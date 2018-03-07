Как развивать зеленый туризм на Донетчине

Организаторами мероприятия выступили Донецкий областной учебно-методический центр культуры и Украинская ассоциация активного и экологического туризма. Участие в нем приняли представители РЛП «Краматорский», руководитель заповедника «Меловая флора», турагенты, сотрудники краеведческих музеев со всего региона, предприниматели, чей бизнес связан с туризмом, руководители объединенных громад, городские и областные чиновники.

Как рассказала завсектора краеведения и туризма ДОУМЦК Валентина Лимаренко, главной темой обсуждения стала возможность создания зеленых туристических троп возле значимых объектов области.

- Зеленые тропы - это многофункциональные маршруты, по которым можно двигаться немоторизированными средствами. Они проходят вдоль природных коридоров, исторических торговых путей, рек. Эти маршруты создаются с целью ознакомления с родным краем и пропаганды здорового образа жизни. Их создание как правило относится к местным инициативам социального характера. Зеленые тропы одинаково отвечают потребностям как местных жителей, так и путешественников. Кроме того, они вносят вклад в оживление и поддержку местной экономики,- говорит организатор круглого стола.

По мнению координатора по развитию сети зеленых троп в Украине Сергея Подмогильного, создание таких маршрутов на Донетчине поможет относительно быстро и без существенных материальных затрат развить необходимую инфраструктуру и покажет громадам новые пути экономической активности. Это может стать создание агроусадеб, кемпингов, мини-отелей, заведений питания с местной кухней, частных этно- и екомузеев. Еще одно направление бизнеса - прокат туристического снаряжения, сувениры, услуги гидов, туристско-информационные и визит-центры.

Все вместе взятое в дальнейшей перспективе поможет инвестиционной привлекательности региона.

На круглом столе было принято решение о создании рабочей группы при ДонОВГА, которая займется туристическим направлением.