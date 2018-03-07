|7 марта 2018
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Для того, чтобы украинские игроки смогли оценить все достоинства сайта VulkanOriginals.com в полном объеме, им необходимо пройти регистрацию. Эта процедура крайне проста и необходима для полноценного контакта между клиентом и игорным клубом.
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На прошлой неделе в Славянске впервые прошла массовая стерилизация бездомных собак. В течение двух дней – 28 февраля и 1 марта – в городе работал врач общественной организации «Ветеринары без границ» Виктор Воротников, оперировавший животных в собственной передвижной амбулатории.
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В Славянске 28 февраля на базе аграрного колледжа состоялся круглый стол, посвященный вопросам развития зеленого туризма в Донецкой области.
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Весна пришла! И хотя погода еще никак не напоминает об этом, о наступлении долгожданной поры свидетельствует отчетный концерт образцового ансамбля народного танца «Родничок», который традиционно проходит в первые дни марта.
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Необычное мероприятие, посвященное истории города, состоялось 3 марта в Центре культуры и окружающей среды на базе общественной организации "Фундация "Возраст счастья".
Приветствую, гость! Вход
7 марта 2018
• «Не грустно, но и не радостно»: детская больница
• «Не грустно, но и не радостно»: городская клиническая больница
• Славянские волонтеры организовали массовую стерилизацию бездомных собак
• Информационная кампания «Бюджета участия» вступает в активную фазу
• Как развивать зеленый туризм на Донетчине
• «Родничок» показал отчетный концерт
• Казино Вулкан - прямой путь к победе
• В Славянске вспоминали историю города по старым фотографиям
6 марта 2018
• Контейнеры продолжают гореть
• В Славянске прошли школьные соревнования по волейболу среди девочек
• УЖКХ обещает выяснить происхождение котлованов в центре города
• С гололедом борются по мере сил
• Леся Цуренко завоевала второй трофей на турнире в Акапулько
• Славянск принял чемпионат Донецкой области по дзюдо
• Квартирный вопрос как повод для скандала
• «Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»
• Из-за карантина в школах перенесут весенние каникулы
• В прошлом году бюджет Славянска превысил миллиард гривен
• В разработку стратегии развития Славкурорта включились работники науки
2 марта 2018
• Карантин в школах Славянска: дубль второй
• За универсамом появился временный пункт обогрева
• Почему в бассейне до сих пор не построили подъемник
• Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца
• Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи
• Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП
• Сетевое общество: новые возможности, перспективы и сферы деятельности
• Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты
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