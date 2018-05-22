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Фотофакт

Славянск - это Украина

Из Славянска в Святогорск марафоном мира

Павел Коротенко
10 мая 2018 Просмотров: 337 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • В марафоне мира приняли участие более 100 спортсменов-любителей, среди которых были активисты инклюзивного центра «Стимул к жизни» и представители городского велоклуба.

Более 100 человек разного возраста и состояния здоровья приняли участие в состоявшемся 6 мая легкоатлетическом марафоне, который стартовал с центральной площади Славянска, и финишировал на берегу Северского Донца.

Как рассказал организатор мероприятия, руководитель спортивного клуба «Марафон» Анатолий Перог, легкоатлетический забег в поддержку мира во всем мире проходит в Славянске уже в 9-й раз. В 2018-м на него заявились более 100 участников, причем некоторые из них иногородние и приехали специально на акцию. Формат мероприятия был максимально демократичным. На нем царил олимпийский принцип «не побеждать, а участвовать», подразумевавший, в первую очередь, не длину преодоленной дистанции, а желание поддержать единомышленников. Поэтому каждый участник сам для себя определял посильный «километраж», и в любое время мог пересесть в сопровождавший колонну автобус. 

Стоит отметить, что колонна выглядела весьма пестро. Ведь, помимо легкоатлетов всех возрастов, в ней были инвалиды-колясочники и группа велосипедистов. Безопасность по пути следования обеспечивали наряды полиции.

Перед стартом с Соборной площади организаторы пожелали участникам марафона легкой дистанции, а также предоставили детям возможность рассказать стихотворения о мире. Маршрут марафона пролегал через Маяцкое лесничество, село Сидорово, мемориал славы в Святогорске, а заканчивался на левом берегу Северского Донца, где участников ждал небольшой фуршет и символическая чемпионская медаль. Эти затраты взял на себя один из местных предпринимателей, пообещавший и в дальнейшем поддерживать хорошую традицию. Пройти дистанцию до конца смогли, конечно, не все. Но тех, кому это удалось, на финише встречали, как героев. С особой теплотой чествовали выдержавших испытание детей и людей с инвалидностью. К слову сказать, некоторые легкоатлеты в Славянск возвращались тоже своим ходом - продолжая забег.

Вечером воскресного дня местный сегмент социальной сети Фейсбук наполнился массой фотографий и комментариев. Справедливости ради стоит отметить, что часть комментариев была критического характера и указывала на организационные огрехи. Но в общем потоке впечатлений, озвученных участниками забега, голоса скептиков явно терялись. Намного чаще звучала благодарность в адрес организаторов и пожелания повторить такое мероприятие. Как сообщил Анатолий Перог, следующий забег от Соборной площади до Славкурорта запланирован на 9 мая, а летом спортивный клуб «Марафон» собирается организовать многодневный пробег, конечным пунктом которого станет Берлин.

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Комментарии к статье «Из Славянска в Святогорск марафоном мира»

Более 100 человек разного возраста и состояния здоровья приняли участие в состоявшемся 6 мая легкоатлетическом марафоне, который стартовал с центральной площади Славянска, и финишировал на берегу Северского Донца.

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