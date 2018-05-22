«Фестиваль семьи» пройдет в июне

3 июня в Славянске состоится «Фестиваль семьи», участие в котором приглашают принять всех желающих. Мероприятие стартует в 15 часов на центральной площади.

В его рамках пройдет «Парад семей», в процессе которого участники проследуют от площади к бульвару Пушкина.

На бульваре будут работать порядка тридцати тематических площадок, которые подготовят общественные и религиозные организации, предприятия и прочие.