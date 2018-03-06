Квартирный вопрос как повод для скандала

Начало аппаратного совещания, которое проходило в исполкоме 6 марта, выдалось драматичным. Вновь напомнила о себе жительница Славянска Елена Гречухова, которая в 2014 году потеряла квартиру на Химике и до сих пор живет без собственной крыши над головой.

С требованием к властям предоставить ей жилплощадь женщина приходила на совещания не единожды. Каждый раз ей доходчиво объясняли, что вопрос находится вне компетенции городского совета, но безрезультатно – она продолжает в буквальном смысле атаковать первых лиц исполкома, причем делает это весьма агрессивно. В прошлом году Елена даже принесла с собой мешок с вещами, заявив, что будет жить прямо в исполкоме. В тот раз ее пришлось выдворять с помощью охранника.

По всей видимости, женщина осознает всю беспочвенность своих требований, но приходит в исполком вновь и вновь. Не исключено, что скандалы, устраиваемые на виду у всего города, приносят ей моральное удовлетворение.

В этот раз удар принял на себя заммэра Дмитрий Сиваш, которому пришлось проводить совещание в отсутствие городского головы. Собственно, ничего нового сообщить визитерше он не смог, поэтому диалог вышел достаточно однообразным, но от этого не менее эмоциональным. Продолжался он минут десять, после чего другой заммэра Виктор Воропаев, решив, что аппаратное совещание проводить-таки надо, увел Гречухову из зала. Сделать это удалось не сразу, поскольку та, что называется, вошла во вкус и довела себя едва ли не до истерики.