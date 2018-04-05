«Куличей и пряников от «Валенсии» хватит для всех жителей города» - участницы «Мини-мисс Славянск-2018» побывали на кондитерской фабрике

|5 апреля 2018
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В начале лета на сцене Центра культуры окружающей среды стартует конкурс детской красоты и таланта «Мини-мисс Славянск-2018». Редакция газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс» дарит его родному городу в 17-й раз.
Юные красавицы, прошедшие строгий кастинг, заняты репетициями и подготовкой к шоу, ведь демонстрировать свои таланты перед всем городом - дело не только почетное, но и ответственное. Но в напряженном графике тренировок традиционно находится место для познавательных экскурсий. Их для девчонок организовывают партнеры конкурса.
Так, 3 апреля, директор кондитерской фабрики «Валенсия» Виктория Садыкова пригласила будущих «мини-мисс» посетить ее предприятие. Девчонки попали в сладкую сказку «Валенсии», официального спонсора конкурса «Мини-мисс Славянск-2018», накануне самого чистого и светлого праздника весны - Пасхи. В эти дни на фабрике не прекращаясь ни на минуту, кипит работа. Ведь, если обычная домашняя хозяйка может позволить себе не успеть приготовить пасхальные куличи, у «Валенсии» такого права нет. Ее продукцию ждут не только в Славянске, но и по всей Украине. Еще бы - за 13 лет безупречной работы фабрика завоевала признание и доверие страны. Недаром ее продукция отмечена высокими наградами на многочисленных всеукраинских и международных конкурсах. Одно из последних достижений - победа в номинации «Мастер-золотые руки» на Национальной Сорочинской ярмарке-2017.
Юные хозяюшки восторженно смотрели на тысячи куличей разных форм и размеров, которые предстояло выпечь работникам фабрики. «Неужели вы все успеете?» - спрашивали девчонки. «Конечно, успеем. На «Валенсии» не бывает опозданий», - улыбались мастера предприятия.
Впрочем, давайте обо всем по-порядку.
Экскурсия началась с переодевания. Будущие «мини-мисс» с удовольствием разглядывали себя в сшитых специально для них фартучках и забавных шапочках. А натянув бахилы и тщательно вымыв руки, убедились, что к соблюдению санитарных норм на «Валенсии» подходят очень ответственно.
Начальник отдела продаж Марина Ходарина провела девочек по цехам и рассказала о производстве. Юные красавицы с интересом разглядывали огромные машины для вымешивания теста и взбивания крема. Девочки признались, что все вместе смогли бы съесть крем из огромного чана не более, чем за 5 минут. Правда, убедиться опытным путем им все же не позволили. Поразила юных леди огромная печь, где можно одновременно испечь целую гору тортов или куличей. А посетив цех-холодильник, они узнали, почему торты и пирожные от «Валенсии» всегда сохраняют свежесть и красоту.
Но самое сильное впечатление на девочек произвел цех готовой продукции. Первое, что поразило гостей, - умопомрачительно вкусный запах, которым, казалось, пропитаны все стены предприятия. Ваниль, корица, сгущенное молоко, шоколад, свежие фрукты, сдоба, заварной и сливочный крем - какие только запахи не витали над цехом, заставляя все глубже погружаться в волшебную реальность сладкой сказки!
- Конечно, здесь вкусно пахнет, - объяснила мастер кондитерского производства Наталья Боева. - Ведь мы выпускаем более 200 видов сладкой продукции. Одних только тортов - около ста наименований. А ведь еще есть, пирожные, печенье, десерты, эксклюзивная выпечка! - В голосе мастера чувствовалась законная гордость за родное предприятие. Гордиться стали и юные гости. Ведь это в их городе работает «Валенсия»!
Как создаются кулинарные шедевры, девочки увидели буквально через несколько минут. И не только увидели - они получили возможность самостоятельно украсить пряники и куличи. Конечно, в эти особенные дни пасхальная тематика на предприятии является преобладающей.
Перед будущими «мини-мисс» предстали творожные куличи, «пасочки» с курагой и изюмом, орехами и шоколадом. У каждой из них - свой особый неповторимый вкус. «Как хорошо, что славянцы смогут попробовать любую», - дружно решили девочки.
Каждый житель города знает, что визитной карточкой «Валенсии» являются пряники. В этот раз, казалось, кондитеры фабрики превзошли самих себя. Огромные пасхальные пряники напоминали настоящие картины. Умопомрачительно красивые и такие же вкусные.
Конечно, юным участницам конкурса было бы трудно самостоятельно создать такие шедевры. Но под чутким руководством мастеров «Валенсии» девочки смогли украсить пряники в форме пасхальных яиц и куличей. Судя по всему, это был самый ответственный момент захватывающей экскурсии. Девочки узнали, что разноцветная присыпка называется красивым словом «нонпарель», а крем делится на жидкий для заливки и более плотный - для контура и рисунка. Пряники вышли на славу! Но оказалось, что на этом кулинарный мастер-класс от «Валенсии» для маленьких хозяюшек не окончен. Девчонкам предстояло украсить куличи. Разные по размеру и вкусу, они оказались различными и по рисункам. Ведь каждая из участниц конкурса вложила в украшение частичку своей души.
«Валенсия, как и вы, участвует в профессиональных конкурсах. Мы желаем, чтобы у вас, как и у нас, в жизни было много побед», - сказала девчонкам на прощание Виктория Садыкова. На память об экскурсии девчонкам досталися собственноручно приготовленные пряники и куличи, хорошее настроение и кондитерские секреты, которые открыли им работники «Валенсии».
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5 апреля 2018
• Что предложит посетителям парк «Шелковичный» в 2018 году
• В Славянске намерены покончить с очередями за паспортами
• В Славянске выросла заболеваемость туберкулезом
• «Куличей и пряников от «Валенсии» хватит для всех жителей города» - участницы «Мини-мисс Славянск-2018» побывали на кондитерской фабрике
• Отопительный сезон в Славянске заканчивается 9 апреля
• В Славянске вновь стерилизуют бродячих животных
• Велосипедисты и легкоатлеты Славянска открыли весенний сезон
• Поколение Z: гаджеты или книги
• Славянцам напомнили о недопустимости домашнего насилия
• Славянец Алексей Юков сыграл самого себя в фильме о войне
• Проезд в общественном транспорте дорожает
4 апреля 2018
• В Славянске начался сбор проектов по программе «Бюджет участия»
• В Славянске появилась электронная очередь на оформление паспорта
• «Реал» в Турине разгромил «Ювентус»
• КДЮСШ «Славхлеб» стал победителем «Финала четырех» по футболу
• Воспитанники СК «Боец» завоевали семь наград на чемпионате Украины по таиландскому боксу
• Лолита Волошина – серебряный призер чемпионата Украины по вольной борьбе
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Украины по дзюдо среди ветеранов
• Четвертый пояс для Джошуа, глубокий нокаут от Поветкина
• ЧАО «Хлеб» благословили на выпечку куличей
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• Деньги начнут ходить за пациентом уже в этом году
• Схема саночистки готова к утверждению
• Прохожий полтора часа просидел в канаве с ледяной водой
• Две школы ушли на каникулы досрочно
• По маршруту №2 перестали ходить троллейбусы
• Среди плательщиков НДФЛ Славянска лидируют сотрудники «Укрзалізниці»
• Губернатор показал «волшебный пендель», но не вручил его
• Феєрверк призів від Укрпошти. Обмінюй посилки на подарунки
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Комментарии к статье ««Куличей и пряников от «Валенсии» хватит для всех жителей города» - участницы «Мини-мисс Славянск-2018» побывали на кондитерской фабрике»
В начале лета на сцене Центра культуры окружающей среды стартует конкурс детской красоты и таланта «Мини-мисс Славянск-2018». Редакция газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс» дарит его родному городу в 17-й раз.