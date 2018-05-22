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Фотофакт

Славянск - это Украина

От увлечения – к крутым проектам: в Славянске прошел форум уличных культур

Павел Коротенко
10 мая 2018 Просмотров: 357 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Отличие уличной культуры от спорта состоит, по словам спикеров, в том, что в спорте растят чемпионов, а на уличных площадках – лидеров.

На базе платформы инициатив «Теплица» 5 и 6 апреля состоялось образовательно-мотивационное мероприятие, организованное активистами харьковского объединения «Street culture». Речь на форуме шла о различных аспектах уличной культуры и их адаптации к современным условиям.

Расширение пространства 

Команда «Street culture», напомним, уже приезжала в Славянск. Прошлой осенью ребята проводили тур по городам Донецкой и Луганской области, в ходе которого рассказывали о своей работе и приглашали местных активистов на всеукраинский форум уличных культур – детище и гордость представителей харьковского андеграунда. Впрочем, называть так их деятельность уже, наверное, некорректно, ведь во всем мире уличная культура давно стала частью урбанистического пространства, а местами превратилась в мощную индустрию, приносящую солидную прибыль. Харьковчане эту тенденцию отметили уже давно, и последние годы пытаются адаптировать такой подход к современным украинским реалиям. 

Создав в Харькове сообщество энтузиастов, наладив взаимодействие с горадминистарцией и другими партнерами, реализовав несколько масштабных проектов, они начали вовлекать в свое движение активистов из других городов. Поездка по Донбассу была одной из таких попыток и показала, что, несмотря на наличие в регионе отдельных очагов субкультуры и появление новых сообществ, ситуация в целом напоминает «непаханое поле». Поскольку просто «бросить спичку» для пробуждения креативных масс оказалось недостаточно, координаторы проекта «Street culture» начали методологическую работу. 

Состоявшийся в Славянске форум – небольшой фрагмент этой деятельности. На участие в нем заявились около 50 человек из разных городов Донецкой и Луганской областей. Примерно столько же слушателей представляли Славянск.

Инфраструктура и образование

Первый день мероприятия состоял из выступлений спикеров, которые рассказывали о проектировании и строительстве урбан-парков; развитии инфраструктуры для занятий уличной культурой; промоутировании и маркетинге культурных событий; формах монетизации своего увлечения, привлечении спонсоров и сотрудничестве с местными органами власти. Лекции выступающих обильно иллюстрировались примерами и затрагивали широкий диапазон вопросов, с которыми приходится сталкиваться приверженцам молодежных спортивно-культурных движений. При этом спикеры подчеркивали, что не только за рубежом, но и в Украине уже имеется достаточный опыт преодоления таких трудностей. Главное, по словам организаторов форума, - создать коммуникационную платформу, чтобы этим опытом могли пользоваться все начинающие. 

Посвятив много лет изучению уличной культуры «изнутри», ребята из «Street culture» пришли к выводу, что начинать сегодня нужно с азов. То есть - с обучения философии уличной культуры, как инструмента самореализации и преобразования общественного сознания. Очень важная роль отводится  образованию – этой теме, как оказалось, будет отведен целый день на следующем всеукраинском форуме, который пройдет в Харькове в ноябре. Одна из идей – обратиться в профильное министерство с инициативой расширить перечень спортивных школьных дисциплин за счет «уличных» видов спорта: роликов, велосипедов, скейтов и так далее. Практика стран, где используется такая система, как и обычный здравый смысл, показывают, что молодежи нравится данная альтернатива. 

Завершающий день форума организаторы заполнили практической работой, во время которой слушатели на практике учились разрабатывать проекты и составлять план их «продвижения». Внешняя часть мероприятия, как и предполагает формат уличной культуры, проходила возле  входа в «Теплицу». Здесь участники форума и случайные прохожие могли поучаствовать в танцевально-разлекательном «пати».

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Комментарии к статье «От увлечения – к крутым проектам: в Славянске прошел форум уличных культур»

На базе платформы инициатив «Теплица» 5 и 6 апреля состоялось образовательно-мотивационное мероприятие, организованное активистами харьковского объединения «Street culture». Речь на форуме шла о различных аспектах уличной культуры и их адаптации к современным условиям.

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