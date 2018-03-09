Лейкемия: причины, симптомы, диагностика

Лейкемия представляет собой группу опухолевых заболеваний с характерным бесконтрольным разрастанием и различной этиологией. Лейкемия, симптомы которой определяются исходя из конкретной ее формы, протекает с постепенным замещением нормальных клеток лейкозными, на фоне чего развиваются серьезные осложнения (кровотечения, анемия и пр.).

Причины лейкемии

Итак, лейкемия что это за болезнь и ее причины - причиной развития может послужить воздействие радиации, в особенности, если это воздействие было длительным; болезни связанные с хромосомными нарушениями, например, синдром Дауна. Курение, наследственный фактор, длительный контакт с токсическими веществами в области химической промышленности, в особенности бензенами, в результате чего значительно повышается возможность развития лейкозов определенных типов. Химиотерапевтическое лечения других форм раковых заболеваний, может стать причиной развития в будущем лейкоза.

Симптомы лейкемии

К общим симптоматическим проявлениям острого или хронического лейкоза относятся: увеличение лимфатических узлов, преимущественно зоны подмышечных впадин; болезненностью, увеличенные лимфатические узлы, не сопровождается. У больного наблюдается повышенная утомляемость, повышается температура тела, возникают боли в мышцах и суставах, появляется общая слабость, носовые кровотечения, кровоточивость десен, склонность к развитию герпеса, бронхита, пневмонии и т.д. Наблюдается увеличение печени и селезенки, сопровождающееся чувством тяжести в области правого или левого подреберья. Также на фоне общей интоксикации организма и роста раковых образований, наблюдается тошнота, рвота, спутанность сознания, одышка, боли в голове, нарушение координации в пространстве, снижение остроты зрения, судороги, появляются отеки и боли в мошонке у мужчин.

Диагностика лейкемии

В целях диагностики проводится общий анализ крови, выполняется пункция костного мозга. В тяжелых случаях требуется дополнительно иммуногистохимия (биохимическая диагностика), которая проводится с целью определения природы опухоли.