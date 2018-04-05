Велосипедисты и легкоатлеты Славянска открыли весенний сезон

|5 апреля 2018
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Затянувшаяся зима стала серьезным препятствием для любителей велосипедного спорта и легкой атлетики. В прошедшие выходные и те, и другие смогли, наконец, организовать массовые пробеги и заезды.
Первыми весенний сезон открыли приверженцы спортивного кросса. 31 марта на территории Славкурорта спортивный клуб "Марафон" провел общегородской любительский забег на 6 км, который назывался "Сам себе судья". Как объяснили организаторы, такое название лучше всего отражает формат пробега - не соревновательный, а оздоровительный. Вторая цель мероприятия - популяризация здорового образа жизни в Славянске и за его пределами.
Аналогичный тезис озвучили и участники велосипедного заезда, который состоялся 1 апреля. Его инициатором выступили активисты Славянского велоклуба. Не смотря на то, что общественное объединение существует всего около года и не имеет юридического статуса, друзей и последователей у движения много. К 10:00 на Соборной площади, откуда планировался старт заезда, собрались до 40 участников. По приглашению славянцев и по собственной инициативе к мероприятию присоединились любители велосипедного спорта из других городов: Краматорска, Дружковки, Изюма. Не сумевшие приехать лично, прислали участникам поздравления через своих представителей и социальные сети.
Стартовав с центральной площади, спортсмены-любители проехали до мкр-на Лесной, откуда спустились по ул. Барвенковской к ж.-д. вокзалу и отправились по маршруту "двойки" на Славкурорт. Там отметили событие небольшим пикником и обменялись планами на начавшийся сезон. По словам одного из организаторов велозаезда Николая Мироненко, подобные мероприятия планируется проводить в Славянске регулярно. Маршруты, как и в прошлом году, будут варьироваться. Напомним, что в 2017-м часть заездов носила краеведческий характер. Желающие присоединиться к этому оздоровительно-познавательному движению могут следить за анонсами в социальной сети Фейсбук на странице группы "Слов'янський велоклуб".
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• Что предложит посетителям парк «Шелковичный» в 2018 году
• В Славянске намерены покончить с очередями за паспортами
• В Славянске выросла заболеваемость туберкулезом
• «Куличей и пряников от «Валенсии» хватит для всех жителей города» - участницы «Мини-мисс Славянск-2018» побывали на кондитерской фабрике
• Отопительный сезон в Славянске заканчивается 9 апреля
• В Славянске вновь стерилизуют бродячих животных
• Велосипедисты и легкоатлеты Славянска открыли весенний сезон
• Поколение Z: гаджеты или книги
• Славянцам напомнили о недопустимости домашнего насилия
• Славянец Алексей Юков сыграл самого себя в фильме о войне
• Проезд в общественном транспорте дорожает
4 апреля 2018
• В Славянске начался сбор проектов по программе «Бюджет участия»
• В Славянске появилась электронная очередь на оформление паспорта
• «Реал» в Турине разгромил «Ювентус»
• КДЮСШ «Славхлеб» стал победителем «Финала четырех» по футболу
• Воспитанники СК «Боец» завоевали семь наград на чемпионате Украины по таиландскому боксу
• Лолита Волошина – серебряный призер чемпионата Украины по вольной борьбе
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Украины по дзюдо среди ветеранов
• Четвертый пояс для Джошуа, глубокий нокаут от Поветкина
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• Прохожий полтора часа просидел в канаве с ледяной водой
• Две школы ушли на каникулы досрочно
• По маршруту №2 перестали ходить троллейбусы
• Среди плательщиков НДФЛ Славянска лидируют сотрудники «Укрзалізниці»
• Губернатор показал «волшебный пендель», но не вручил его
• Феєрверк призів від Укрпошти. Обмінюй посилки на подарунки
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Затянувшаяся зима стала серьезным препятствием для любителей велосипедного спорта и легкой атлетики. В прошедшие выходные и те, и другие смогли, наконец, организовать массовые пробеги и заезды.