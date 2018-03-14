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Фрагменты мирового океана

Недвижимость в Праге - возможность выгодно вложить деньги

Татьяна Ковалева
14 марта 2018 Просмотров: 157 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Почему иностранцы так часто покупают недвижимость за рубежом? - У одних есть возможность выгодно вкладывать деньги. У других есть желание. В любом случае, они круто меняют свою жизнь.

Почему именно Прага

За последние годы цены на недвижимость в Праге выросли порядка двадцати процентов, и по статистике в ближайшее время они будут продолжать стремительно двигаться вверх. По сравнению со многими другими странами Европы, в Чехии недвижимость считается одной из самых дорогих, ликвидных и востребованных. Прага достаточно просто делится на районы:

  • Прага один
  • Прага два
  • Прага три
  • И т.д.

Прага один – самый центр города: новый и старый город. Здесь квартиры могут стоить совершенно по-разному. Это может быть какая-нибудь элитная недвижимость на улице Парижская, где находятся все лучшие бутики. Районы Праги располагаются достаточно своеобразно: живя на Праге десять, возможно находиться к центру гораздо ближе, нежели на Праге четыре. Всё потому, что Прага четыре - очень большой район, тянущийся от прилегающих к центру районов до окраин. По формированию цен на недвижимость в Праге можно выделить три категории: центр, близ центра и окраины. Первая категория в центре – это Прага один, где все туристы, достопримечательности и прочее. Вторая категория – близ центра, например, Прага три «Жижков» и Прага два «Винограды». Третья категория – спальные районы. Самый популярный вариант – Прага девять. Но, так или иначе, в Праге возможно найти разные варианты недвижимости: от экономичных апартаментов до резиденции класса «Комфорт».

Новый лондонский тренд

Комплекс «Океан клуб» по европейским стандартам очень доступный по цене. Этот комплекс открывает новую тенденцию в чешской недвижимости «Student House» - жильё специально для студентов. Квартиры здесь двадцать квадратов. Очень эргономичное жильё – используется каждый метр. При минимальной площади максимум функциональности. Владелец такой недвижимости может быть уверен в том, что вложенные деньги окупятся. Например, на аренде студентам.

Недвижимость более высоких стандартов

Комплекс «Зелёный город» спланирован для семейной жизни. По соседству располагаются три детсада и престижный вуз. В этом комплексе квартиры размером от однокомнатных до четырёхкомнатных, и у каждой либо балкон, либо терраса, либо целый малый палисадник. Ещё здесь имеются шикарная детская площадка и целая лужайка. В общем, всё располагает для долгих пеших прогулок. Квартиры в этом комплексе очень популярны у чехов и иностранцев. Посчитать выгоду от покупки квартиры в этом комплексе не сложно. 

Акватория уюта и роскоши

Резиденция «Прага Марина» - новый район, расположенный на берегу реки. Есть даже пристань для яхт. Здесь по генплану спроектирован ультрасовременный район в городе. Тысяча квартир высокого класса. Всё для жизни: спорткомплекс, кафе, офисы, и даже своя набережная. Рациональное решение? - По оценке российских архитекторов – это очень интересный проект: оригинальный фасад, нестандартные угловые окна, просторные лоджии. И крыша здесь обустроена под зону отдыха с видом на реку «Влтаву». А паркинг и кладовая входят в цену квартиры.

Очарование старины и комфорт современного мира

Это всё сочетает в себе резиденция «Октагон». Резиденция располагается в живописном месте и с одной стороны ограждена Браницкими скалами. Самому зданию около ста лет. После реконструкции здесь полностью заменены коммуникации и проводка. Это одно из немногих зданий, где есть лифт. Владельцы оценят просторные комнаты с высокими потолками и дубовым паркетом. А свободная планировка вдохновит новых хозяев на создание домашнего уюта. Такого, что здесь захочется провести весь свой век.

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Комментарии к статье «Недвижимость в Праге - возможность выгодно вложить деньги»

Почему иностранцы так часто покупают недвижимость за рубежом? - У одних есть возможность выгодно вкладывать деньги. У других есть желание. В любом случае, они круто меняют свою жизнь.

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