Краеведческий музей приглашает славянцев на «берестяную» выставку

Магия бересты

По словам автора, влечение к творческому рукоделию появилось у нее еще в юном возрасте. Первые профессиональные навыки в этой сфере Людмила Шаповалова получила в Донецком художественном училище, где постигала тонкости изобразительного искусства. Потом были долгие годы экспериментов, на протяжении которых мастерица перепробовала много разных техник и материалов. Примерно в конце 1990-х ей впервые пришлось столкнуться с берестой, и с того момента основной творческий профиль определился окончательно.

По убеждению Людмилы Шаповаловой, береста, как и сама береза, обладает мощной светлой энергетикой - недаром эзотерики советуют использовать этот вид древесины в оформлении домашнего интерьера. Работая с корой березы, художница, по ее словам, прежде всего старается "считать" эту энергию и трансформировать ее в изображение. Краматорчанка признается, что очень часто материал сам подсказывает ей сюжет и настроение будущей картины. Чаще всего получаются пейзажи и натюрморты. Судя по реакции публики и количеству поступающих заказов - получаются они хорошо.

Вечная концепция

Мастерица подчеркивает, что в картинах и других изделиях используется только кора сухих берез. Живые деревья для получения материалов не применяются. Удивительно, но оказалось, что растущие в разных местах березы покрываются совершенно не похожей по составу и узору берестой. Знающие эту особенность друзья Людмилы Шаповаловой часто привозят или присылают ей этот материал даже из отдаленных уголков планеты. Сама же мастерица отдает предпочтение бересте Святогорья.

Передавая накопленный опыт своим ученикам - детям и взрослым - краматорчанка учит их видеть рисунок в любом природном материале, будь то засохший лист или причудливая коряга. Еще Леонардо да Винчи говорил, что природа уже все нарисовала, а художнику остается лишь воспроизвести или огранить этот шедевр. Концепция, как видим, остается актуальной и поныне, ведь в эпоху цифровых технологий среди нас живут люди, способные общаться с природой на энергетическом уровне и передавать эту энергетику другим. О том, насколько это востребовано окружающими, говорит большая группа краматорчан, приехавших поучаствовать в открытии выставки своей любимицы. Не попавшим на это мероприятие жителям Славянска сообщаем, что персональная выставка Людмилы Шаповаловой "Весенняя симфония" будет экспонироваться в городском краеведческом музее на протяжении месяца.