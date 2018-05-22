Жертв политических репрессий в Славянске помянули заочно

В этом году мини-митинг прошел без представителей городского общества жертв политических репрессий. По состоянию здоровья руководитель объединения Любовь Дубровина прийти не смогла, а остальные члены общества не посещают такие мероприятия уже несколько лет. По имеющейся информации, таких людей в Славянске сегодня осталось около сотни, хотя четверть века назад, когда в городе только создавалось общество жертв политических репрессий, в нем числились 860 жителей города. В целом же официальная статистика свидетельствует о 1066 славянцах, чьи судьбы искалечил коммунистический режим.

В последние годы члены городского общества вынашивают идею установить в Славянске полноценный памятник. Но пока динамика у этого процесса, скорее, отрицательная. В прошлом году из-под мемориальной таблички пропала металлическая "урна" для памятных букетов, и цветы пришлось возлагать на цоколь здания. За минувший год ситуация не изменилась. По словам заммэра Юрия Подлесного, конструкцию взялся восстановить частный предприниматель, но сроки выполнения работ четко не оговаривались.

В то же время определенные изменения произошли недавно на уровне законодательства. Так, с 5 мая вступил в силу закон "О реабилитации жертв коммунистического тоталитарного режима", который обновляет терминологию закона о жертвах политрепрессий и дополняет перечень пострадавших родственниками человека, подвергшегося репрессиям в период 1917-1991 гг. Как считают законотворцы, новая редакция восполняет массу пробелов в нормативных актах и, следовательно, улучшает механизм реабилитации бывших политзаключенных и репрессированных. Как будут реализовываться эти нормы на местном уровне - разъяснений пока нет.