестрельного оружия. Медики, работающие в прифронтовой зоне, не растерялись. Бригада своевременно вызвала полицию, защитила ребенка, выполнила все неотложные лечебные действия и помогла раненой матери младенца.
В целом, в командном зачете среди украинских бригад первое место досталось Хмельницкой области, второе - Черновецкой, а третье - Волынской. На последнем месте оказалась бригада из Полтавской области.
Главный врач славянской станции скорой медицинской помощи Валерий Зуйко рассказал, что участие в соревнованиях, кроме победы в одной из номинаций, принесло медикам новый опыт, в том числе - по работе с самым современным оборудованием.
- Кроме соревнований, в Кременце состоялась научно-практическая конференция, где была возможность пообщаться с коллегами, почерпнуть знания у парамедиков из Израиля, посмотреть, как решаются вопросы в других странах и областях Украины. Это очень ценные знания и возможность совершенствовать свой профессионализм, - считает Валерий Зуйко.
Медики надеются, что областной этап соревнований, открывший им дорогу на всеукраинский чемпионат, станет на Донетчине ежегодным.
2 марта 2018
• За универсамом появился временный пункт обогрева
• Почему в бассейне до сих пор не построили подъемник
• Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца
• Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи
• Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП
• Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты
• Спасатели провели рейд по недостроям
• «Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию
• Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице
• Центру соцслужб прибавили штат
• Зарплату медикам дадут из местного бюджета
• Два памятника бойцам АТО стали городскими
• Бывший садик продают за полцены
• Центр реабилитации и грязелечения: предприятие создали, лечебниц еще нет
1 марта 2018
• Длинные руки на короткой ноге
• 110 квадратов и 3,5 тысячи на отопление: как живет градоначальник Славянска
• Определены победители ежегодного конкурса имени Михаила Петренко
• В «Теплице» успешные предприниматели учили славянцев, как создавать свой бизнес
• Наручные часы – настоящее в виртуальном мире
• Конкурс «Любіть Україну» поменял прописку
28 февраля 2018
• В Пхенчхане завершились Олимпийские игры
• Турнир по футзалу памяти Юрия Скиданова
• В Славянске состоялся чемпионат города по дзюдо
• Сессия Славянского районного совета утвердила делегатов в совет госпитального округа
• За счет программы «куркуль» рассчитывают ежегодно создавать 20 новых рабочих мест
27 февраля 2018
• На ремонт дорог подрядчикам будут давать три месяца
• Субсидии без ID-карт не пересчитают
— 1 марта 2018 —
«Вижу, что вокруг меня много домыслов. Но я хочу быть максимально открытым. Это хорошо, когда люди имеют возможность пристально рассмотреть жизнь мэра - тогда слухов будет меньше». Такими словами городской голова Славянска Вадим Лях объяснил свое желание пригласить в гости журналистов. Когда-то таким же образом поступала Неля Штепа. Возможно, это тоже сыграло какую-то роль.
— 1 марта 2018 —
Подведение итогов творческого конкурса им. Михаила Петренко «Ось, ось Слов`янськ. Ми – духовні нащадки Петренка» состоялось в центральной городской библиотеке 21 февраля, в рамках празднования Международного дня родного языка.
— 1 марта 2018 —
В платформе инициатив «Теплица» 24-25 февраля прошел форум, посвященный развитию частного предпринимательства. Участие в нем приняли приглашенные спикеры и более 60 заинтересовавшихся событием славянцев.
— 1 марта 2018 —
В наше время реальный постепенно сдаёт позиции, уступая месту своему виртуальному двойнику. Помимо обычной жизни у каждого из нас есть ещё и своеобразное «облако» в этой параллельной вселенной. Да, там отражение нас самих, но это, как ни крути, не мы.
Приветствую, гость! Вход
2 марта 2018
• За универсамом появился временный пункт обогрева
• Почему в бассейне до сих пор не построили подъемник
• Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца
• Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи
• Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП
• Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты
• Спасатели провели рейд по недостроям
• «Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию
• Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице
• Центру соцслужб прибавили штат
• Зарплату медикам дадут из местного бюджета
• Два памятника бойцам АТО стали городскими
• Бывший садик продают за полцены
• Центр реабилитации и грязелечения: предприятие создали, лечебниц еще нет
1 марта 2018
• Длинные руки на короткой ноге
• 110 квадратов и 3,5 тысячи на отопление: как живет градоначальник Славянска
• Определены победители ежегодного конкурса имени Михаила Петренко
• В «Теплице» успешные предприниматели учили славянцев, как создавать свой бизнес
• Наручные часы – настоящее в виртуальном мире
• Конкурс «Любіть Україну» поменял прописку
28 февраля 2018
• В Пхенчхане завершились Олимпийские игры
• Турнир по футзалу памяти Юрия Скиданова
• В Славянске состоялся чемпионат города по дзюдо
• Сессия Славянского районного совета утвердила делегатов в совет госпитального округа
• За счет программы «куркуль» рассчитывают ежегодно создавать 20 новых рабочих мест
27 февраля 2018
• На ремонт дорог подрядчикам будут давать три месяца
• Субсидии без ID-карт не пересчитают
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи»
В городе Кременец Тернопольской области с 22 по 24 февраля проходил ІІІ Всеукраинский зимний чемпионат бригад экстренной медицинской помощи «Кременецкие медицинские ралли-2018».