ООШ №8 выпустила юбилейный поэтический сборник

Славянская школа №8 продолжает воспитывать в детях дух творчества, давая им возможность почувствовать себя состоявшимися авторами. В этом году увидел свет очередной, десятый, сборник стихов, написанных учащимися, под названием «Навіяне дитинством». Презентация книги состоялась 27 апреля.

В нее вошли произведения 26-ти начинающих поэтов, в том числе, четверых учеников школы №20. Для большинства из них проба пера стала первой. Постоянные авторы в этот раз в сборник не попали – они или окончили школу в прошлом году, или заканчивают в этом. Сейчас у них горячие деньки – нужно готовиться к ВНО, поэтому времени на лирику попросту нет.

Юбилейный сборник отличается от предыдущих тем, что в нем впервые опубликованы фотографии авторов и короткие рассказы о каждом из них. Сборник школа выпускает за собственные средства, поэтому тираж его небольшой - всего пятьдесят экземпляров. Издание получили все юные таланты, по одному экземпляру подарили центральной и детской библиотеке, отделу образования и методическому центру.

Директор школы №8 Светлана Делеске говорит, что для ребенка увидеть свое произведение в книге - мощнейший мотив к развитию творческих способностей.

«Если мысль материализована, визуализирована, это всегда стимулирует. Ребенок приходит домой, показывает книгу родителям, бабушке, дедушке, другим родственникам. Это создает для него очень позитивный имидж и дает толчок к дальнейшему творчеству. Если попробовал один раз, обязательно захочется еще», - убеждена идейная вдохновительница проекта.