Потомственная художница Олеся Вакуленко рассказала славянцам свою историю успеха

|15 марта 2018
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Платформа инициатив "Теплица" в рамках проекта "Укрепление гражданского доверия" продолжает цикл встреч с интересными людьми. 11 марта здесь состоялась творческая презентация харьковского дизайнера и художницы Олеси Вакуленко.
Заниматься изобразительным искусством, как следует из рассказа гостьи, ей было предопределено еще в раннем детстве. Ведь родилась Олеся в семье художников: бабушка - народный художник Украины, родители - заслуженные мастера народного искусства, работающие в жанре петриковской росписи. Эти мотивы прослеживаются и в творчестве Олеси, хотя ее авторский стиль, признается художница - это свободная интерпретация украинского творческого наследия, не ограниченная рамками одного жанра.
Широкое признание к ней пришло после окончания Харьковской государственной академии дизайна и искусства, а также серии выставок в Украине и за рубежом. С 2012 по 2014 годы Олеся Вакуленко получала президентскую стипендию, учрежденную для молодых мастеров народного искусства. Сейчас в творческом багаже художницы тысячи рисунков, вручную нанесенных на разные поверхности: керамическую посуду, одежду - от футболок до эксклюзивных платьев, которые делают в мастерской, открытой Олесей в Харькове 4 года назад. Кроме того, в свет вышли более двух десятков книг, иллюстрированных работами художницы. Среди этих изданий - антистресс-раскраски, пользующиеся, по словам гостьи, в последнее время повышенным спросом.
Отметим, что основной темой встречи была не просто презентация картинок, а рассказ о том, каким образом можно капитализировать свое хобби, превратив его в доходный бизнес. Пример Олеси Вакуленко очень показателен. Рассказывая об этой стороне своего творчества, художница делилась опытом и давала практические советы по продвижению продукции через интернет и персональные выставки. Секрет успеха самой Олеси, по ее словам, прост - нужно просто вкладывать в работу всю душу, и тогда она будет востребована и оценена по достоинству.
Себя харьковчанка в шутку называет творческим маньяком, поскольку работает по 16-18 часов в сутки. Но и при таком графике воплотить удается едва ли половину задумок, сетует художница.
Рассказ о ее творчестве сопровождался демонстрацией работ, и это было по-настоящему завораживающее зрелище, не говоря уже о сегменте женских нарядов, весьма оживившем часть аудитории. Познакомиться с этими работами можно на странице Олеси Вакуленко в социальной сети Фейсбук. Организаторы встречи надеются, что знакомство с талантливой харьковчанкой вдохновит кого-нибудь из жителей Славянска на попытку реализовать свое призвание.
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Приветствую, гость! Вход
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14 марта 2018
• В 2018 году ГФРР готов профинансировать Славянску четыре инвестиционных проекта
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• В Славянске ищут покупателей на землю и не могут решить проблему с водой
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11 марта 2018
• «Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу
• В Индиан-Уэллсе Элина Свитолина одержала юбилейную победу
• Всеукраинский турнир по дзюдо «Киевская весна»: у Прилуцкого - «золото», у Гончарова – «серебро»
10 марта 2018
• Кирилл Шарапов завоевал бронзовую награду чемпионата Украины по вольной борьбе
• Юные шахматисты Вадим Степанов и Владимир Чумаков – чемпионы Донецкой области!
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• Хозяйственный суд дал добро на снос МАФа
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• «Добрая весть» хочет строить образовательный центр
• Краматорчанин, вырубавший лес, оказался на скамье подсудимых
• Охрана задержала мужчину, пытавшегося обокрасть кассу
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Платформа инициатив "Теплица" в рамках проекта "Укрепление гражданского доверия" продолжает цикл встреч с интересными людьми. 11 марта здесь состоялась творческая презентация харьковского дизайнера и художницы Олеси Вакуленко.