Велосипедисты и легкоатлеты Славянска открыли весенний сезон

Затянувшаяся зима стала серьезным препятствием для любителей велосипедного спорта и легкой атлетики. В прошедшие выходные и те, и другие смогли, наконец, организовать массовые пробеги и заезды.

Первыми весенний сезон открыли приверженцы спортивного кросса. 31 марта на территории Славкурорта спортивный клуб "Марафон" провел общегородской любительский забег на 6 км, который назывался "Сам себе судья". Как объяснили организаторы, такое название лучше всего отражает формат пробега - не соревновательный, а оздоровительный. Вторая цель мероприятия - популяризация здорового образа жизни в Славянске и за его пределами.

Аналогичный тезис озвучили и участники велосипедного заезда, который состоялся 1 апреля. Его инициатором выступили активисты Славянского велоклуба. Не смотря на то, что общественное объединение существует всего около года и не имеет юридического статуса, друзей и последователей у движения много. К 10:00 на Соборной площади, откуда планировался старт заезда, собрались до 40 участников. По приглашению славянцев и по собственной инициативе к мероприятию присоединились любители велосипедного спорта из других городов: Краматорска, Дружковки, Изюма. Не сумевшие приехать лично, прислали участникам поздравления через своих представителей и социальные сети.

Стартовав с центральной площади, спортсмены-любители проехали до мкр-на Лесной, откуда спустились по ул. Барвенковской к ж.-д. вокзалу и отправились по маршруту "двойки" на Славкурорт. Там отметили событие небольшим пикником и обменялись планами на начавшийся сезон. По словам одного из организаторов велозаезда Николая Мироненко, подобные мероприятия планируется проводить в Славянске регулярно. Маршруты, как и в прошлом году, будут варьироваться. Напомним, что в 2017-м часть заездов носила краеведческий характер. Желающие присоединиться к этому оздоровительно-познавательному движению могут следить за анонсами в социальной сети Фейсбук на странице группы "Слов'янський велоклуб".