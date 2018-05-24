Славянское общество филателистов отмечает 50-летний юбилей

В этом году исполняется ровно полвека с момента основания в Славянске общества филателистов. Накануне торжественной даты журналисты «ТВ плюс» побеседовали с одним из инициаторов объединения и его действующим председателем Юрием Поддубным.

Как рассказал коллекционер, официальное удостоверение Славянского общества филателистов было заверено на государственном уровне 17 апреля 1968 года. Однако в исполкоме Славянска его зарегистрировали только 23 мая. Эту дату местные филателисты и решили считать днем основания общества. Популярное в то время увлечение быстро собрало вокруг инициативного ядра десятки горожан разного возраста и профессий. При школах и дворцах культуры Славянска начали организовываться кружки юных филателистов, а в 1977 году на базе ДК Ленина появился клуб «Глобус».

По словам Юрия Поддубного, сегодня в обществе состоит 46 членов, причем его «костяк» сохранился еще с момента основания. Коллекционеры продолжают каждую неделю встречаться, обмениваться экспонатами и новостями, планируют выставки и обсуждают разные аспекты своего хобби.

К слову, о выставках. За 50 лет филателисты Славянска привезли с выставок различного высокого уровня более 100 медалей, не считая огромного количества грамот и дипломов. Попала на международную выставку и авторская продукция Славянского общества - 2 конверта из тематической серии о городе. Этот проект местные филателисты основали около 10 лет назад и с тех пор по их заказу почта выпустила 150 конвертов, на которых отображены знаменательные даты истории Славянска, его выдающиеся люди и события. Таким образом у современников и будущих исследователей появляется еще один носитель информации, рассказывающий об истории города. Несколько дней назад Укрпочта выпустила конверт, на котором отображена юбилейная для славянского общества дата.

Спустя полсотни лет после основания, городское общество филателистов продолжает активно популяризировать свое увлечение на городском, региональном и всеукраинском уровнях. В Славянске работают две постоянно действующие выставки, стенды которых обновляются примерно раз в месяц. Одна из них расположена в центральном отделении Укрпочты, вторая – в библиотеке им. Петренко. В канун юбилея здесь же планируется открыть более масштабную экспозицию, рассказывающую об истории филателии и славянском обществе ее любителей. Коллекционеры приглашают всех земляков посетить библиотеку и познакомиться с «юбилейной» выставкой.

Наша справка:

На сегодняшний день в мире насчитывается 250 млн коллекционеров марок. Самая «коллекционирующая» страна – США, где насчитывается 16 млн филателистов. В Украине официально зарегистрировано 990 членов обществ любителей филателии, 130 из них – в Киеве. По концентрации филателистов Славянск занимает в Украине лидирующее место – на каждые 3,5 тыс. местных жителей приходится 1 филателист.