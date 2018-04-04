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Фотофакт

Как рождаются анекдоты

В Славянске появилась электронная очередь на оформление паспорта

Светлана Вьюниченко
4 апреля 2018 Просмотров: 105 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Кабинет министров 21 марта окончательно запретил отделам миграционной службы выдавать паспорта-книжки. Свое решение правительство аргументировало тем, что уже все 630 подразделений службы в городах и районах страны обеспечены всем необходимым для выдачи ID-карт - пластиковых паспортов для внутреннего пользования.

Как рассказал начальник Славянского горотдела Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Донецкой области Александр Ясинский, поводом к принятию решения стали иски, с которыми обращались в суд религиозные граждане, требуя выдать им паспорт-книжку. Только в Славянске, как выяснилось, таких обращений было три. И вот в марте Кассационный административный суд Верховного суда запретил украинцам отказываться от получения ID-паспортов по религиозным убеждениям. Далее свое постановление выдал Кабмин. 

Теперь при утере паспорта, смене фамилии, по исполнению 25-ти или 45 лет и в других случаях украинцы будут получать исключительно ID-паспорта. Стоимость получения паспорта составляет 279 грн. В таком случае документ должны оформить в течение месяца. Если гражданин хочет получить паспорт в течение 10 дней, это обойдется ему в 366 грн. Отметим, что первые паспорта дети получают теперь в 14 лет. Оформление первого паспорта - бесплатно. При этом стоит напомнить, что 14-18-летним получателям биометрический паспорт выдается на 4 года. Остальным гражданам - на 10 лет. 

Александр Ясинский также сообщил, что в Славянске уже начала работу электронная очередь, благодаря которой подача документов на оформление паспорта - как внутреннего, так и заграничного - обещает стать более цивилизованной. Записаться в электронную очередь можно на терминале в «паспортном столе», по адресу ул. Университетская, 58, либо на официальном сайте государственной миграционной службы Украины http://dmsu.gov.ua.

По состоянию на 4 апреля на оформление внутреннего паспорта в очередь записывали на 12 апреля, загранпаспорта - на 24 апреля.

Интересно, что в славянском отделе миграционной службы не владеют информацией, до какого года в Украине будут в ходу бумажные внутренние паспорта. В прессе называют различные варианты - до 2022 и даже до 2020 года. Однако, Александр Ясинский объясняет, что никаких указаний от вышестоящих инстанций по данному поводу к ним не поступало. 

Еще одним нововведением, вступившем в силу с 1 апреля, стали правила выезда детей за границу. Теперь сделать это ребенок может только по собственному загранпаспорту. Ранее для выезда ребенка хватало записи о нем в загранпаспорте одного из родителей. 

Александр Ясинский напоминает, что биометрический загранпаспорт можно оформить ребенку с рождения. До 16 лет такой паспорт выдается на 4 года, после 16-ти - на 10 лет, как и взрослым. Минимальная стоимость оформления документа для ребенка - 557 гривен. За срочное оформление придется заплатить от 810 грн.

Для оформления паспорта на ребенка понадобятся заявление, свидетельство о рождении ребенка, идентификационный код, их ксерокопии, паспорта родителей, для детей до 12 лет - фотография 10х15 для сканирования. Для детей от 14 лет - внутренний паспорт. Также будет нужна квитанция об оплате. 

Обращаем внимание, что если загранпаспорт оформляется для ребенка младше 16 лет, который проживает с одним из родителей, то дополнительно нужно предъявить свидетельство о смерти второго родителя, решение суда о лишении родительских прав, решение суда о признании недееспособным или другой необходимый документ.

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Комментарии к статье «В Славянске появилась электронная очередь на оформление паспорта»

Кабинет министров 21 марта окончательно запретил отделам миграционной службы выдавать паспорта-книжки. Свое решение правительство аргументировало тем, что уже все 630 подразделений службы в городах и районах страны обеспечены всем необходимым для выдачи ID-карт - пластиковых паспортов для внутреннего пользования.

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