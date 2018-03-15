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Фотофакт

Фрагменты мирового океана

«Весенний фристайл» собрал сто участников

Антон Скворцов
15 марта 2018 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Лучший b-boy в категории «Дети» Denver BTS.
  • Призер в номинации «Профессионалы» b-boy Tor (справа).
  • Победитель в номинации «Профессионалы» b-boy Kaps.

В минувшую субботу, 10 марта, в Центре культуры и окружающей среды состоялся первый после событий 2014 года молодежный брейк-данс фестиваль «Весенний фристайл».

Мероприятие собрало 100 участников из трех областей – Донецкой, Харьковской и Днепропетровской. Среди них были как совсем юные би-бои, которые только осваивают азы мастерства, так и опытные брейкеры, достигшие определенных высот в этом непростом искусстве. 

Фестиваль продолжался целый день. Стартовал он в полдень с отборочных туров. Они проходили в малом зале Центра, в их процессе участники поделились на категории, в зависимости от возраста и опыта. 

Затем действо переместилось на главную сцену, где для каждой из категорий были проведены полуфиналы. Победителей жюри определяло в ходе финальных соревнований. 

По результатам сольных выступлений первое место в категории «Дети» занял b-boy Denver BTS (Харьков). В номинации «Профессионалы» 1 место завоевал b-boy Kaps из города Каменское (бывший Днепродзержинск), второе место получил славянский b-boy Tor. 

В командном «зачете» первое место занял дуэт «Vup&Moto Moto» из Бахмута, второе – «Fidgin and Winner» (пгт Боровая Харьковской области). И, наконец, в номинации «Хип-хоп» первое и второе места достались, соответственно, танцовщицам из Краматорска Тайге и Ариадне.

Все участники, занявшие первые и вторые места, получили в качестве призов одежду и аксессуары от партнеров фестиваля. Кроме того, победителям в сольных номинациях вручили путевки на чемпионат «Соковыжималка», который пройдет 12 мая в Борисполе.

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Комментарии к статье ««Весенний фристайл» собрал сто участников»

В минувшую субботу, 10 марта, в Центре культуры и окружающей среды состоялся первый после событий 2014 года молодежный брейк-данс фестиваль «Весенний фристайл».

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