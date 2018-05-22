Когда пациенту могут отказать в декларации

Начальник отдела здравоохранения Елена Джим рассказала, в каких случаях семейный врач может на законных основаниях отказать пациенту в подписании декларации.

Прежде всего, это может произойти, если врач уже набрал необходимую норму клиентов, которая исчисляется двумя тысячами человек. Еще один вариант - если у доктора и пациента сложились неприязненные отношения. Впрочем, такие случаи единичны, отметила она.

«Мы настаиваем, чтобы доктора учитывали пожелания пациентов. Если имеют место случаи отказа, мы готовы их рассматривать и разрешать возникающие конфликты», - пообещала Елена Джим.

Добавим, что к настоящему моменту договоры с семейными врачами заключили более 18 тысяч человек.