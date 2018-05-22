Доказано «Мини-мисс Славянск»: в каждом ребенке живет художник

В славянской «Теплице» проходит выставка работ художницы Елены Шестопаловой. 27 апреля, в рамках подготовки к конкурсу «Мини-мисс Славянск-2018», который традиционно дарит городу редакция газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс», выставку посетили 12 очаровательных участниц проекта. Девочки не только познакомились с творчеством Елены Шестопаловой, но и сами смогли почувствовать себя живописцами.

«Цветное пространство города» - такое название носит перфоманс художницы, представленный в платформе инициатив «Теплица». Для него автор выбрала 11 картин, изображающих повседневную жизнь Славянска.

Участницы «Мини-мисс» назвали их яркими, веселыми и красочными. «На них приятно смотреть», - говорили девочки и с радостью узнавали знакомые места. Вот озера Славкурорта, церковь, а вот и купальщицы, с ног до головы перемазанные целебной грязью.

- Именно на таких моментах и воспитывается любовь к родному городу, - считает Елена Шестопалова.

Конкурс «Мини-мисс Славянск» недаром позиционируется как шоу детской красоты и таланта. И, надо признаться, второй составляющей придается особое значение. Ведь детская красота - понятие довольно абстрактное: в младшем школьном возрасте любая девочка по-особенному трогательная и милая. И поэтому организаторы ставят перед собой еще одну задачу - разглядеть в каждой участнице ростки таланта и развить заложенные природой способности.

В этот раз девочки пытались проявить свой художественный дар. Всем будущим «мини-мисс» раздали большие листы бумаги и краски. За полтора часа урока живописи им предстояло создать пейзаж в украинском стиле.

Многие девочки признавались, что впервые рисуют на таком большом полотне. Но, тем не менее, приложив усилия, под руководством художника-педагога, каждая из них смогла создать свой собственный шедевр. У кого-то на листе появлялось поле с красными маками, у кого-то - оживали желтые подсолнухи и безоблачное голубое небо, все вместе выглядело как национальный флаг.

И девочки, их их родители с интересом слушали познавательную лекцию о работе художника. Они узнавали, из каких элементов состоит картина, чем пейзаж отличается от других направлений. «Мы, кажется, поняли, что такое творчество», - сообщили участницы конкурса, закончив рисовать.

Перед каждой из них высыхали краски на собственноручно созданном пейзаже. И у всех хватило вдохновения и умения для создания полотна.

- Конкурс «Мини-мисс Славянск» постоянно доказывает, что все дети талантливы. Ребенка, не одаренного какими-либо способностями, просто не существует. Главное - вовремя разглядеть дар и дать возможность ему развиться, - говорит Елена Шестопалова.