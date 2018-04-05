Сотрудники СБУ рассказали славянцам о методах работы российских спецслужб

В центральной городской библиотеке 29 марта прошла встреча жителей Славянска с офицерами СБУ, представителями департамента контразведывательной защиты государства в сфере информационной безопасности Юлией Латыниной и Валерием Удовиченко (на фото). Тема круглого стола звучала так - «Агрессия России против Украины: исторические параллели и современное измерение».

Дедовские методы

Чтобы спроецировать сегодняшние события на период СССР, спикеры воспользовались рассекреченными архивами тогдашних спецслужб. Аналогий оказалось более чем достаточно: 1939 год - нападение на Финляндию, затем оккупация государств Прибалтики, после Второй мировой войны создание подконтрольного Кремлю «социалистического лагеря» в Восточной Европе, после развала СССР вторжение в Грузию, 2014 год - аннексия Крыма и война на материковой Украине. И это лишь малая толика международных преступлений Советского Союза и Российской Федерации, объявившей себя его правопреемницей и продолжившей курс на раздел Европы.

Не смотря на множество исторических эпизодов, используемые при этом методы почти идентичны. Практически во всех случаях агрессия начинается с провокаций, объясняется защитой русскоговорящего населения и заканчивается проведением нелегитимных референдумов для формирования на захваченной территории марионеточного правительства. Все эти фазы украинцы могли наблюдать весной-летом 2014 года. К слову, о выборах - этот процесс НКВД-КГБ всегда держал под жестким контролем, что подтверждается выдержками из рассекреченных ведомственных распоряжений. Судя по серии разразившихся в последнее время международных скандалов, последователи советских чекистов от этой практики не отказались. Правда, скрывать это в эру цифровых технологий им стало труднее.

Мания величия и опиум для народа

Отдельной темой рассказа были репрессии инакомыслящих и зачистка «отработанных» пособников. Архивы свидетельствуют, что это было абсолютной нормой. Насильственные смерти главарей псевдореспублик и российских генералов, разрабатывавших планы войны в Украине и Сирии, подтверждают, что такие методы применяются и сейчас. Повествуя о методах врага, офицеры обратили внимание на стратегический аспект - законодательство РФ «заточено» под имперские амбиции, присущие некогда царской России, а позже коммунистическому режиму.

По словам спикеров, сейчас СБУ проводит расследование в отношении УПЦ Московского патриархата, культовые сооружения которого использовались и продолжают использоваться для ведения информационной войны против украинского государства. В данном контексте вспомнили Славянск 2014-го, священников на баррикадах «ополченцев» и освящение в храмах знамен террористических формирований. На вопрос из зала, почему отдельные фигуранты тех событий до сих пор правят службы, контрразведчики предложили сообщать об имеющихся доказательствах преступлений в органы правопорядка. И этот ответ выразил, в целом, суть мероприятия: наладить взаимодействие силовиков с активными слоями населения, чтобы более успешно противостоять агрессии северного соседа и расшатыванию Украины изнутри.

Встреча офицеров с общественностью продолжалась около 4 часов и была информативно насыщенной. Хотя, как признали спикеры, показать получилось лишь общую картину гибридной войны.