Жертв политических репрессий в Славянске помянули заочно

|22 мая 2018
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Мероприятие, посвященное памяти жителей Славянска, репрессированных советским режимом за политические убеждения, состоялось у тематической мемориальной доски 20 мая (на фото).
В этом году мини-митинг прошел без представителей городского общества жертв политических репрессий. По состоянию здоровья руководитель объединения Любовь Дубровина прийти не смогла, а остальные члены общества не посещают такие мероприятия уже несколько лет. По имеющейся информации, таких людей в Славянске сегодня осталось около сотни, хотя четверть века назад, когда в городе только создавалось общество жертв политических репрессий, в нем числились 860 жителей города. В целом же официальная статистика свидетельствует о 1066 славянцах, чьи судьбы искалечил коммунистический режим.
В последние годы члены городского общества вынашивают идею установить в Славянске полноценный памятник. Но пока динамика у этого процесса, скорее, отрицательная. В прошлом году из-под мемориальной таблички пропала металлическая "урна" для памятных букетов, и цветы пришлось возлагать на цоколь здания. За минувший год ситуация не изменилась. По словам заммэра Юрия Подлесного, конструкцию взялся восстановить частный предприниматель, но сроки выполнения работ четко не оговаривались.
В то же время определенные изменения произошли недавно на уровне законодательства. Так, с 5 мая вступил в силу закон "О реабилитации жертв коммунистического тоталитарного режима", который обновляет терминологию закона о жертвах политрепрессий и дополняет перечень пострадавших родственниками человека, подвергшегося репрессиям в период 1917-1991 гг. Как считают законотворцы, новая редакция восполняет массу пробелов в нормативных актах и, следовательно, улучшает механизм реабилитации бывших политзаключенных и репрессированных. Как будут реализовываться эти нормы на местном уровне - разъяснений пока нет.
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• День Европы по-Славянски: у себя и в Покровске
• День вышиванки в Славянске: всемирный, всеукраинский, общегородской
17 мая 2018
• Власти Славянска не поддержали петицию об усыплении бродячих собак
• Что волнует жителей Славянска: 267 петиций за 2 года
• В Маяках нашли последний приют 107 воинов Второй мировой
• Лишилась телефона на рабочем месте
• Удар по голове обернулся ушибом мозга
• Лучшие кондиционеры для микроавтобусов: рейтинг производителей
• Судье, ведущей дело Штепы, угрожали
• Славянск на пороге жилищно-коммунального апокалипсиса
• В Славянске реорганизовывают интернат
• Оригинальные товары Антихайп
• Остановку «Вокзальная» переименуют
• С претензиями к дорожникам – в прокуратуру
• Из-за чего в городе перебои с водой
• Фестиваль «Театральная легенда» им. М.Д.Силаева
• Сколько будет стоить отдых в «Лесной сказке»
• Будущим замам придется пройти через общественные слушания
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Комментарии к статье «Жертв политических репрессий в Славянске помянули заочно»
Мероприятие, посвященное памяти жителей Славянска, репрессированных советским режимом за политические убеждения, состоялось у тематической мемориальной доски 20 мая (на фото).