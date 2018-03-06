|6 марта 2018
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Начало аппаратного совещания, которое проходило в исполкоме 6 марта, выдалось драматичным. Вновь напомнила о себе жительница Славянска Елена Гречухова, которая в 2014 году потеряла квартиру на Химике и до сих пор живет без собственной крыши над головой.
С требованием к властям предоставить ей жилплощадь женщина приходила на совещания не единожды. Каждый раз ей доходчиво объясняли, что вопрос находится вне компетенции городского совета, но безрезультатно – она продолжает в буквальном смысле атаковать первых лиц исполкома, причем делает это весьма агрессивно. В прошлом году Елена даже принесла с собой мешок с вещами, заявив, что будет жить прямо в исполкоме. В тот раз ее пришлось выдворять с помощью охранника.
По всей видимости, женщина осознает всю беспочвенность своих требований, но приходит в исполком вновь и вновь. Не исключено, что скандалы, устраиваемые на виду у всего города, приносят ей моральное удовлетворение.
В этот раз удар принял на себя заммэра Дмитрий Сиваш, которому пришлось проводить совещание в отсутствие городского головы. Собственно, ничего нового сообщить визитерше он не смог, поэтому диалог вышел достаточно однообразным, но от этого не менее эмоциональным. Продолжался он минут десять, после чего другой заммэра Виктор Воропаев, решив, что аппаратное совещание проводить-таки надо, увел Гречухову из зала. Сделать это удалось не сразу, поскольку та, что называется, вошла во вкус и довела себя едва ли не до истерики.
6 марта 2018
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• Квартирный вопрос как повод для скандала
• «Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу
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2 марта 2018
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• Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи
• Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП
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• Два памятника бойцам АТО стали городскими
• Бывший садик продают за полцены
• Центр реабилитации и грязелечения: предприятие создали, лечебниц еще нет
— 6 марта 2018 —
Повторный карантин в школах Славянска, скорее всего, продлится до 12 марта. Об этом на аппаратном совещании 6-го числа сообщил начальник отдела образования Игорь Рублевский. На занятия дети выйдут после того, как заболеваемость ОРВИ не будет превышать эпидпорога.
— 2 марта 2018 —
Начиная с четверга, 1 марта, подавляющее большинство школ Славянска отправляется на карантин.
— 2 марта 2018 —
В городе Кременец Тернопольской области с 22 по 24 февраля проходил ІІІ Всеукраинский зимний чемпионат бригад экстренной медицинской помощи «Кременецкие медицинские ралли-2018».
— 2 марта 2018 —
В нашем быстро меняющемся мире оказываются ненужными совсем еще недавно популярные профессии. Взамен открываются новые, интересные перспективы. Например, такая сфера деятельности, как видеоблогер, позволит проявить свои возможности в рекламе, освоить различные сферы бизнеса, быстро привлечь значительное количество клиентов. Освоить этот вид деятельности и узнать, как зарабатывать на Ютуб, можно при помощи AIR Академии.
Приветствую, гость! Вход
6 марта 2018
• Контейнеры продолжают гореть
• В Славянске прошли школьные соревнования по волейболу среди девочек
• УЖКХ обещает выяснить происхождение котлованов в центре города
• С гололедом борются по мере сил
• Леся Цуренко завоевала второй трофей на турнире в Акапулько
• Славянск принял чемпионат Донецкой области по дзюдо
• Квартирный вопрос как повод для скандала
• «Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»
• Из-за карантина в школах перенесут весенние каникулы
• В прошлом году бюджет Славянска превысил миллиард гривен
• В разработку стратегии развития Славкурорта включились работники науки
2 марта 2018
• Карантин в школах Славянска: дубль второй
• За универсамом появился временный пункт обогрева
• Почему в бассейне до сих пор не построили подъемник
• Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца
• Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи
• Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП
• Сетевое общество: новые возможности, перспективы и сферы деятельности
• Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты
• Спасатели провели рейд по недостроям
• «Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию
• Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице
• Центру соцслужб прибавили штат
• Зарплату медикам дадут из местного бюджета
• Два памятника бойцам АТО стали городскими
• Бывший садик продают за полцены
• Центр реабилитации и грязелечения: предприятие создали, лечебниц еще нет
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Комментарии к статье «Квартирный вопрос как повод для скандала»
Начало аппаратного совещания, которое проходило в исполкоме 6 марта, выдалось драматичным. Вновь напомнила о себе жительница Славянска Елена Гречухова, которая в 2014 году потеряла квартиру на Химике и до сих пор живет без собственной крыши над головой.