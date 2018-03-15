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Фотофакт

Фрагменты мирового океана

Потомственная художница Олеся Вакуленко рассказала славянцам свою историю успеха

Павел Коротенко
15 марта 2018 Просмотров: 20 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Секретом своего успеха Олеся Вакуленко считает абсолютную увлеченность любимым делом.
  • В своих работах художница интерпретирует мотивы украинского народного творчества.

Платформа инициатив "Теплица" в рамках проекта "Укрепление гражданского доверия" продолжает цикл встреч с интересными людьми. 11 марта здесь состоялась творческая презентация харьковского дизайнера и художницы Олеси Вакуленко.

Современная интерпретация

Заниматься изобразительным искусством, как следует из рассказа гостьи, ей было предопределено еще в раннем детстве. Ведь родилась Олеся в семье художников: бабушка - народный художник Украины, родители - заслуженные мастера народного искусства, работающие в жанре петриковской росписи. Эти мотивы прослеживаются и в творчестве Олеси, хотя ее авторский стиль, признается художница - это свободная интерпретация украинского творческого наследия, не ограниченная рамками одного жанра. 

Широкое признание к ней пришло после окончания Харьковской государственной академии дизайна и искусства, а также серии выставок в Украине и за рубежом. С 2012 по 2014 годы Олеся Вакуленко получала президентскую стипендию, учрежденную для молодых мастеров народного искусства. Сейчас в творческом багаже художницы тысячи рисунков, вручную нанесенных на разные поверхности: керамическую посуду, одежду - от футболок до эксклюзивных платьев, которые делают в мастерской, открытой Олесей в Харькове 4 года назад. Кроме того, в свет вышли более двух десятков книг, иллюстрированных работами художницы. Среди этих изданий - антистресс-раскраски, пользующиеся, по словам гостьи, в последнее время повышенным спросом. 

Экономика любимого дела

Отметим, что основной темой встречи была не просто презентация картинок, а рассказ о том, каким образом можно капитализировать свое хобби, превратив его в доходный бизнес. Пример Олеси Вакуленко очень показателен. Рассказывая об этой стороне своего творчества, художница делилась опытом и давала практические советы по продвижению продукции через интернет и персональные выставки. Секрет успеха самой Олеси, по ее словам, прост - нужно просто вкладывать в работу всю душу, и тогда она будет востребована и оценена по достоинству. 

Себя харьковчанка в шутку называет творческим маньяком, поскольку работает по 16-18 часов в сутки. Но и при таком графике воплотить удается едва ли половину задумок, сетует художница. 

Рассказ о ее творчестве сопровождался демонстрацией работ, и это было по-настоящему завораживающее зрелище, не говоря уже о сегменте женских нарядов, весьма оживившем часть аудитории. Познакомиться с этими работами можно на странице Олеси Вакуленко в социальной сети Фейсбук. Организаторы встречи надеются, что знакомство с талантливой харьковчанкой вдохновит кого-нибудь из жителей Славянска на попытку реализовать свое призвание.

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Комментарии к статье «Потомственная художница Олеся Вакуленко рассказала славянцам свою историю успеха»

Платформа инициатив "Теплица" в рамках проекта "Укрепление гражданского доверия" продолжает цикл встреч с интересными людьми. 11 марта здесь состоялась творческая презентация харьковского дизайнера и художницы Олеси Вакуленко.

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