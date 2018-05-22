Общественный совет не выработал мнения по поводу образовательного центра

|8 мая 2018
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Очередное заседание общественного совета Славянска было назначено на 3 мая. Однако в этот день провести полноценное мероприятие не удалось - из 38 членов консультативного органа присутствовали лишь 15. Поскольку кворум не собрался, совет работал в неформальном режиме - без голосования.
Главным вопросом, вынесенным на обсуждение представителей общественных организаций, стало строительство образовательного центра на пересечении улиц Шевченко и Литературной.
Напомним, что городок, состоящий из общеобразовательной школы, университета и сопутствующих зданий планирует построить церковь «Добрая весть». Однако намерение вызвало негативную реакцию некоторых жителей данного района. Их претензии сводились к самым разным причинам: от того, что это строительство затронет коммуникации, до того, что из-за детей в тихом уголке города станет шумно.
Петр Дудник, пастор церкви «Добрая весть», попытался с трибуны донести до общественности свою позицию.
- У меня 8 детей, и я хочу, чтобы они жили в этом городе, я сам хочу здесь жить. Однако, по статистике, за 4 месяца текущего года у нас смертность в три раза превышает рождаемость. Мы теряем молодежь, почти все после окончания школы уезжают из Славянска, если так пойдет и дальше, через 30-40 лет здесь останутся одни пенсионеры, - говорит Дудник.
Чтобы нарушить печальную тенденцию, и было задумано строительство образовательного городка. По плану организаторов, школа и университет, давая общеобразовательные знания, все же будут отличаться в педагогическом подходе. В первую очередь, образование здесь будет нацелено на умение устроиться в жизни, создать семью, выстроить крепкий бизнес, соблюдая при этом нравственные ценности.
Судя по всему, университет обещает стать сродни знаменитому Львовскому католическому, дипломы которого котируются во всей Европе. Кроме того, в далекоидущих планах организаторов - выдавать дипломы двух обрзцов: и украинского и американского.
Однако начинание изначально столкнулось с бюрократическими сложностями. Сессия городского совета, вместо того, чтобы разрешить разработку детального плана территории, обязала заявителей провести общественные слушания.
- План строительства, как и полагается по закону, висел на 1 этаже исполкома. Ознакомиться с ним могли все желающие, ни у кого не возникало претензий. Но, если нужно проводить слушания, мы их провели. На встречу пришли 12 человек. Далеко не все они были против строительства, но почему-то прислушались только к мнению тех, кто выступил против, - рассказывает Петр Дудник.
Стоит отметить, что церковь, в отличие от городских властей, на собственные средства смогла организовать центр для переселенцев. Через него в самые трудные 2014-2016 годы прошли несколько сотен людей. Содержит «Добрая весть» и детский приют «Паруса надежды». Здание, пострадавшее в результате военных действий, полностью восстановили. Сейчас здесь проживают 32 ребенка.
- Мы смогли сделать это. А власть, имея 720 тыс. евро, почему-то так и не привела в порядок общежития для внутренне перемещенных лиц, - говорит Дудник.
По его словам, на данном этапе речь пока не идет о выделении земли в пользование. Одако, как показало обсуждение, общественный совет который, по идее, должен поддерживать полезные для Славянска проекты, не имеет по данному вопросу однозначного мнения.
Говорили о чем угодно, только не поделу. О том, какая программа будет в будущем университете, и каких специалистов он станет выпускать. О том, что городу нужны токари, а молодые люди идут в университеты. О том, что не хватает земельных участков для АТОшников. О том, что в реабцентрах при церкви лечат наркозависимых граждан. Напрасно председатель Андрей Федорченко (на фото) призывал присутствующих к тому, чтобы проблему рассмотрели с практической точки зрения - чем может помочь в данной ситуации общественный совет. В итоге пришли к решению еще раз обсудить услышанное в комитетах.
Все это продолжалось так долго, что невольно закрадывалась мысль: а стоило ли больше года отстаивать в судах существование органа, который показал себя обыкновенным «клубом по интересам».
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Комментарии к статье «Общественный совет не выработал мнения по поводу образовательного центра»
Очередное заседание общественного совета Славянска было назначено на 3 мая. Однако в этот день провести полноценное мероприятие не удалось - из 38 членов консультативного органа присутствовали лишь 15. Поскольку кворум не собрался, совет работал в неформальном режиме - без голосования.