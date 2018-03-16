Светильники из Германии: преимущества и особенности

В настоящее время многие люди при оформлении интерьера отдают свое предпочтение светильникам Германии. Чем это обусловлено?

Maytoni – это светильники высокого класса с уникальным дизайном и идеальными пропорциями. Такой осветительный прибор – это настоящая находка. Интернет-магазин немецкого бренда предлагает широкое разнообразие потолочных (подвесных), настенных и напольных устройств. Немецкий производитель создает не просто домашнее оборудование, а целостную атмосферу, уют, настроение. Эти коллекции придутся по вкусу многим ценителям.

Главная цель бренда Maytoni состоит в удовлетворении потребностей каждого покупателя, в предоставлении широчайшего ассортимента модулей для систем и разных целей использования. «Maytoni» предлагает восемь довольно крупных коллекций светильников, которые объединяют торшеры, настольные лампы, люстры и даже бра. Три направления, в которых работает бренд, представляют классический стиль, модерн и лофт.

Наиболее крупная и широкая коллекция носит название Diamant Crystal . Ее вид уже отобразился в названии. Подвески сделаны из кристаллов хрусталя, плафоны инкрустированы ними же, что в общем дает роскошное мерцание, которое так и манит приобрети его. Это идеальное решение для тех, кто любит, ценит и уважает классический стиль, а также стремится к роскоши и богатству. Серия Monogram выполнена более скромно, лишь с несколькими капельками хрусталя, а вот Frost направление выглядит очень роскошно – с цветами, витиеватостями, каскадами кристаллов.

Elegant – коллекция, которая отображает классический стиль. Светлые тона, плиссировка, полированный металл и ковка – все это дает помещению легкость, невесомость, делает комнату более светлой и просторной.

Geometry – коллекция, в которой соблюдается строгость и четкость всех форм, однако они слегка разбавлены узорами. Светильники выполнены в форме сфер, присутствуют также квадратные, прямоугольные плафоны. Изделия Eurosize также выполнены в стиле минимализм. Стекло и металл – это современное виденье светильников. Им найдется место не только внутри собственной квартиры, но и в офисе, кафе, отеле или ресторане.

Maytoni – это сочетание стекла, металла, хрусталя и ткани. В зависимости от коллекции, пропорции этих материалов разнятся, создавая уникальные светильники с необычными решениями. Блеск бриллиантов со временем не утихает. При этом грани камней остаются невероятно точными, четкими и чистыми. Здесь важны даже самые маленькие элементы, ведь они способны расширить мерцание в гранях камней.