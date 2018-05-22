 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Славянск - это Украина

Краеведческий музей приглашает славянцев на «берестяную» выставку

Павел Коротенко
10 мая 2018 Просмотров: 340 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
По словам Людмилы Шаповаловой, сюжет и настроение каждой картины ей подсказывает сама береста.

"Весенняя симфония" - так называется персональная выставка краматорчанки Людмилы Шаповаловой, открывшаяся в Славянском краеведческом музее 3 мая. Она объединила более 40 работ, выполненных из бересты и других природных материалов.

Магия бересты

По словам автора, влечение к творческому рукоделию появилось у нее еще в юном возрасте. Первые профессиональные навыки в этой сфере Людмила Шаповалова получила в Донецком художественном училище, где постигала тонкости изобразительного искусства. Потом были долгие годы экспериментов, на протяжении которых мастерица перепробовала много разных техник и материалов. Примерно в конце 1990-х ей впервые пришлось столкнуться с берестой, и с того момента основной творческий профиль определился окончательно. 

По убеждению Людмилы Шаповаловой, береста, как и сама береза, обладает мощной светлой энергетикой - недаром эзотерики советуют использовать этот вид древесины в оформлении домашнего интерьера. Работая с корой березы, художница, по ее словам, прежде всего старается "считать" эту энергию и трансформировать ее в изображение. Краматорчанка признается, что очень часто материал сам подсказывает ей сюжет и настроение будущей картины. Чаще всего получаются пейзажи и натюрморты. Судя по реакции публики и количеству поступающих заказов - получаются они хорошо.

Вечная концепция

Мастерица подчеркивает, что в картинах и других изделиях используется только кора сухих берез. Живые деревья для получения материалов не применяются. Удивительно, но оказалось, что растущие в разных местах березы покрываются совершенно не похожей по составу и узору берестой. Знающие эту особенность друзья Людмилы Шаповаловой часто привозят или присылают ей этот материал даже из отдаленных уголков планеты. Сама же мастерица отдает предпочтение бересте Святогорья.

Передавая накопленный опыт своим ученикам - детям и взрослым - краматорчанка учит их видеть рисунок в любом природном материале, будь то засохший лист или причудливая коряга. Еще Леонардо да Винчи говорил, что природа уже все нарисовала, а художнику остается лишь воспроизвести или огранить этот шедевр. Концепция, как видим, остается актуальной и поныне, ведь в эпоху цифровых технологий среди нас живут люди, способные общаться с природой на энергетическом уровне и передавать эту энергетику другим. О том, насколько это востребовано окружающими, говорит большая группа краматорчан, приехавших поучаствовать в открытии выставки своей любимицы. Не попавшим на это мероприятие жителям Славянска сообщаем, что персональная выставка Людмилы Шаповаловой "Весенняя симфония" будет экспонироваться в городском краеведческом музее на протяжении месяца.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

22 мая 2018

«Фестиваль семьи» пройдет в июне

Когда пациенту могут отказать в декларации

Отчего ломаются мусоровозы

Почему на Артема опять проблемы с водой

Славянск - это Украина

Жертв политических репрессий в Славянске помянули заочно

День Европы по-Славянски: у себя и в Покровске

День вышиванки в Славянске: всемирный, всеукраинский, общегородской

17 мая 2018

Власти Славянска не поддержали петицию об усыплении бродячих собак

Что волнует жителей Славянска: 267 петиций за 2 года

ОСМД против горгаза

В Маяках нашли последний приют 107 воинов Второй мировой

Лишилась телефона на рабочем месте

Удар по голове обернулся ушибом мозга

Лучшие кондиционеры для микроавтобусов: рейтинг производителей

«Воспитал» сына до больницы

Судье, ведущей дело Штепы, угрожали

Славянск на пороге жилищно-коммунального апокалипсиса

В Славянске реорганизовывают интернат

Оригинальные товары Антихайп

«Укрпошта» запрошує

Остановку «Вокзальная» переименуют

С претензиями к дорожникам – в прокуратуру

Драма в частях

Из-за чего в городе перебои с водой

Мэру принесли сухари

Фестиваль «Театральная легенда» им. М.Д.Силаева

Фонтаны нашего города

Сколько будет стоить отдых в «Лесной сказке»

Будущим замам придется пройти через общественные слушания

Последние звонки - 25 мая, а выпускные - через месяц

Также в разделе

«Фестиваль семьи» пройдет в июне

— 22 мая 2018 —

3 июня в Славянске состоится «Фестиваль семьи», участие в котором приглашают принять всех желающих. Мероприятие стартует в 15 часов на центральной площади.

Читать далее ⇒

Когда пациенту могут отказать в декларации

— 22 мая 2018 —

Начальник отдела здравоохранения Елена Джим рассказала, в каких случаях семейный врач может на законных основаниях отказать пациенту в подписании декларации.

Читать далее ⇒

Жертв политических репрессий в Славянске помянули заочно

— 22 мая 2018 —

Мероприятие, посвященное памяти жителей Славянска, репрессированных советским режимом за политические убеждения, состоялось у тематической мемориальной доски 20 мая (на фото).

Читать далее ⇒

День Европы по-Славянски: у себя и в Покровске

— 22 мая 2018 —

День Европы – праздник, появившийся в Украине за годы независимости. Отмечают его в третью субботу мая. Второй год подряд в Донецкой области этому празднику посвящают фестиваль национальных культур.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Краеведческий музей приглашает славянцев на «берестяную» выставку»

"Весенняя симфония" - так называется персональная выставка краматорчанки Людмилы Шаповаловой, открывшаяся в Славянском краеведческом музее 3 мая. Она объединила более 40 работ, выполненных из бересты и других природных материалов.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Отчего ломаются мусоровозы

Почему на Артема опять проблемы с водой

Власти Славянска не поддержали петицию об усыплении бродячих собак

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

ОСМД против горгаза

Лишилась телефона на рабочем месте

Удар по голове обернулся ушибом мозга

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

«Укрпошта» запрошує

Сколько будет стоить отдых в «Лесной сказке»

Декларация: что получает врач, а что - пациент

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Драма в частях

Безумство храбрых...

Чеканулись напоказ

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Спортсмены СК «Беркут» выиграли комплект наград в столице на соревнованиях по рукопашному бою

Седьмой золотой дубль «Шахтера»

Василий Ломаченко стал трехкратным чемпионом мира по боксу

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 мая 2018

«Фестиваль семьи» пройдет в июне

Когда пациенту могут отказать в декларации

Отчего ломаются мусоровозы

Почему на Артема опять проблемы с водой

Славянск - это Украина

Жертв политических репрессий в Славянске помянули заочно

День Европы по-Славянски: у себя и в Покровске

День вышиванки в Славянске: всемирный, всеукраинский, общегородской

17 мая 2018

Власти Славянска не поддержали петицию об усыплении бродячих собак

Что волнует жителей Славянска: 267 петиций за 2 года

ОСМД против горгаза

В Маяках нашли последний приют 107 воинов Второй мировой

Лишилась телефона на рабочем месте

Удар по голове обернулся ушибом мозга

Лучшие кондиционеры для микроавтобусов: рейтинг производителей

«Воспитал» сына до больницы

Судье, ведущей дело Штепы, угрожали

Славянск на пороге жилищно-коммунального апокалипсиса

В Славянске реорганизовывают интернат

Оригинальные товары Антихайп

«Укрпошта» запрошує

Остановку «Вокзальная» переименуют

С претензиями к дорожникам – в прокуратуру

Драма в частях

Из-за чего в городе перебои с водой

Мэру принесли сухари

Фестиваль «Театральная легенда» им. М.Д.Силаева

Фонтаны нашего города

Сколько будет стоить отдых в «Лесной сказке»

Будущим замам придется пройти через общественные слушания

Последние звонки - 25 мая, а выпускные - через месяц

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top