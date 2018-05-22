Амбулатория №3 временно переехала

В связи с началом ремонта в поликлиническом корпусе городской клинической больницы на улице Шевченко, 40, амбулатория №3 временно переезжает. Теперь она бужет располагаться на первом этаже женской консультации, на ул. Свободы, 37.

Прием пациентов, которые ранее обслуживались в амбулатории №3, будет вестись там с 10 мая. Об этом сообщила начальник отдела здравоохранения Елена Джим. В то же время, амбулатория №6 продолжает работать в клинической больнице.