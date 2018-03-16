Светильники из Германии: преимущества и особенности

|16 марта 2018
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В настоящее время многие люди при оформлении интерьера отдают свое предпочтение светильникам Германии. Чем это обусловлено?
Maytoni – это светильники высокого класса с уникальным дизайном и идеальными пропорциями. Такой осветительный прибор – это настоящая находка. Интернет-магазин немецкого бренда предлагает широкое разнообразие потолочных (подвесных), настенных и напольных устройств. Немецкий производитель создает не просто домашнее оборудование, а целостную атмосферу, уют, настроение. Эти коллекции придутся по вкусу многим ценителям.
Главная цель бренда Maytoni состоит в удовлетворении потребностей каждого покупателя, в предоставлении широчайшего ассортимента модулей для систем и разных целей использования. «Maytoni» предлагает восемь довольно крупных коллекций светильников, которые объединяют торшеры, настольные лампы, люстры и даже бра. Три направления, в которых работает бренд, представляют классический стиль, модерн и лофт.
Наиболее крупная и широкая коллекция носит название Diamant Crystal. Ее вид уже отобразился в названии. Подвески сделаны из кристаллов хрусталя, плафоны инкрустированы ними же, что в общем дает роскошное мерцание, которое так и манит приобрети его. Это идеальное решение для тех, кто любит, ценит и уважает классический стиль, а также стремится к роскоши и богатству. Серия Monogram выполнена более скромно, лишь с несколькими капельками хрусталя, а вот Frost направление выглядит очень роскошно – с цветами, витиеватостями, каскадами кристаллов.
Elegant – коллекция, которая отображает классический стиль. Светлые тона, плиссировка, полированный металл и ковка – все это дает помещению легкость, невесомость, делает комнату более светлой и просторной.
Geometry – коллекция, в которой соблюдается строгость и четкость всех форм, однако они слегка разбавлены узорами. Светильники выполнены в форме сфер, присутствуют также квадратные, прямоугольные плафоны. Изделия Eurosize также выполнены в стиле минимализм. Стекло и металл – это современное виденье светильников. Им найдется место не только внутри собственной квартиры, но и в офисе, кафе, отеле или ресторане.
Maytoni – это сочетание стекла, металла, хрусталя и ткани. В зависимости от коллекции, пропорции этих материалов разнятся, создавая уникальные светильники с необычными решениями. Блеск бриллиантов со временем не утихает. При этом грани камней остаются невероятно точными, четкими и чистыми. Здесь важны даже самые маленькие элементы, ведь они способны расширить мерцание в гранях камней.
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• На горе Карачун открыли два новых памятника
• На рынке БЗС военные взорвали гранату из хулиганских побуждений
• В Славянске отметили 204-й день рождения Тараса Шевченко
• Председатель Славянской РГА готов выслушать конструктивную критику
• Проект дорожной развязки на Черевковке: вопросов больше, чем ответов
15 марта 2018
• В славянских школах появятся камеры видеонаблюдения
• Потомственная художница Олеся Вакуленко рассказала славянцам свою историю успеха
• «Весенний фристайл» собрал сто участников
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• В 2018 году ГФРР готов профинансировать Славянску четыре инвестиционных проекта
• Славянцы получили единые квитанции на оплату жилкомуслуг
• В Славянске создают госпитальный совет
• На площади выступит военный оркестр
• Недвижимость в Праге - возможность выгодно вложить деньги
• Кронирование тополей ускорят
• «Роза-центр» жалуется на крематорий роддома
• «Славгорводоканалу» прикрутили воду и обещают отключить свет
• Отключение «Спрутом» дало первый результат
• Общежитие на Батюка, 8-а: исполком опять просят решить проблему
• В Славянске ищут покупателей на землю и не могут решить проблему с водой
• «Рома» - «Шахтер»: римский шлагбаум для «горняков» на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов
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В настоящее время многие люди при оформлении интерьера отдают свое предпочтение светильникам Германии. Чем это обусловлено?