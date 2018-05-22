День вышиванки в Славянске: всемирный, всеукраинский, общегородской

Каждый третий четверг мая отмечается в Украине и во всем мире как День вышиванки - национальной одежды, которая давно превратилась в символ любви к Родине. В этом году праздник пришелся на 17-е число и показал, что его популярность с каждым годом возрастает.

Произвольный формат

Стоит подчеркнуть, что День украинской вышиванки - праздник не государственный, а общественный и не предполагает официальных церемоний и митингов. Этим, наверное, и объясняется широчайшее разнообразие форматов, используемых в этот день украинцами всего мира - от кратковременных флешмобов и индивидуальных селфи в вышиванке, до уроков-тренингов по истории национальной одежды и продолжительных массовых культурных мероприятий.

В Славянске были задействованы все эти формы. С самого утра на улицах города можно было встретить одетых в вышиванки людей. Куда именно они в таком виде спешили, частично можно было узнать из местного сегмента социальной сети «Фейсбук». Ближе к обеду в ленте начали появляться групповые фотографии трудовых коллективов, пришедших на работу в традиционном убранстве, дошколят, школьников, студентов, правоохранителей, представителей общественных организаций и волонтерских объединений, а также отдельных горожан.

Часть фотографий опубликовали славянцы, пребывающие сейчас в отъезде и поздравляющие своих земляков заочно. Отдельный пласт фотоснимков иллюстрировал то, как отмечает этот день украинская диаспора в разных точках планеты.

Зрелищная часть программы

Вторую волну публикаций местные пользователи соцсетей "разогнали" уже после 20:00, когда закончилось самое яркое событие - традиционный парад вышиванок. Напомним, что такое мероприятие патриотическая общественность впервые провела весной 2015 года. С тех пор количество участников шествия неизменно увеличивается. В этом году собралось около 200 человек. Построившись в колонну, люди прошли с танцами, песнями и патриотическими лозунгами по центральным улицам Славянска. Возглавить шествие доверили воспитанникам танцклуба "Фо степ", буквально отплясавшим весь маршрут движения колонны, а потом еще выступавшим на центральной сцене города в рамках импровизированного концерта.

Большая группа людей в украинском традиционном наряде - это всегда красиво и зрелищно. Удивительно и то, что вышиванка одинаково к лицу людям разного возраста и комплекции - от годовалых карапузов до седовласых пенсионеров.