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Фотофакт

Славянск - это Украина

День Европы по-Славянски: у себя и в Покровске

Павел Коротенко
22 мая 2018 Просмотров: 168 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Ко Дню Европы в Славянске традиционно подняли флаги Украины и Евросоюза.
  • В праздничном шествии по улицам Покровска Славянск в этом году представлял Словению.

День Европы – праздник, появившийся в Украине за годы независимости. Отмечают его в третью субботу мая. Второй год подряд в Донецкой области этому празднику посвящают фестиваль национальных культур.

Городской масштаб

Приуроченное ко Дню Европы мероприятие прошло в Славянске накануне официальной даты - 20 мая. По форме это был небольшой митинг, аудиторию которого составили сотрудники исполкома и волонтеры молодежной общественной организации "Лига будущих полицейских". После вступительной речи заместителя городского головы Юрия Подлесного, подчеркнувшего безальтернативность европейского вектора развития Украины, перед исполкомом началась церемония подъема флагов Украины и Евросоюза. Эту миссию доверили исполнить молодым волонтерам. Подъем каждого из флагов сопровождался соответствующим гимном.

По завершении церемонии участники митинга почтили минутой молчания украинцев, отдавших жизни за то, чтобы страна получила шанс стать полноправным членом европейского сообщества.

Областная традиция

Празднование Дня Европы на областном уровне проходило 21 мая в Покровске. В этот день сюда съехались делегации всех городов, районов и объединенных громад Донетчины. Почетными гостями мероприятия стали посол Румынии Кристиан-Леон Цуркану и почетный консул Болгарии Сергей Желев.

Программа мероприятия началась с праздничного шествия улицами Покровска. Его участники несли флаги 28 стран Евросоюза. Славянск в этом году представлял Словению, поэтому наша делегация была одета в цвета национального флага этого государства. Основная программа состоялась на площади Шибанкова, где были установлены палатки с национальными блюдами. Словенскую кухню от Славянска представлял один из частных рестораторов. Меню состояло из рульки, гречневой каши со шкварками, фаршированного сыром и чесноком картофеля и других деликатесов. Песенный фольклор Словении публике демонстрировал творческий коллектив славянского Центра культуры и окружающей среды. Получилось, судя по отзывам, вполне достойно.

Символичная локация

Фестиваль стран Евросоюза продолжался в прифронтовом Покровске весь день.  Закончился он разворачиванием на площади огромного флага ЕС и выступлением известной украинской группы "Вопли Видоплясова". По информации организаторов, участие в мероприятии приняли более 5 тысяч человек.

Напомним, что традицию отмечать День Европы в таком формате инициировала в прошлом году ДонОВГА. Глава облгосадминистрации Павел Жебривский сказал, что даже после возвращения Донецка под контроль Украины фестиваль все равно будет проходить в Покровске. На тот момент - уже не прифронтовом.

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Комментарии к статье «День Европы по-Славянски: у себя и в Покровске»

День Европы – праздник, появившийся в Украине за годы независимости. Отмечают его в третью субботу мая. Второй год подряд в Донецкой области этому празднику посвящают фестиваль национальных культур.

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