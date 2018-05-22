Участницы «Мини-мисс Славянск»: «Студия декора Ирины Демидович - это рецепт праздника и хорошего настроения»

Что может быть прекраснее и естественнее для девочки, чем умение составлять стильные букеты? Именно в этом искусстве и практиковались юные участницы конкурса «Мини-мисс Славянск-2018» на мастер-классе от Ирины Демидович.

Необычный урок создания красоты проходил 7 мая в кафе «ПростоКава». Он еще раз доказал, что в главном городском детском шоу Славянска участвуют не только красивые, но и талантливые претендентки.

Совсем скоро, 2 июня, девочки выйдут на сцену Центра культуры и окружающей среды, чтобы зрители и беспристрастное жюри выбрали среди них юную королеву красоты. Как всегда праздник, с которого в Славянске начинается лето, подарит родному городу редакция газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс».

Последние недели перед масштабным событием всегда самые напряженные. Ведь перед юными участницами «Мини-мисс» лежит большая ответственность - порадовать своим творчеством весь город. Но даже в эти загруженные дни у девчонок находится время на полезные развлечения, которые организовывают для них спонсоры праздника.

Директор самой известной в Славянске студии декора Ирина Демидович и ее помощница - флорист Мария Колесова научили будущих «мини-мисс» создавать флористические коктейли. Конечно, что такое обычный коктейль, девочки знают давным-давно. Им прекрасно известно, что для этого понадобится стаканчик, трубочка и сам напиток, состоящий из нескольких ингридиентов. Но оказалось, что флористика внесла в этот рецепт кардинальные изменения.

На большом столе перед изумленными участницами конкурса стояли коробки с разноцветными лентами, вазы с цветами, стразы, бумажные стаканчики, клеевые пистолеты, ножницы, булавки... От такого многообразия у девочек разбегались глаза. Но причем тут коктейль, они еще не понимали.

Однако под руководством опытых мастериц своего дела уже через час каждая из юных леди смогла похвастаться настоящим шедевром флористического искусства. Выяснилось, что создание цветочного коктейля - занятие хоть и хлопотное, но чрезвычайно увлекательное.

Для начала обычный бумажный стаканчик для напитков нужно было превратить в роскошную вазу. Каждая из девочек делала это в меру своей фантазии. В ход пошли ленты, стразики, бантики. Ирина Демидович рассказала девчонкам, как важно не переборщить с украшениями, найдя грань между «хочется всего и много» и хорошим вкусом.

Дальше барышни приступили к составлению букета. Выяснилось, что для этого понадобится прозрачный целофан и гидратированная пена - специальная субстанция, которая удерживает композицию в нужном формате. Флористы рассказали, что пенный блок требует специального подхода и терпения. Его нельзя «топить» в воде, нужно подождать полного погружения, а уже потом использовать, как подставку для букета.

Итак, гидратированную пену погрузили в оформленные стаканчики, и теперь уже ничего не мешало перейти к работе с цветами.

Однако, скоро стало понятно, что и для этого требуются особые навыки и мастерство. Размер, цвет, количество, наименование цветов в букете - от каждого элемента зависела красота и оригинальность флористического коктейля. На собственном опыте девочки убедились, какая важная роль отводится дополнительным, на первый взгляд, скромным украшениям. Свернутые улиткой листья тюльпанов, лепестки розы, - все это делало букет стильным и современным. Когда композиция была практически готова, осталось присоединить к ней коктейльные трубочки - но не простые, а оформленные в виде сердечек и других забавных фигурок.

- Как это здорово, делать такие букеты каждый день! - восхищались будущие «мини-мисс» умению Ирины Демидович.

А она с удовольствием поделилась, как еще в подростковом возрасте увлеклась флористикой и оформлением помещений. Часто помогала взрослым украшать зал к многочисленным семейным праздникам. И позже увлечение превратилось в профессию.

- Сейчас праздничный декор совершил огромный скачок. Каждый день в фоормлении свадеб, дней рождений, других торжеств появляется что-то новое. И наша студия декора уже 20 лет старается идти в ногу со временем, - рассказала Ирина Демидович.

Но флористические композиции и декоры создаются не только на большие праздники. Цветочный коктейль, который научились делать участницы «Мини-мисс Славянск», украсит семейный ужин, станет отличным подарком маме или бабушке и просто поднимет настроение.

«В этом и состоит чудо дизайна», - дружно решили девчонки.