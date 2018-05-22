Краеведческий музей приглашает славянцев на «берестяную» выставку

|10 мая 2018
|Просмотров: 340
|
"Весенняя симфония" - так называется персональная выставка краматорчанки Людмилы Шаповаловой, открывшаяся в Славянском краеведческом музее 3 мая. Она объединила более 40 работ, выполненных из бересты и других природных материалов.
По словам автора, влечение к творческому рукоделию появилось у нее еще в юном возрасте. Первые профессиональные навыки в этой сфере Людмила Шаповалова получила в Донецком художественном училище, где постигала тонкости изобразительного искусства. Потом были долгие годы экспериментов, на протяжении которых мастерица перепробовала много разных техник и материалов. Примерно в конце 1990-х ей впервые пришлось столкнуться с берестой, и с того момента основной творческий профиль определился окончательно.
По убеждению Людмилы Шаповаловой, береста, как и сама береза, обладает мощной светлой энергетикой - недаром эзотерики советуют использовать этот вид древесины в оформлении домашнего интерьера. Работая с корой березы, художница, по ее словам, прежде всего старается "считать" эту энергию и трансформировать ее в изображение. Краматорчанка признается, что очень часто материал сам подсказывает ей сюжет и настроение будущей картины. Чаще всего получаются пейзажи и натюрморты. Судя по реакции публики и количеству поступающих заказов - получаются они хорошо.
Мастерица подчеркивает, что в картинах и других изделиях используется только кора сухих берез. Живые деревья для получения материалов не применяются. Удивительно, но оказалось, что растущие в разных местах березы покрываются совершенно не похожей по составу и узору берестой. Знающие эту особенность друзья Людмилы Шаповаловой часто привозят или присылают ей этот материал даже из отдаленных уголков планеты. Сама же мастерица отдает предпочтение бересте Святогорья.
Передавая накопленный опыт своим ученикам - детям и взрослым - краматорчанка учит их видеть рисунок в любом природном материале, будь то засохший лист или причудливая коряга. Еще Леонардо да Винчи говорил, что природа уже все нарисовала, а художнику остается лишь воспроизвести или огранить этот шедевр. Концепция, как видим, остается актуальной и поныне, ведь в эпоху цифровых технологий среди нас живут люди, способные общаться с природой на энергетическом уровне и передавать эту энергетику другим. О том, насколько это востребовано окружающими, говорит большая группа краматорчан, приехавших поучаствовать в открытии выставки своей любимицы. Не попавшим на это мероприятие жителям Славянска сообщаем, что персональная выставка Людмилы Шаповаловой "Весенняя симфония" будет экспонироваться в городском краеведческом музее на протяжении месяца.
22 мая 2018
• «Фестиваль семьи» пройдет в июне
• Когда пациенту могут отказать в декларации
• Почему на Артема опять проблемы с водой
• Жертв политических репрессий в Славянске помянули заочно
• День Европы по-Славянски: у себя и в Покровске
• День вышиванки в Славянске: всемирный, всеукраинский, общегородской
17 мая 2018
• Власти Славянска не поддержали петицию об усыплении бродячих собак
• Что волнует жителей Славянска: 267 петиций за 2 года
• В Маяках нашли последний приют 107 воинов Второй мировой
• Лишилась телефона на рабочем месте
• Удар по голове обернулся ушибом мозга
• Лучшие кондиционеры для микроавтобусов: рейтинг производителей
• Судье, ведущей дело Штепы, угрожали
• Славянск на пороге жилищно-коммунального апокалипсиса
• В Славянске реорганизовывают интернат
• Оригинальные товары Антихайп
• Остановку «Вокзальная» переименуют
• С претензиями к дорожникам – в прокуратуру
• Из-за чего в городе перебои с водой
• Фестиваль «Театральная легенда» им. М.Д.Силаева
• Сколько будет стоить отдых в «Лесной сказке»
• Будущим замам придется пройти через общественные слушания
— 22 мая 2018 —
3 июня в Славянске состоится «Фестиваль семьи», участие в котором приглашают принять всех желающих. Мероприятие стартует в 15 часов на центральной площади.
— 22 мая 2018 —
Начальник отдела здравоохранения Елена Джим рассказала, в каких случаях семейный врач может на законных основаниях отказать пациенту в подписании декларации.
— 22 мая 2018 —
Мероприятие, посвященное памяти жителей Славянска, репрессированных советским режимом за политические убеждения, состоялось у тематической мемориальной доски 20 мая (на фото).
— 22 мая 2018 —
День Европы – праздник, появившийся в Украине за годы независимости. Отмечают его в третью субботу мая. Второй год подряд в Донецкой области этому празднику посвящают фестиваль национальных культур.
Приветствую, гость! Вход
22 мая 2018
• «Фестиваль семьи» пройдет в июне
• Когда пациенту могут отказать в декларации
• Почему на Артема опять проблемы с водой
• Жертв политических репрессий в Славянске помянули заочно
• День Европы по-Славянски: у себя и в Покровске
• День вышиванки в Славянске: всемирный, всеукраинский, общегородской
17 мая 2018
• Власти Славянска не поддержали петицию об усыплении бродячих собак
• Что волнует жителей Славянска: 267 петиций за 2 года
• В Маяках нашли последний приют 107 воинов Второй мировой
• Лишилась телефона на рабочем месте
• Удар по голове обернулся ушибом мозга
• Лучшие кондиционеры для микроавтобусов: рейтинг производителей
• Судье, ведущей дело Штепы, угрожали
• Славянск на пороге жилищно-коммунального апокалипсиса
• В Славянске реорганизовывают интернат
• Оригинальные товары Антихайп
• Остановку «Вокзальная» переименуют
• С претензиями к дорожникам – в прокуратуру
• Из-за чего в городе перебои с водой
• Фестиваль «Театральная легенда» им. М.Д.Силаева
• Сколько будет стоить отдых в «Лесной сказке»
• Будущим замам придется пройти через общественные слушания
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Краеведческий музей приглашает славянцев на «берестяную» выставку»
"Весенняя симфония" - так называется персональная выставка краматорчанки Людмилы Шаповаловой, открывшаяся в Славянском краеведческом музее 3 мая. Она объединила более 40 работ, выполненных из бересты и других природных материалов.