В центральной библиотеке - выставка «Птичий мир Славянска»

Популярное во всем мире увлечение – бердвотчинг (наблюдение за птицами) – докатилось и до Славянска. 22 мая в библиотеке им М. Петренко открылась выставка фоторабот Станислава Торского.

Изучать птиц Славянска и его окрестностей Станислав начал в 2015 году, после поразившего его случая. На опубликованный им в интернете случайный снимок птицы откликнулся житель Краматорска, начавший расспрашивать, где именно и в какое время сделано фото. Расспросы завершились категоричным заявлением: "Завтра в 4 утра приеду". Встретив утром краматорчанина и показав ему искомую локацию, Станислав с удивлением наблюдал, как мужчина 2 часа терпеливо выслеживал для удачного кадра оказавшуюся редкой птичку. Пример оказался заразительным, и славянец тоже увлекся бердвотчингом.

Углубившись в тему, Станислав узнал об используемых наблюдателями приемах, среди которых – приманивание "манком". Современные технологии упростили это древнее изобретение: сейчас воспроизвести призывный клич самца определенного вида можно с мобильного телефона, скачав его с тематического сайта. Но злоупотреблять таким методом кодекс бердвотчера не велит, ибо это создает для птицы дополнительный стресс. Поэтому в основном полагаться приходится на знание птичьих повадок, мест их обитания, терпение и удачу.

За минувшие 3 года на территории Славянска и в пригороде Станислав Торский зафиксировал на свой "Кэнон" 130 видов птиц. 9 из них занесены в Красную книгу. Сейчас архив бердвотчера содержит около 50 тыс. фотоснимков, но на персональную выставку он подготовил всего 26. Объясняется это тем, что подавляющее большинство кадров представляют интерес только для орнитологов. По ним можно классифицировать птицу, но художественной ценности они не имеют. Хотя получаются порой и по-настоящему зрелищные фото, в чем жители и гости Славянска могут убедиться, побывав на экспозиции. Выставка "Птичий мир Славянска" будет работать на 2-м этаже центральной библиотеки по 3 июня включительно. Тем, кого тема заинтересует всерьез, Станислав предлагает связаться с ним по ссылке: www.facebook.com/1exileua.