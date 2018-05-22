|3 мая 2018
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В прошлые выходные на центральной площади Славянска прошло профилактическое занятие, в ходе которого прохожим демонстрировали образцы боеприпасов и разъясняли правила обращения с ними.
Акцию организовали сотрудники полиции совместно с ГСЧС при участии молодежной «Лиги будущих полицейских».
Полицейские и спасатели рассказывали о типах и особенностях действия различных боеприпасов, таких как снаряды, противопехотные мины и гранаты, и о том, что нужно делать в случае их обнаружения. «Лиговцы» раздавали информационные листовки с телефонами, по которым следует звонить в случае экстренных ситуаций.
Организаторы отмечают, что в регионе продолжают регистрироваться случаи гибели или увечья местных жителей от неосторожного обращения со «следами войны». От неразорвавшихся снарядов и мин, неосторожного обращения с гранатами и патронами страдают, в том числе, дети.
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Комментарии к статье «Славянцам объясняли, что делать с боеприпасами »
В прошлые выходные на центральной площади Славянска прошло профилактическое занятие, в ходе которого прохожим демонстрировали образцы боеприпасов и разъясняли правила обращения с ними.