Славянцам объясняли, что делать с боеприпасами

В прошлые выходные на центральной площади Славянска прошло профилактическое занятие, в ходе которого прохожим демонстрировали образцы боеприпасов и разъясняли правила обращения с ними.

Акцию организовали сотрудники полиции совместно с ГСЧС при участии молодежной «Лиги будущих полицейских».

Полицейские и спасатели рассказывали о типах и особенностях действия различных боеприпасов, таких как снаряды, противопехотные мины и гранаты, и о том, что нужно делать в случае их обнаружения. «Лиговцы» раздавали информационные листовки с телефонами, по которым следует звонить в случае экстренных ситуаций.

Организаторы отмечают, что в регионе продолжают регистрироваться случаи гибели или увечья местных жителей от неосторожного обращения со «следами войны». От неразорвавшихся снарядов и мин, неосторожного обращения с гранатами и патронами страдают, в том числе, дети.