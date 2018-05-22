|8 мая 2018
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Председатель городской организации Всеукраинского «Союза Чернобыль Украины» Сергей Храптович (на фото) призвал власти вмешаться в ситуацию с памятником Чернобыльской славы, где с наступлением тепла молодежь начала устраивать «гонки».
При этом, по его словам, в ответ на претензии, которые предъявляются работниками полиции, «гонщики» требуют предоставить им место для езды. «Это продолжается уже много лет», - подчеркнул Храптович.
В связи с этим глава «Союза Чернобыль» попросил обратить на происходящее органы правопорядка. Он выразил надежду, что полиции все же удастся привлечь «золотую молодежь» к административной ответственности, после чего ей необходимо указать места, которые специально отведены для катания на скейтах и велосипедах.
Также Сергей Храптович выразил неудовольствие тем, что в последнее время центральная площадь все больше напоминает городок аттракционов. По его мнению, развлекательным площадкам не место на площади, которая, в первую очередь, должна служить местом «душевного отдыха».
«Во всех европейских столицах, где мне довелось побывать, площадь создана для душевного отдыха. У нас площадь превратилась в аттракцион, а город потихонечку превращается в цирк шапито», - сказал он.
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• Будущим замам придется пройти через общественные слушания
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Комментарии к статье «Памятник - под охрану, площадь - без развлечений»
Председатель городской организации Всеукраинского «Союза Чернобыль Украины» Сергей Храптович (на фото) призвал власти вмешаться в ситуацию с памятником Чернобыльской славы, где с наступлением тепла молодежь начала устраивать «гонки».