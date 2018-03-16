 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Фрагменты мирового океана

Самурайское качество на вашей руке

Татьяна Ковалева
16 марта 2018 Просмотров: 128 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Часы "Casio" являются одной из самых популярный марок наручных часов в Украине. Они сочетают в себе не только стильный дизайн, но и довольно привлекательную цену. Среди продуктов "Casio", вы обязательно найдёте то, что подчеркнёт ваш индивидуальный стиль и не сильно ударить по семейному бюджету.

Вы – поклонник активного образа жизни? На этот случай вам пригодятся часы Casio. Этот бренд делает приоритетом в разработке аксессуаров прочность, долговечность и многофункциональность. Вам стоит узнать подробнее об этой марке, если вы раздумываете о возможной покупке.

Характерной особенностью всех часов Касио является наличие кварцевого механизма, электроники. В лучших японских традициях производитель гарантирует высокое качество и точность выпускаемых устройств. А за последние годы было создано более десятка серий, многие из которых стали бестселлерами.

Самые популярные модели Casio

Вот уже больше полувека часы Касио воплощают собой мощь и энергию. По задумке производителя, эти устройства должны заинтересовать активных людей. Например, занимающихся спортом, увлекающихся экстремальными видами развлечений. Для разных случаев жизни были разработаны уникальные модельные линейки. Например,

  • G-Shock – самая популярная и крупная серия. Ее отличительные особенности – устойчивость к внешним факторам (водонепроницаемость, ударопрочность и пр.);
  • Baby-G – серия для ярких и красивых девушек, которые не сидят на места, а постоянно находятся в движении, открывая в себе новые возможности;
  • Edifice – уникальная модель, которая совмещает в себе ноты и делового стиля, и спортивные черты, что придется по нраву целеустремленным людям;
  • PRO-Trek – аксессуар для любителей активного отдыха. Часы адаптированы для туристов, путешественников и поклонником кемпинга, прогулок по горам и пр.

Любая из моделей часов от Casio – это всегда совершенство технологий. Вместе с тем, дизайнеры компании не забывают следить за эстетической привлекательностью устройств. С таким аксессуаром на запястье, вы непременно привлечете к себе взгляды окружающих людей, продемонстрируете чувство вкуса, умение выбирать практичность!

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

16 марта 2018

Ни мертвым, ни живым - грозит ли Украине коллапс похоронной системы

Сколько стоит умереть в Славянске

Что делать, если умер близкий человек

Для розыска грабителя привлекли кинологов

Ямы выкопали по заказу рекламщиков

Светильники из Германии: преимущества и особенности

Защищаясь, женщина ударила бывшего сожителя ножом

На Артема «минировали» «Брусничку»

На горе Карачун открыли два новых памятника

На рынке БЗС военные взорвали гранату из хулиганских побуждений

Самурайское качество на вашей руке

В Славянске отметили 204-й день рождения Тараса Шевченко

Председатель Славянской РГА готов выслушать конструктивную критику

Проект дорожной развязки на Черевковке: вопросов больше, чем ответов

15 марта 2018

В славянских школах появятся камеры видеонаблюдения

Потомственная художница Олеся Вакуленко рассказала славянцам свою историю успеха

«Весенний фристайл» собрал сто участников

14 марта 2018

В 2018 году ГФРР готов профинансировать Славянску четыре инвестиционных проекта

Славянцы получили единые квитанции на оплату жилкомуслуг

В Славянске создают госпитальный совет

Фрагменты мирового океана

На площади выступит военный оркестр

Недвижимость в Праге - возможность выгодно вложить деньги

ОРВИ идут на спад

Кронирование тополей ускорят

«Роза-центр» жалуется на крематорий роддома

«Славгорводоканалу» прикрутили воду и обещают отключить свет

Отключение «Спрутом» дало первый результат

Общежитие на Батюка, 8-а: исполком опять просят решить проблему

В Славянске ищут покупателей на землю и не могут решить проблему с водой

«Рома» - «Шахтер»: римский шлагбаум для «горняков» на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов

Также в разделе

Ни мертвым, ни живым - грозит ли Украине коллапс похоронной системы

— 16 марта 2018 —

Однако все вышеописанные правила, существующие на протяжении многих лет, могут оказаться недействительными уже с 15 марта, когда вступят в силу поправки, внесенные в Уголовно-процессуальный кодекс с подачи нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового. 

Читать далее ⇒

Что делать, если умер близкий человек

— 16 марта 2018 —

Гибель близкого человека всегда застает врасплох. Когда случается неизбежное, зачастую родные покойного находятся в таком ступоре, что не могут сообразить, как поступать в подобном случае. В то же время, существует четкий и несложный алгоритм действий, который следует соблюсти, чтобы избежать проблем с законом и совестью. 

Читать далее ⇒

Светильники из Германии: преимущества и особенности

— 16 марта 2018 —

В настоящее время многие люди при оформлении интерьера отдают свое предпочтение светильникам Германии. Чем это обусловлено?

Читать далее ⇒

На горе Карачун открыли два новых памятника

— 16 марта 2018 —

В честь Дня добровольца, который Украина отмечает 14 марта, в Славянске, на горе Карачун, состоялось открытие двух памятников. Они вошли в создающийся мемориальный комплекс, посвященный героям необъявленной войны. 

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Самурайское качество на вашей руке»

Часы "Casio" являются одной из самых популярный марок наручных часов в Украине. Они сочетают в себе не только стильный дизайн, но и довольно привлекательную цену. Среди продуктов "Casio", вы обязательно найдёте то, что подчеркнёт ваш индивидуальный стиль и не сильно ударить по семейному бюджету.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Ямы выкопали по заказу рекламщиков

Председатель Славянской РГА готов выслушать конструктивную критику

Проект дорожной развязки на Черевковке: вопросов больше, чем ответов

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Для розыска грабителя привлекли кинологов

Защищаясь, женщина ударила бывшего сожителя ножом

На Артема «минировали» «Брусничку»

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Сколько стоит умереть в Славянске

Славянцы получили единые квитанции на оплату жилкомуслуг

«Славгорводоканалу» прикрутили воду и обещают отключить свет

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Рубака-парень

Длинные руки на короткой ноге

Перелетные спицы

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Рома» - «Шахтер»: римский шлагбаум для «горняков» на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу

В Индиан-Уэллсе Элина Свитолина одержала юбилейную победу

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

16 марта 2018

Ни мертвым, ни живым - грозит ли Украине коллапс похоронной системы

Сколько стоит умереть в Славянске

Что делать, если умер близкий человек

Для розыска грабителя привлекли кинологов

Ямы выкопали по заказу рекламщиков

Светильники из Германии: преимущества и особенности

Защищаясь, женщина ударила бывшего сожителя ножом

На Артема «минировали» «Брусничку»

На горе Карачун открыли два новых памятника

На рынке БЗС военные взорвали гранату из хулиганских побуждений

Самурайское качество на вашей руке

В Славянске отметили 204-й день рождения Тараса Шевченко

Председатель Славянской РГА готов выслушать конструктивную критику

Проект дорожной развязки на Черевковке: вопросов больше, чем ответов

15 марта 2018

В славянских школах появятся камеры видеонаблюдения

Потомственная художница Олеся Вакуленко рассказала славянцам свою историю успеха

«Весенний фристайл» собрал сто участников

14 марта 2018

В 2018 году ГФРР готов профинансировать Славянску четыре инвестиционных проекта

Славянцы получили единые квитанции на оплату жилкомуслуг

В Славянске создают госпитальный совет

Фрагменты мирового океана

На площади выступит военный оркестр

Недвижимость в Праге - возможность выгодно вложить деньги

ОРВИ идут на спад

Кронирование тополей ускорят

«Роза-центр» жалуется на крематорий роддома

«Славгорводоканалу» прикрутили воду и обещают отключить свет

Отключение «Спрутом» дало первый результат

Общежитие на Батюка, 8-а: исполком опять просят решить проблему

В Славянске ищут покупателей на землю и не могут решить проблему с водой

«Рома» - «Шахтер»: римский шлагбаум для «горняков» на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top